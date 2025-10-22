Une manifestation d'environ 1000 personnes a dégénéré mardi à Saggart, près de Dublin, devant un hôtel pour demandeurs d'asile. Six arrestations ont eu lieu à la suite des affrontements avec la police, après l'agression sexuelle présumée d'une fillette de dix ans.

De nouveaux affrontements ont éclaté à Dublin contre la politique d'asile dans le pays. Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

Six personnes ont été arrêtées mardi lors d'une manifestation d'au moins 1000 individus qui a viré à l'affrontement devant un hôtel pour demandeurs d'asile à Saggart, au sud-ouest de Dublin, après l'agression sexuelle présumée d'une fillette de dix ans. Des policiers ont chargé les manifestants et fait usage de gaz lacrymogène pour les repousser hors du complexe hôtelier, a constaté un correspondant de l'AFP sur place.

La police irlandaise a déclaré que six personnes ont été arrêtées et que ses agents ont été victimes de «violences continues», avec des briques, des bouteilles en verre et des mortiers d'artifice projetés en leur direction. Un policier a été blessé au pied et les manifestants ont visé l'hélicoptère de la police avec des lasers, a-t-elle précisé.

«Faites-les sortir!»

Des protestataires portaient des drapeaux irlandais et des pancartes «Irish lives matter» («Les vies des Irlandais comptent»), et scandaient «Faites-les sortir!». La victime d'agression sexuelle présumée était prise en charge par l'État au moment des faits, tandis que le suspect comparaissait devant un tribunal.

Les médias locaux ont rapporté que l'homme de 26 ans était un demandeur d'asile et que la possible agression s'était produite dans ou aux abords de l'hôtel Citywest, qui accueille des demandeurs d'asile. Plus tôt dans la journée, le Premier ministre irlandais, Michael Martin, a décrit les événements comme «extrêmement sérieux et très, très graves».

Des violences à répétition

Devant le Parlement, il a reconnu «la colère et l'inquiétude de nombreuses personnes à travers le pays face à ce qui se serait passé ici». «Il est clair qu'il y a eu ici un manquement à l'obligation de l'État de protéger cet enfant», a-t-il ajouté.

Le ministre de la Justice et de l'Immigration, Jim O'Callaghan, a «condamné» les troubles, en évoquant les projectiles lancés sur la police. «Malheureusement, l'instrumentalisation d'un crime par des gens souhaitant semer la zizanie dans notre société n'est pas une surprise», a-t-il regretté, dans un communiqué.

L'Irlande et le Royaume-Uni ont déjà connu ces dernières années des heurts violents et des manifestations devant des hôtels hébergeant des demandeurs d'asile. En juin, des hôtels ont notamment été pris pour cibles et des dizaines de policiers blessés lors de troubles anti-immigrés en Irlande du Nord, après l'arrestation de deux adolescents accusés d'avoir tenté de violer une jeune fille à Ballymena (nord).



