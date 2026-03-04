Le Koweït a annoncé la mort d'une fillette de 11 ans, tuée par des débris tombés dans une zone résidentielle, alors que l'Iran intensifie ses frappes dans le Golfe.

Une fillette de 11 ans tuée par une chute de débris au Koweït

AFP Agence France-Presse

Le Koweït a annoncé mercredi la mort d'une fillette de 11 ans tuée dans la chute de débris dans une zone résidentielle de la capitale de l'émirat, alors que l'Iran poursuit ses frappes de représailles dans les pays du Golfe.

Les équipes de secours ont tenté de la réanimer durant son transport à l'hôpital, mais «elle a succombé à ses blessures», a affirmé le ministère koweïtien de la Santé dans un communiqué, sans préciser la nationalité de la victime.