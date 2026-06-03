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En cas d'attaque américaine
Un conseiller du guide suprême promet «un déluge de missiles»

Les Etats-Unis ont abattu plusieurs drones iraniens et frappé une base au sol dans le sud du pays. En réponse, Téhéran a ciblé une base américaine, dans les affrontements les plus graves depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu.
Publié: 10:39 heures
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Dimitri Faravel, Mathilde Jaccard, Olalla Piñeiro Trigo, Etienne Daman et Leo Vonlanthen
10:36 heures

Un conseiller du guide suprême promet «un déluge de missiles et drones» en cas de nouvelle agression américaine

Le conseiller militaire du guide suprême iranien, Mohsen Rezaï, un ancien chef des Gardiens de la Révolution, a mis en garde mercredi contre «un déluge de missiles et drones» en cas de nouvelle agression américaine.

Une Iranienne marche à côté d'une fresque murale anti-américaine et anti-israélienne à Téhéran, en Iran, le 3 juin 2026.
Photo: keystone-sda.ch

«A chaque tir et à chaque agression répondra un déluge de missiles et de drones», a-t-il écrit sur le réseau social X, après des attaques américaines contre un pétrolier iranien et l'île de Qeshm, qui ont fait l'objet de frappes de représailles sur le Koweït et Bahreïn.

Source: AFP

08:08 heures

L'aéroport du Koweït a été touché par des drones, plusieurs blessés sont à déplorer

L'aéroport international du Koweït a été touché par des drones iraniens, faisant plusieurs blessés, a annoncé mercredi l'armée koweïtienne.

Des passagers passent à l'aéroport international de Koweït, à Koweït City, le 1er juin 2026.
Photo: AFP

«Des drones ennemis ont ciblé aujourd'hui le terminal passagers (T1) de l'aéroport international du Koweït, dans le cadre d'une agression iranienne, ce qui a entraîné d'importants dégâts matériels et blessé plusieurs personnes», a indiqué l'armée sur son compte X.

L'autorité de l'aviation civile a suspendu le trafic aérien et les vols ont été détournés vers d'autres aéroports, a rapporté l'agence de presse officielle Kuna.

Source: AFP

il y a 24 minutes

Les vols à l'aéroport du Koweït commencent à reprendre

Le Koweït a annoncé mercredi la reprise partielle des vols à l'aéroport, après l'attaque iranienne qui a visé l'un de ses terminaux et fait un mort et des blessés.

Des agents de sécurité koweïtiens à l'aéroport international de Koweït, à Koweït City, le 1er juin 2026.
Photo: AFP

Les vols de Kuwait Airways ont repris «après que les équipes techniques et les autorités compétentes ont achevé l'évaluation des dommages et pris les mesures nécessaires pour garantir la sécurité des opérations», a indiqué l'Autorité de l'aviation civile dans un communiqué sur X.

Source: AFP

il y a 45 minutes

Les attaques iraniennes au Koweït ont fait un mort

Une personne a été tuée et plusieurs blessées au Koweït dans des attaques menées à l'aube par l'Iran, a indiqué le ministère koweïtien des Affaires étrangères.

L'attaque a visé «des installations civiles et vitales, notamment l'aéroport international du Koweït, faisant un mort et des blessés, ainsi que des dégâts dans des installations vitales, dont des missions diplomatiques», a dit le ministère dans un communiqué condamnant les «agressions iraniennes».

«La sécurité de l'Etat du Koweït, sa souveraineté ainsi que la sûreté de ses citoyens et des résidents sur son territoire constituent une ligne rouge», a-t-il ajouté.

Source: AFP

il y a 46 minutes

L'armée israélienne dit avoir intercepté sur son territoire un «aéronef ennemi» en provenance du Liban

L'armée israélienne a déclaré avoir intercepté mercredi un «aéronef ennemi» entré sur son territoire depuis le Liban, pour la première fois depuis plus de 24 heures, au moment où des pourparlers se tiennent à Washington entre les deux pays.

«Après des sirènes d'alerte signalant un aéronef ennemi (...) dans les régions de Manara et de Kiryat Shmona, une cible aérienne suspecte ayant pénétré depuis le Liban sur le territoire israélien a été interceptée», a déclaré l'armée dans un bref communiqué.

Les autorités israéliennes ont averti que l'armée frapperait la banlieue sud de Beyrouth si le Hezbollah pro-iranien attaquait les communautés israéliennes du nord du pays.

Source: AFP

10:40 heures

L'Iran pointe «la responsabilité» du Koweït et de Bahreïn dans les attaques américaines

L'Iran a accusé mercredi le Koweït et Bahreïn d'avoir permis aux Etats-Unis de mener depuis leur sol les attaques ayant visé un pétrolier iranien ainsi que l'île de Qeshm dans le Golfe.

Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères «condamne fermement l'utilisation colonialiste par les Etats-Unis du territoire et des infrastructures de pays de la région pour mener leurs actions agressives contre l'Iran, et souligne la responsabilité directe et manifeste des dirigeants du Koweït et de Bahreïn» dans ces attaques.

Source: AFP

10:24 heures

Un responsable émirati appelle à une position unie du Golfe après les attaques au Koweït et à Bahreïn

Un haut responsable des Emirats arabes unis a appelé mercredi à une position unie du Golfe après des attaques au Koweït et à Bahreïn, attribuées à l'Iran, alors que les monarchies de la région peinent à former un front commun.

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«Face aux agressions répétées de l'Iran contre le Koweït et Bahreïn, une position ferme, unie et cohérente du Golfe s'impose. Aucun Etat du Golfe ne devrait être laissé seul face à ces attaques, car la sécurité des Etats arabes du Golfe est interdépendante, leurs intérêts et leur destin sont communs», a écrit le conseiller du président emirati, Anwar Garghash, sur X. «Cette agression ne vise pas seulement un pays, elle nous vise tous», a-t-il ajouté.

Source: AFP

10:19 heures

Des frappes israéliennes près de Tyr au Liban font six morts

Des frappes israéliennes ont fait six morts mercredi près de la ville de Tyr dans le sud du Liban, où Israël poursuit ses raids, a affirmé une source médicale à l'AFP.

Quatre ressortissants syriens et deux palestiniens ont été tués dans deux frappes sur le secteur d'al-Hoch près de la ville millénaire de Tyr, a précisé la source sous couvert d'anonymat. Un média d'Etat a fait état de deux frappes israéliennes sur des routes de ce secteur.

Source: AFP

02:29 heures

L'armée américaine affirme avoir repoussé des attaques de missiles iraniens

L'armée américaine a affirmé mardi avoir repoussé plusieurs attaques iraniennes dans la région du Golfe en ayant intercepté des missiles visant Bahreïn, abattu des drones visant des navires civils et attaqué des cibles au sol sur une île iranienne.

L'armée américaine dit avoir intercepté missiles et drones iraniens dans le Golfe et frappé l'île de Qeshm.
Photo: AFP

«L'Iran a lancé plusieurs missiles balistiques vers des pays de la région, mais tous ont raté leur cible», a écrit le commandement militaire américain pour le Moyen-Orient dans un communiqué sur X, ajoutant qu'aucun membre de l'armée n'avait été blessé.

«Deux missiles iraniens tirés vers le Koweït sont tombés avant d'atteindre le territoire ou se sont désintégrés en vol, et trois missiles lancés contre Bahreïn ont été immédiatement interceptés par les défenses aériennes américaines et bahreïniennes", a précisé le Centcom.

Avant cela, l'armée américaine avait «abattu trois drones» d'attaque «lancés par l'Iran contre des marins civils qui circulaient légitimement dans les eaux régionales», a encore déclaré l'armée américaine. En réponse, le Centcom dit avoir «mené des frappes de légitime défense» sur des cibles au sol sur l'île iranienne de Qeshm, dans le détroit d'Ormuz.

Source: AFP

01:53 heures

Le Koweït attaqué par des missiles et des drones, annonce l'armée

Des attaques de missiles et de drones visent tôt mercredi le Koweït, a annoncé son armée, qui tente de les intercepter.

Photo: AFP

«Les défenses aériennes du Koweït sont en train d'intercepter des attaques de drones et missiles hostiles», a écrit l'armée sur le réseau social X. Lundi, la défense antiaérienne koweïtienne avait intercepté ces mêmes types d'engins et attribué les attaques à l'Iran.

Source: AFP

00:59 heures

Des frappes israéliennes sur le sud du Liban ont tué cinq personnes

Des frappes israéliennes dans le sud du Liban ont fait mardi cinq morts, dont un enfant, et 48 blessés, a annoncé le ministère libanais de la Santé.

Parmi les blessés dans ces frappes à travers le sud figurent «un médecin et cinq employés de l'hôpital public de Tebnine, qui a subi des dégâts lors d'un nouvel épisode de la série d'attaques menées par l'ennemi israélien contre les hôpitaux et les centres de santé», a indiqué le ministère dans un communiqué.

Source: AFP

00:58 heures

Les USA assurent avoir mis hors service un pétrolier qui violait le blocus

L'armée américaine a annoncé mardi avoir mis hors service un pétrolier en tirant sur sa salle des machines pour l'empêcher d'atteindre l'île iranienne de Kharg en violation du blocus décidé par Washington contre les ports iraniens.

L'équipage du Lexie, un navire battant pavillon du Botswana qui naviguait à vide, a «ignoré les multiples» mises en garde des forces américaines avant que celles-ci ne tirent un missile pour l'empêcher d'avancer, affirme dans un communiqué sur X le Commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (Centcom).

L'armée américaine ne précise pas si le tir de missile Hellfire depuis un appareil américain a provoqué ou non des blessés à bord.

Source: AFP

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