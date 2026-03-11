Les principales informations à retenir:
L'Iran a confirmé le dimanche 8 mars avoir désigné Mojtaba Khamenei en tant que guide suprême. Il succède à son père Ali Khamenei, mort assassiné le 28 février lors de la première attaque américano israélienne.
Les affrontements ont causé la mort de plus de 1250 personnes en Iran, selon le Croissant-rouge iranien, de 486 morts au Liban, selon le ministère libanais de la Santé, de 11 morts en Israël et de sept soldats américains. Les ripostes iraniennes dans plusieurs pays du Golfe ont fait 13 morts.
Tandis que les frappes américano-israéliennes se poursuivent en Iran, Israël a étendu la guerre Liban, bastion du Hezbollah.
De son côté, l'Iran continue d'abattre ses missiles sur Israël, mais aussi sur les pays du Golfe – Koweït, Qatar, Bahreïn, Emirats arabes unis – abritant des bases américaines.
Les compagnies Swiss et Edelweiss s'affairent à rapatrier les ressortants suisses bloqués au Moyen-Orient. Selon le DFAE, 3349 voyageurs suisses étaient toujours bloqués au Moyen-Orient, dimanche 8 mars.
Face aux tensions et à la fermeture du détroit d'Ormuz par l'Iran, les bourses ont plongé: le prix du pétrole a frôlé les 120 dollars le baril et le gaz européen s'est envolé de 30%.
Trump promet le pire à l'Iran si le détroit d'Ormuz est miné
Donald Trump a prévenu mardi qu'il y aurait d'importantes conséquences militaires si l'Iran se décidait à miner le détroit d'Ormuz, par lequel 20% de la production mondiale de pétrole et de gaz naturel liquéfié (GNL) transite en temps normal.
«Si pour une raison quelconque des mines ont été posées et qu'elles ne sont pas retirées immédiatement, les conséquences militaires pour l'Iran seront sans précédent», a mis en garde le président américain dans un message publié sur sa plateforme Truth Social, quand bien même il n'a reçu pour l'heure aucun élément indiquant que l'Iran avait miné le détroit.
«Si, en revanche, ils retirent ce qui a pu être posé, ce sera un pas de géant dans la bonne direction!», a-t-il aussi ajouté. Les Etats-Unis pourraient utiliser les mêmes missiles qu'ils avaient précédemment utilisés pour faire exploser des navires soupçonnés de trafic de drogue dans les Caraïbes, afin d'«éliminer définitivement» tout bateau poseur de mines dans le détroit du Golfe, a ajouté M. Trump.
«Ils seront traités rapidement et violemment. MÉFIEZ-VOUS!», a-t-il écrit. Peu après, Donald Trump a annoncé que plusieurs bateaux avaient été détruits: «Je suis heureux d'annoncer qu'au cours des dernières heures, nous avons touché et complètement détruit 10 bateaux et/ou navires poseurs de mines inactifs, et d'autres suivront!», a-t-il indiqué sur Truth Social.
Source: AFP
L'Iran dit avoir mené des frappes de grande ampleur sur des cibles américaines et israéliennes
L'Iran a mené des frappes aériennes de grande ampleur sur des cibles américaines et israéliennes, a annoncé tôt mercredi la télévision d'Etat Irib.
Cette salve de missiles, «la plus violente et la plus lourde depuis le début de la guerre», a duré trois heures et a notamment visé le sud de Tel-Aviv, l'ouest de Jérusalem et Haïfa (nord) en Israël ainsi que «de nombreuses cibles américaines à Erbil», au Kurdistan irakien, et la base navale de la Ve Flotte américaine à Bahreïn, a ajouté Irib, citant un communiqué des Gardiens de la Révolution.
L'armée idéologique de la République islamique a précisé avoir pris pour cible «pour la seconde fois le centre de communications satellitaire Haila» près de Tel-Aviv, et des «centres militaires» à Beer Yaakov dans le centre du pays, à l'ouest de Jérusalem et Haïfa. Dans la nuit, l'armée israélienne avait annoncé avoir détecté des missiles se dirigeant vers son territoire depuis l'Iran et avoir activé ses systèmes de défense anti-aérienne.
