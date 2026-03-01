DE
FR

Révélations du «New York Times»
Une découverte cruciale de la CIA a permis de tuer Ali Khamenei

Le guide suprême iranien Ali Khamenei a été tué samedi matin à Téhéran par une frappe américano-israélienne. Auparavant, la CIA avait appris sa présence lors d'une réunion de hauts responsables.
Publié: il y a 34 minutes
1/2
Le guide suprême iranien a été éliminé, samedi matin.
Photo: Anadolu via Getty Images
AFP Agence France-Presse

La CIA américaine a appris qu'Ali Khamenei devait participer à une réunion de haut niveau samedi matin à Téhéran. Cela a permis aux armées américaines et israéliennes de le cibler, affirme dimanche le «New York Times».

Citant des sources proches de l'opération, le journal américain rapporte que l'agence de renseignement pistait le guide suprême iranien depuis plusieurs mois et avait acquis une certaine confiance quant à ses lieux de résidence et habitudes. «Puis l'agence a appris qu'une réunion de hauts responsables devait avoir lieu samedi matin dans un complexe immobilier appartenant aux autorités iraniennes au cœur de Téhéran.

La CIA récolte une info cruciale

Plus important encore, la CIA a appris que le guide suprême devait être sur place», indique le quotidien. Les Américains ont ensuite partagé l'information avec Israël, et, selon des sources informées du processus de décision interrogées par le journal, les Etats-Unis et Israël ont décidé d'ajuster la chronologie de leur attaque en partie pour exploiter cette information, qui a permis l'élimination du dirigeant de la République islamique d'Iran.

En effet, le plan initial prévoyait une attaque de nuit pour bénéficier du couvert de l'obscurité, selon le journal, qui affirme que la frappe a été délivrée à 9h40 locales (07h10, heure Suisse) par des missiles à longue portée air-sol, dont le quotidien ne donne pas le nom.

Le guide suprême et plusieurs dirigeants iraniens ont été éliminés dans la campagne de frappes américaine et israélienne amorcée samedi. En riposte, l'Iran a lancé une série d'attaques contre des intérêts américains dans la région, mais aussi contre les autres pays de la région.

