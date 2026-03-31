La police israélienne attaque «violemment» un photographe

La police israélienne a blessé mardi l'ex-photographe de l'AFP, Menahem Kahana, à Jérusalem. La FPA dénonce un climat d'impunité et une attaque injustifiée contre les journalistes.

AFP Agence France-Presse

L'Association de la presse étrangère (FPA) a dénoncé mardi une attaque «violente» de la police israélienne contre un photographe, ancien journaliste de l'Agence France-Presse (AFP), lors d'une manifestation à Jérusalem contre la nouvelle loi instaurant la peine de mort «pour les terroristes».

Plusieurs dizaines de personnes se sont rassemblées en fin de journée mardi devant le Parlement israélien pour protester contre l'adoption la veille d'une loi instaurant la peine de mort «pour les terroristes», taillée sur mesure pour ne s'appliquer qu'aux Palestiniens reconnus coupables d'attaques anti-israéliennes meurtrières.

«Il est toujours hospitalisé»

Menahem Kahana, ex-photographe AFP, a été «aspergé à bout portant par un canon à eau» lors de cette manifestation, a affirmé la FPA, qui représente plusieurs centaines de journalistes couvrant Israël et les Territoires palestiniens pour des médias étrangers.

«La puissance du jet l'a projeté au sol et il est toujours hospitalisé, souffrant de douleurs au cou, au dos et à la tête», a-t-elle ajouté dans un communiqué. Contactée par l'AFP, la police israélienne n'avait pas réagi dans l'immédiat.

«Il n'y a tout simplement aucune justification à cette attaque contre des journalistes qui font leur travail», a écrit l'association, dénonçant le «manque de professionnalisme» des policiers impliqués ainsi que le «climat d'impunité» encouragé par la hiérarchie policière et les responsables politiques. Un journaliste de l'AFP siège au conseil d'administration de la FPA.