Des journalistes de l'AFP ont entendu à Jérusalem des sirènes d'alerte et le bruit d'explosions au loin. La chaîne israélienne Channel 12 a fait état de plusieurs blessés dans des frappes près de Tel Aviv.
Source: AFP
Les Emirats arabes unis disent faire face à une attaque de missiles et de drones
Les Emirats arabes unis font face à une attaque de drones et de missiles venus d'Iran, a indiqué tôt mercredi le ministère de la Défense à Dubaï.
«La défense anti-aérienne des Emirats arabes unis est en train de répondre à une menace de missiles et de drones venus de l'Iran», a indiqué cette source, invitant la population à rester à l'abri.
Source: AFP
Fermeture aux Emirats d'une des plus grandes raffineries du monde
La raffinerie de Ruwais aux Emirats arabes unis, l'une des plus grandes au monde, a suspendu mardi sa production après une attaque de drone dans la zone, selon une source proche du dossier, alors qu'un climat d'inquiétude règne dans les monarchies pétrolières du Golfe.
Depuis la guerre lancée le 28 février par les Etats-Unis et Israël, l'Iran riposte en ciblant les intérêts américains dans la région, mais aussi des infrastructures civiles, notamment énergétiques et aéroportuaires. Le site de Ruwais, opéré par la compagnie nationale Adnoc, a dû interrompre ses activités par «précaution», a indiqué à l'AFP une source proche du dossier.
Les autorités avaient auparavant annoncé un incendie dans la zone industrielle, sans préciser où exactement. «Alors que nous étions sur le point de partir, nous avons vu des traînées de flammes s'élever du complexe, accompagnées de bruits forts ressemblant à des explosions», a raconté sous couvert d'anonymat un chauffeur venu chercher le personnel évacuant la raffinerie.
Alors que le conflit est dans son onzième jour, le patron du géant saoudien des hydrocarbures Aramco, Amin Nasser, a fait part de ses inquiétudes, à l'occasion de la publication mardi des résultats annuels du groupe. Il a insisté sur l'importance d'une reprise du trafic maritime dans le détroit stratégique d'Ormuz, contrôlé de facto par le pouvoir iranien, et par lequel transite un cinquième de la production mondiale de pétrole et de gaz naturel liquéfié (GNL).
Source: AFP
Nouvelles frappes israéliennes sur la banlieue sud de Beyrouth
Israël a mené tôt ce mercredi de nouvelles frappes sur la banlieue sud de Beyrouth, bastion du Hezbollah pro-iranien, alors que son offensive a fait quelque 760'000 déplacés au Liban. L'agence officielle Ani a fait état d'un «raid violent» sur la banlieue sud de la capitale et des images en direct d'AFPTV ont montré des colonnes de fumée s'élevant des sites touchés.
L'armée israélienne avait annoncé plus tôt une vague de frappes sur Beyrouth, disant cibler «des infrastructures du Hezbollah». Près de 500 personnes ont été tuées par les opérations insraéliennes depuis le 2 mars, selon des chiffres officiels.
Et au moins 759'300 personnes ont été déplacées depuis le début de la campagne de frappes, lancée début mars en réponse à des tirs du Hezbollah, selon des chiffres publiés mardi par le gouvernement libanais. La représentante du HCR au Liban, Karolina Lindholm Billing, a averti mardi à Genève que «le nombre de personnes déplacées continue d'augmenter».
«La plupart ont fui précipitamment, presque sans rien, et cherchent refuge à Beyrouth, au Mont-Liban, dans la région du nord du Liban et dans certaines parties de la Békaa», a-t-elle expliqué. Dans l'immense Cité sportive à Beyrouth, un camp de toile a été installé pour accueillir les déplacés fuyant les bombes.
