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Cinq chefs d'accusation
Un homme jugé pour une attaque à la voiture piégée en Irlande du Nord

Un homme de 66 ans, Kieran Smyth, a comparu samedi devant la justice britannique pour une attaque à la voiture piégée près d'un commissariat à Belfast le 26 avril. Aucun blessé n'a été signalé.
Publié: il y a 36 minutes
Un homme de 66 ans a comparu devant la justice britannique pour une attaque à la voiture piégée à Belfast. (Image d'illustration)
Photo: Getty Images
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AFP Agence France-Presse

Le suspect d'une attaque à la voiture piégée qui s'est déroulée le weekend dernier devant un commissariat de la périphérie de Belfast a comparu samedi devant la justice britannique. Kieran Smyth, 66 ans, a été inculpé vendredi soir de cinq chefs d'accusation en lien avec cet incident, dont tentative de meurtre. Il a comparu samedi matin par lien vidéo devant le tribunal de Lisburn (sud-ouest de Belfast). La police avait annoncé son arrestation mardi «en vertu de la loi sur le terrorisme».

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Dans la nuit du samedi 25 au dimanche 26 avril, un véhicule de livraison a été détourné et une bonbonne de gaz placée dans son coffre. Le livreur a ensuite reçu l'ordre de conduire jusqu'au commissariat de Dunmurry, près de Belfast, avant d'abandonner son véhicule. L'explosion n'a fait aucun blessé.

Le chef adjoint de la police nord-irlandaise avait alors affirmé qu'"il pourrait s'agir de l'oeuvre de la Nouvelle IRA», un groupe paramilitaire républicain qui a revendiqué une tentative d'attentat similaire le 30 mars. A l'audience, un enquêteur a indiqué que deux hommes avaient commandé un repas à emporter, avant de contraindre le livreur, sous la menace d'une arme, à se rendre au commissariat avec une bombe dans son coffre.

L'avocat de l'accusé ironise

Les investigations ont conduit les policiers à s'intéresser à une recharge téléphonique de 10 livres, achetée peu avant les faits, qui a permis de remonter jusqu'à Kieran Smyth. Selon la police, celui-ci avait, plus tôt dans la journée, rechargé le numéro utilisé pour passer la commande.

«Si quelqu'un était un terroriste, je ne pense pas qu'il irait dans un magasin équipé de caméras de surveillance pour acheter une recharge», a ironisé Gavin Booth, l'avocat de l'inculpé, qui dénonce une «surqualification des charges». Une nouvelle audience est prévue le 18 mai. Depuis la signature des accords de paix en 1998 qui ont largement mis fin à trois décennies de conflit en Irlande du Nord et la fin des actions armées de l'IRA en 2005, plusieurs groupes républicains, favorables à l'unification de l'Irlande, continuent d'agir violemment.


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