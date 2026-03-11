Libération exceptionnelle de pétrole, nouvelles frappes à Beyrouth, vives tensions dans le détroit d'Ormuz: voici les derniers événements liés à la guerre au Moyen-Orient, entrée mercredi dans son douzième jour.

Recours inédit aux réserves de pétrole, frappes sur Beyrouth, tensions autour du détroit d'Ormuz: le résumé de la nuit

L'AIE prépare un recours inédit aux réserves de pétrole

L'Agence internationale de l'énergie (AIE) propose un recours inédit à ses réserves stratégiques pour freiner la flambée des prix du pétrole liée au conflit au Moyen-Orient, selon le Wall Street Journal. Ce déblocage, discuté mardi à Paris, pourrait dépasser les 182 millions de barils libérés en 2022 lors de l’invasion de l'Ukraine par la Russie. Une décision est attendue mercredi, jour d’une visioconférence du G7 sur l’impact économique de la guerre.

Nouvelles frappes sur Beyrouth

Israël mène de nouvelles frappes sur la banlieue sud de Beyrouth, bastion du Hezbollah pro-iranien. Des images en direct d'AFPTV montrent des colonnes de fumée s'élevant des sites touchés.

Tensions autour du détroit d'Ormuz

L'armée américaine annonce avoir détruit 16 bateaux poseurs de mines iraniens «près du détroit d'Ormuz». Donald Trump menace l'Iran d'importantes «conséquences militaires» en cas de dépôt de mines dans le détroit, de facto sous le contrôle de Téhéran.

Porte-conteneur touché

Un porte-conteneurs a été endommagé par un «projectile inconnu» au large des Emirats arabes unis, selon l'agence maritime britannique UKMTO.

L'Iran revendique des frappes de grande ampleur

L'Iran a mené la vague de frappes «la plus violente et la plus lourde depuis le début de la guerre», visant notamment des cibles américaines et israéliennes, selon la télévision d'Etat Irib. Les Gardiens de la Révolution iraniens ont notamment affirmé avoir attaqué la base américaine à Arifjan au Koweït, selon les agences de presse iraniennes Mehr et Fars.

Tirs vers Israël

L'armée israélienne annonce avoir détecté une deuxième vague de missiles se dirigeant vers son territoire depuis l'Iran. Des sirènes d'alerte anti-aérienne et le bruit d'explosions au loin ont été entendus à Jérusalem par des journalistes de l'AFP. La chaîne israélienne Channel 12 fait état de plusieurs blessés dans des frappes près de Tel Aviv.

L'Arabie saoudite ciblée

Le ministère de la Défense saoudien a fait état de l'intercepton de sept missiles balistiques, dont six visant la base aérienne Prince Sultan qui abrite des militaires américains près de Ryad. Des drones ont également été neutralisés, dont deux visant le champ pétrolier géant de Shaybah, à la frontière des Emirats arabes unis, selon cette source.

Réfugiées en Australie

Une joueuse et un membre du staff de l'équipe iranienne féminine de football demandent à leur tour l'asile en Australie. Cinq joueuses l'avaient fait peu de temps auparavant, après avoir été qualifiées de «traîtres» dans leur pays pour ne pas avoir chanté l'hymne national iranien avant un match de la Cour d'Asie.

Explosions à Téhéran

De nouvelles explosions ont été entendues dans la nuit de mardi à mercredi par des journalistes de l'AFP à Téhéran. Ces détonations ont retenti dans le nord et l'ouest de la capitale iranienne, déjà secouée par des explosions plus tôt dans la journée. L'armée israélienne a revendiqué une nouvelle vague de frappes contre la ville.

Réunion du G7

Le président français Emmanuel Macron tient mercredi une réunion en visoconférence des chefs d'Etat et de gouvernement du G7 sur «les conséquences économiques» de la guerre au Moyen-Orient, notamment la «situation énergétique» et les «mesures pour les atténuer».

L'Iran «ne recherche pas un cessez-le-feu»

«Bien sûr que nous ne recherchons pas un cessez-le-feu. Nous pensons que l'agresseur doit être puni et recevoir une leçon qui le dissuadera d'attaquer l'Iran à nouveau», a écrit le président du Parlement iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, sur X.

Environ 140 militaires américains blessés

Environ 140 militaires américains ont été blessés depuis le début de la guerre contre l'Iran, selon le Pentagone, qui affirme que la plupart ont subi des blessures légères et que huit sont toujours considérés comme gravement blessés. Les autorités américaines ont précédemment fait état de sept militaires américains tués, au Koweït et en Arabie saoudite.

Des diplomates iraniens tués à Beyrouth, selon Téhéran

L'Iran accuse Israël d'avoir «assassiné» quatre de ses diplomates en poste au Liban lors d'une frappe dimanche contre un hôtel à Beyrouth. L'ambassadeur iranien à l'ONU Amir Saeid Iravani a reproché au Conseil de sécurité de l'ONU de «fermer les yeux». Israël dit avoir tué quatre membres des Gardiens de la Révolution, ainsi qu'une cinquième personne, membre du Hezbollah libanais pro-iranien.

Liban: près de 760'000 déplacés

Dans son dernier bilan, le gouvernement libanais fait état d'un total de 759.300 personnes déplacées. Près de 500 personnes ont été tuées depuis que le Hezbollah a entraîné le pays dans la guerre régionale avec l'Iran le 2 mars en lançant des missiles sur Israël.