Plusieurs bâtiments de la CIA au Moyen-Orient ont été attaqués

Plusieurs médias rapportent que des attaques de drones iraniens présumées menées ces derniers jours en Irak et en Arabie saoudite ont également ciblé des installations de l'agence de renseignement américaine CIA.

La base irakienne a été attaquée par deux drones, rapporte CBS News, citant une source du renseignement et une source de la région du Golfe. Aucun citoyen américain n'était présent au moment de l'attaque. Aucune victime n'est à déplorer sur la base de la CIA en Arabie saoudite.

Le «Washington Post» avait précédemment rapporté l'attaque contre la base de la CIA à Riyad, la capitale saoudienne. Cette base se situe dans le même complexe que l'ambassade américaine. Le bâtiment de l'ambassade a subi d'importants dégâts, selon le journal. Une partie du toit se serait effondrée et la structure du bâtiment aurait été endommagée.

L'ambassade américaine et une base de la CIA ont été fragilisées lors de la même attaque. Point crucial, le «Washington Post» rapporte que si les gouvernements américain et saoudien ont confirmé l'attaque contre l'ambassade américaine, ils ont passé sous silence le fait que la base de la CIA avait également été touchée.

Source: CBS News et «Washington Post»