L'Iran «fermera complètement» le détroit d'Ormuz si Trump met sa menace à exécution

L'Iran a assuré dimanche qu'il fermerait entièrement le détroit d'Ormuz, voie stratégique pour l'approvisionnement mondial de pétrole, si Washington mettait en oeuvre sa menace de viser des centrales électriques iraniennes.

Si les menaces des Etats-Unis sont mises à exécution, le détroit «sera complètement fermé et ne rouvrira pas tant que nous n'aurons pas reconstruit nos centrales détruites», a affirmé le centre de commandement interarmées Khatam al-Anbiya, dans un communiqué diffusé par la télévision d'Etat.

Si l'Iran bloque le détroit, où le transit de marchandises a baissé de 95% depuis début mars, selon la société d'analyse Kpler, un petit nombre de cargos et de pétroliers ont réussi à le franchir.

Source: AFP