Source: AFP
L'armée israélienne dit que l'Iran a tiré des missiles vers Israël
L'armée israélienne a annoncé tôt mercredi avoir détecté des missiles se dirigeant vers son territoire depuis l'Iran et avoir activé ses systèmes de défense anti-aérienne. «Il y a peu, les forces de défense israéliennes ont détecté des missiles tirés depuis l'Iran vers l'Etat d'Israël. Les systèmes de défense sont en oeuvre pour intercepter la menace», a-t-elle déclaré sur Telegram.
Des journalistes de l'AFP ont entendu à Jérusalem des sirènes d'alerte anti-aérienne et le bruit d'explosions au loin. Peu après, l'armée israélienne a autorisé les habitants à quitter les abris.
Aucun blessé n'a été rapporté dans l'immédiat par les secours. Magen David Adom, l'équivalent israélien de la Croix-Rouge, a néanmoins indiqué s'occuper d'un «petit nombre de personnes blessées en se dirigeant vers les zones protégées». La chaîne israélienne Channel 12 a elle fait état de plusieurs blessés dans des frappes iraniennes près de Tel Aviv.
Source: AFP
L'Arabie saoudite dit avoir intercepté sept missiles balistiques
Le ministère de la Défense saoudien a fait état tôt mercredi de l'interception de sept missiles balistiques tirés par l'Iran, dont six visant la base aérienne Prince Sultan qui abrite des militaires américains près de Ryad.
«Six missiles balistiques tirés vers la base Prince Sultan interceptés et détruits», a annoncé cette source. Un missile balistique visant l'«est» du pays a également été intercepté, ainsi que deux drones dans le secteur de Hafar Al-Batin, près de la frontière koweïtienne, a-t-elle ajouté.
Source: AFP
Qatar Airways prévoit 29 vols jeudi
La compagnie aérienne Qatar Airways a annoncé prévoir 29 vols jeudi au départ ou à l'arrivée de son hub de Doha après avoir reçu une «autorisation temporaire» de l'autorité de l'aviation civile qatarie.
Ces vols vont inclure des dessertes de Londres, New York et Madrid, a précisé mercredi dans un communiqué la compagnie, dont les opérations sont très perturbées par les frappes menées par l'Iran sur le Golfe en représailles de l'offensive américano-israélienne.
Source: AFP
L'armée américaine annonce avoir détruit 16 bateaux poseurs de mines iraniens
L'armée américaine a annoncé mardi avoir détruit 16 bateaux poseurs de mines iraniens «près du détroit d'Ormuz» après que Donald Trump a menacé l'Iran d'importantes «conséquences militaires» si Téhéran décidait de miner ce passage névralgique pour le transport du pétrole et du gaz.
«Les forces américaines ont éliminé plusieurs navires de guerre iraniens le 10 mars, dont 16 navires poseurs de mines près du détroit d'Ormuz», a-t-elle écrit sur X.
Source. AFP
Une nouvelle série d'explosions entendues à Téhéran
De nouvelles explosions ont été entendues mardi soir par des journalistes de l'AFP à Téhéran, au onzième jour de frappes d'Israël et des Etats-Unis sur l'Iran.
Ces détonations ont retenti dans le nord et l'ouest de la capitale iranienne, déjà secouée par des explosions plus tôt dans la journée. Les cibles visées n'étaient pas connues dans l'immédiat.
Source: AFP
L'Iran appelle l'ONU à «condamner explicitement l'agression» d'Israël et des USA
Le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi a appelé mardi l'ONU à «condamner explicitement l'agression» d'Israël et des Etats-Unis, ont rapporté les agences Tasnim et Mehr.
Lors d'une conversation téléphonique avec le secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres, Abbas Araghchi a «souligné les vives attentes du gouvernement et du peuple iraniens» envers l'organisation internationale, afin qu'elle «adopte des positions plus fermes et plus responsables en condamnant explicitement» l'attaque israélo-américaine, selon les deux médias.
Source: AFP