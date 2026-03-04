Les principales informations à retenir:
L'Iran a confirmé dans la nuit de samedi à dimanche la mort du Guide suprême Ali Khamenei dans l'opération américano-israélienne. La transition sera assurée par trois haut-responsables, dont le président.
Les Etats-Unis ont affirmé avoir tué 48 dirigeants iraniens, tandis que l'Iran en a confirmé six.
Les affrontements ont causé la mort de plus de 550 personnes en Iran, de 52 au Liban, et de six soldats américains. Les ripostes iraniennes dans plusieurs pays du Moyen-Orient ont fait plusieurs morts: neuf en Israël, trois aux Emirats arabes unis, deux au Koweit et une au Bahreïn.
Près de 5000 touristes suisses sont encore bloqués au Moyen-Orient.
Face aux tensions et à la fermeture du détroit d'Ormuz par l'Iran, les bourses ont plongé en ce début de semaine, tandis que les prix du pétrole et du gaz ont explosé.
Le trafic aérien est toujours fortement restreint au Moyen-Orient mercredi, après l'annulation de 19'000 vols. De nombreux pays entament les évacuations de leurs ressortissants.
Les Gardiens de la Révolution affirment avoir pris le «contrôle total» du détroit d'Ormuz
Les Gardiens de la Révolution ont le «contrôle total» du détroit d'Ormuz, point de passage clé pour le commerce mondial de pétrole à l'entrée du golfe Persique, ont-ils affirmé dans un communiqué publié mercredi.
«Actuellement, le détroit d'Ormuz est sous le contrôle total de la marine de la République islamique», a déclaré Mohammad Akbarzadeh, un haut responsable des forces navales des Gardiens, cité par l'agence Fars.
Le président américain Donald Trump a déclaré mardi que la marine américaine pourrait escorter des pétroliers «si nécessaire» à travers le détroit.
Source: AFP
Plusieurs bâtiments de la CIA au Moyen-Orient ont été attaqués
Plusieurs médias rapportent que des attaques de drones iraniens présumées menées ces derniers jours en Irak et en Arabie saoudite ont également ciblé des installations de l'agence de renseignement américaine CIA.
La base irakienne a été attaquée par deux drones, rapporte CBS News, citant une source du renseignement et une source de la région du Golfe. Aucun citoyen américain n'était présent au moment de l'attaque. Aucune victime n'est à déplorer sur la base de la CIA en Arabie saoudite.
Le «Washington Post» avait précédemment rapporté l'attaque contre la base de la CIA à Riyad, la capitale saoudienne. Cette base se situe dans le même complexe que l'ambassade américaine. Le bâtiment de l'ambassade a subi d'importants dégâts, selon le journal. Une partie du toit se serait effondrée et la structure du bâtiment aurait été endommagée.
L'ambassade américaine et une base de la CIA ont été fragilisées lors de la même attaque. Point crucial, le «Washington Post» rapporte que si les gouvernements américain et saoudien ont confirmé l'attaque contre l'ambassade américaine, ils ont passé sous silence le fait que la base de la CIA avait également été touchée.
Source: CBS News et «Washington Post»
Nouvelle frappe israélienne sur la banlieue sud de Beyrouth, bastion du Hezbollah
Une nouvelle frappe a visé mercredi matin la banlieue sud de Beyrouth, bastion du Hezbollah, selon les images de l'AFPTV, après un ordre d'évacuation de l'armée israélienne.
Cette frappe intervient à la suite d'une série de raids qui ont visé, pour la première fois, un quartier de Beyrouth proche du palais présidentiel, ainsi que des zones au sud de la capitale libanaise et la ville millénaire de Baalbeck dans l'est du Liban, faisant 11 morts.
Source: AFP
L'Iran dit avoir tiré plus de 40 missiles sur des cibles américaines et israéliennes
Les Gardiens de la Révolution ont affirmé mercredi avoir tiré une quarantaine de missiles sur des cibles américaines et israéliennes, au cinquième jour de représailles après des attaques contre le territoire de l'Iran.
