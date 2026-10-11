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Documentaire primé à Venise
Netanyahu réclame une enquête contre les témoins de «NAZA»

Benjamin Netanyahu demande une enquête et des poursuites contre les militaires et agents israéliens témoignant anonymement dans «NAZA». Ce documentaire, primé à Venise, accuse l’armée de tuer intentionnellement des civils à Gaza.
Publié: il y a 19 minutes
Le documentaire NAZA est accusé de propagande par certains israéliens.
Photo: Getty Images
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AFP Agence France-Presse

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a demandé dimanche l'ouverture d'une enquête contre les membres des forces de sécurité qui témoignent anonymement dans le film documentaire «NAZA» et accusent l'armée israélienne de tuer de nombreux civils à Gaza.

«Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a demandé ce soir au chef d'état-major de l'armée israélienne, au chef du Shin Bet (sécurité intérieure) et à la procureure de l'État d'ouvrir une enquête approfondie visant les participants au film NAZA et de les poursuivre en justice», annonce un communiqué du bureau de M. Netanyahu.

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Primé à Venise, le documentaire «NAZA» repose sur les témoignages anonymes de 24 membres de l'armée et des services de renseignement israéliens qui exposent la façon dont, selon eux, les forces israéliennes tuent intentionnellement de nombreux civils lors de frappes contre le mouvement islamiste Hamas à Gaza.

«NAZA» est l'acronyme militaire israélien désignant les «dommages collatéraux» estimés avant chaque frappe, selon le documentaire.

«Ce film raconte un récit mensonger»

Récompensé du Prix du jury à la Mostra de Venise, le film y a été accueilli par une ovation de 25 minutes mais a déclenché une tempête politique en Israël, où les réalisateurs Yuval Abraham et Rachel Szor ont été accusés de «trahison» par des ministres et menacés d'être déchus de leur nationalité israélienne.

«Ce film raconte un récit mensonger, trompeur et tendancieux, qui diffame l'État d'Israël et l'armée à travers le monde», a dit M. Netanyahu, selon ce communiqué. Il avait indiqué vouloir proposer un projet de loi visant à «déchoir de leur citoyenneté les personnes qui diffament les soldats de Tsahal».

L'armée israélienne a, elle, rejeté «catégoriquement» les accusations contenues dans le film, exprimant des doutes sur la fiabilité des intervenants anonymes.

Lancée en représailles aux attaques meurtrières perpétrées par le Hamas sur le sol israélien le 7 octobre 2023, la guerre menée par Israël à Gaza a fait plus de 74.000 morts, selon le ministère de la Santé de ce territoire contrôlé par le mouvement islamiste, et dont les chiffres sont jugés fiables par les Nations unies.

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