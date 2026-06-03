Un conseiller du guide suprême promet «un déluge de missiles et drones» en cas de nouvelle agression américaine

Le conseiller militaire du guide suprême iranien, Mohsen Rezaï, un ancien chef des Gardiens de la Révolution, a mis en garde mercredi contre «un déluge de missiles et drones» en cas de nouvelle agression américaine.

«A chaque tir et à chaque agression répondra un déluge de missiles et de drones», a-t-il écrit sur le réseau social X, après des attaques américaines contre un pétrolier iranien et l'île de Qeshm, qui ont fait l'objet de frappes de représailles sur le Koweït et Bahreïn.

Source: AFP