«Il y a quelques heures, la 17e vague de l'opération 'Promesse honnête-4' a été menée avec le lancement de plus de 40 missiles par les forces du Corps des Gardiens de la Révolution islamique vers des cibles américaines et sionistes (israéliennes, ndlr)», ont-elles indiqué dans un communiqué lu à la télévision d'Etat, qui n'a pas donné plus de détails.
Source: AFP
Les Bourses de Dubaï, d'Abou Dhabi et en Asie rouvrent en nette baisse après les attaques
Les Bourses de Dubaï et d'Abou Dhabi, aux Emirats arabes unis, ont rouvert en nette baisse mercredi après deux jours de fermeture en raison des attaques menées par l'Iran dans le Golfe en représailles aux frappes israélo-américaines. A Dubaï, le principal indice chutait de 4,7% dans les premiers échanges et celui d'Abou Dhabi de 3,5%.
Les Bourses asiatiques accusent de nettes baisses mercredi au cinquième jour de la guerre au Moyen-Orient, Séoul dévissant de 12%, le pétrole restant en hausse malgré les engagements de Washington à défendre le transit par le détroit d'Ormuz.
Les Bourses chutent, Séoul dévisse de 12% et Tokyo perd 4% L'ensemble des places asiatiques, à la suite du repli de Wall Street mardi, est dans la tourmente. A la Bourse de Tokyo, l'indice vedette Nikkei chutait de plus de 4% à 54.007 points vers 04h GMT. L'indice élargi Topix perdait 4,09%.
La Bourse de Sydney cédait 2,05%, Taipei 3,82% et l'indice hongkongais Hang Seng a brièvement lâché plus de 3%. A la Bourse de Séoul, très dépendante de la tech, l'indice Kospi a dévissé de plus de 12%, après avoir déjà fortement plongé la veille: il lâchait encore 8,02% vers 04h GMT, en voie vers sa pire performance journalière depuis des décennies.
Source: AFP
Israël annonce avoir mené des nouvelles frappes sur «des dizaines» de cibles à Téhéran
L'armée israélienne a annoncé mercredi avoir «frappé des dizaines» de cibles en Iran, incluant des centres de commandement à Téhéran, selon un communiqué.
«Il y a peu de temps, l'armée de l'air israélienne, guidée par les services de renseignement, a achevé une nouvelle vague de frappes visant les centres de commandement du régime terroriste iranien à travers Téhéran», a indiqué l'armée dans ce communiqué. «Dans le cadre de ces frappes, l'armée a largué des dizaines de munitions sur des centres de commandement de la Sécurité intérieure», précise ce communiqué.
Des sirènes d'alerte aérienne ont retenti en Israël avant des tirs de missiles mercredi matin, sans faire de blessés, selon les services de secours. Dans la nuit, l'armée avait lancé «une large vague de frappes» sur l'Iran, après des barrages de missiles sur le territoire israélien.
Source: AFP
Les Etats-Unis autorisent leur personnel non essentiel à quitter Chypre
Les Etats-Unis ont annoncé mercredi avoir «autorisé» leur personnel non essentiel à quitter Chypre, où une base militaire britannique a été touchée par une attaque iranienne dans la nuit de dimanche à lundi, dans le contexte de la guerre au Moyen-Orient.
Le département d'Etat «a autorisé les employés non essentiels du gouvernement américain» ainsi que leurs familles «à quitter Chypre» en raison de risques pour leur sécurité, a indiqué l'ambassade américaine sur place.
Les Etats-Unis ont également annoncé avoir ordonné à leur personnel non essentiel des consulats de Lahore et Karachi ainsi qu'à leurs familles de «quitter le Pakistan pour des raisons de sécurité». L'ambassade américaine a cependant précisé dans un communiqué que son statut dans la capitale Islamabad restait inchangé.
