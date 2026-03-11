Trump promet le pire à l'Iran si le détroit d'Ormuz est miné

Donald Trump a prévenu mardi qu'il y aurait d'importantes conséquences militaires si l'Iran se décidait à miner le détroit d'Ormuz, par lequel 20% de la production mondiale de pétrole et de gaz naturel liquéfié (GNL) transite en temps normal.

«Si pour une raison quelconque des mines ont été posées et qu'elles ne sont pas retirées immédiatement, les conséquences militaires pour l'Iran seront sans précédent», a mis en garde le président américain dans un message publié sur sa plateforme Truth Social, quand bien même il n'a reçu pour l'heure aucun élément indiquant que l'Iran avait miné le détroit.

«Si, en revanche, ils retirent ce qui a pu être posé, ce sera un pas de géant dans la bonne direction!», a-t-il aussi ajouté. Les Etats-Unis pourraient utiliser les mêmes missiles qu'ils avaient précédemment utilisés pour faire exploser des navires soupçonnés de trafic de drogue dans les Caraïbes, afin d'«éliminer définitivement» tout bateau poseur de mines dans le détroit du Golfe, a ajouté M. Trump.

«Ils seront traités rapidement et violemment. MÉFIEZ-VOUS!», a-t-il écrit. Peu après, Donald Trump a annoncé que plusieurs bateaux avaient été détruits: «Je suis heureux d'annoncer qu'au cours des dernières heures, nous avons touché et complètement détruit 10 bateaux et/ou navires poseurs de mines inactifs, et d'autres suivront!», a-t-il indiqué sur Truth Social.

Source: AFP