Source: AFP
Un drone abattu près de l'aéroport de Bagdad
Un drone a été abattu mercredi près de l'aéroport international de Bagdad, un jour après qu'un autre drone a été neutralisé dans le même secteur, ont indiqué deux sources sécuritaires à l'AFP.
L'aéroport comprend une base militaire qui accueille des conseillers américains et abritait auparavant des troupes de la coalition dirigée par les Etats-Unis.
«Un drone a été abattu près de l'aéroport de Bagdad, sans faire de victimes ni causer de dégâts matériels», a déclaré une source sécuritaire irakienne, une autre source sécuritaire confirmant l'incident.
Source: AFP
Le Liban annonce 11 morts dans des frappes israéliennes au sud de Beyrouth et à Baalbek
Des frappes israéliennes ont tué au moins 11 personnes au Liban mercredi, au sud de Beyrouth et à Baalbek, ont rapporté le ministère de la Santé et un média d'Etat au cinquième jour de la guerre au Moyen-Orient. Le Liban a été entraîné lundi dans la guerre régionale après une première attaque contre Israël par le mouvement pro-iranien Hezbollah, qui affirmait vouloir «venger» la mort du guide iranien Ali Khamenei dans l'opération américano-israélienne contre l'Iran.
Au sud de la capitale libanaise, des «attaques de l'ennemi israélien contre les régions d'Aramoun et de Saadiyat» ont fait six morts et huit blessés «selon un bilan préliminaire», a annoncé le ministère libanais de la Santé dans un communiqué. Sur des images de l'AFP prises à Aramoun, des véhicules de secours sont regroupés, de nuit, tandis que des secouristes transportent une civière.
Dans l'est du Liban, dans la ville à majorité chiite de Baalbek, cinq personnes ont été tuées et 15 autres blessées mercredi dans une frappe israélienne contre un immeuble de quatre étages, a rapporté l'Agence nationale d'information (Ani). Des opérations sont en cours au niveau des décombres pour retrouver trois personnes encore portées disparues, a indiqué cette agence de presse officielle.
Source: AFP
L'Arabie saoudite dit avoir intercepté deux missiles et neuf drones
Le ministère de la Défense saoudien a annoncé mercredi matin l'interception de deux missiles et de neufs drones dans l'espace aérien du pays, dans des messages distincts.
«Deux missiles de croisière ont été interceptés et détruits dans le Kharj», région du centre du royaume, a indiqué le porte-parole du ministère de la Défense. «Neuf drones ont été interceptés et détruits immédiatement après leur entrée dans l'espace aérien du royaume», avait-il indiqué plus tôt sur X.
Source: AFP
Une frappe israélienne touche un hôtel en banlieue de Beyrouth
Une frappe israélienne a touché mercredi un hôtel de la banlieue de Beyrouth, à Hazmieh, a rapporté l'agence de presse officielle Ani.
L'Agence nationale d'information indique qu'«une frappe aérienne israélienne a ciblé un hôtel de Hazmieh», dans la banlieue sud-est de la capitale, ajoutant que «des ambulances ont été dépêchées sur place».
Source: AFP
Le Liban indique que des frappes israéliennes ont fait six morts au sud de Beyrouth
Des frappes israéliennes sur deux villes situées au sud de la capitale libanaise Beyrouth ont fait six morts, a annoncé mercredi le ministère libanais de la Santé.
Le ministère indique que «les attaques de l'ennemi israélien contre les régions d'Aramoun et de Saadiyat» ont fait six morts et huit blessés «selon un bilan préliminaire», dans un communiqué.
L'agence nationale NNA a rapporté que des frappes aériennes avaient frappé mercredi «un immeuble de quatre étages à l'aube» dans la ville de Baalbek, dans l'est du pays, causant un nombre indéterminé de morts.
Source: AFP