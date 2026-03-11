DE
FR

Conflit au Moyen-Orient
Recours inédit aux réserves de pétrole, frappes sur Beyrouth, tensions autour du détroit d'Ormuz: le résumé de la nuit

Libération exceptionnelle de pétrole, nouvelles frappes à Beyrouth, vives tensions dans le détroit d'Ormuz: voici les derniers événements liés à la guerre au Moyen-Orient, entrée mercredi dans son douzième jour.
Publié: il y a 39 minutes
L'AIE envisage un recours inédit à ses réserves de pétrole pour freiner la hausse liée au conflit au Moyen-Orient. (Image prétexte)
Photo: Getty Images
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

L'AIE prépare un recours inédit aux réserves de pétrole

L'Agence internationale de l'énergie (AIE) propose un recours inédit à ses réserves stratégiques pour freiner la flambée des prix du pétrole liée au conflit au Moyen-Orient, selon le Wall Street Journal. Ce déblocage, discuté mardi à Paris, pourrait dépasser les 182 millions de barils libérés en 2022 lors de l’invasion de l'Ukraine par la Russie. Une décision est attendue mercredi, jour d’une visioconférence du G7 sur l’impact économique de la guerre.

Nouvelles frappes sur Beyrouth

Israël mène de nouvelles frappes sur la banlieue sud de Beyrouth, bastion du Hezbollah pro-iranien. Des images en direct d'AFPTV montrent des colonnes de fumée s'élevant des sites touchés.

Tensions autour du détroit d'Ormuz

L'armée américaine annonce avoir détruit 16 bateaux poseurs de mines iraniens «près du détroit d'Ormuz». Donald Trump menace l'Iran d'importantes «conséquences militaires» en cas de dépôt de mines dans le détroit, de facto sous le contrôle de Téhéran.

A lire aussi
L'Iran jure de paralyser le commerce du pétrole
Raffinerie émiratie à l'arrêt
L'Iran jure de paralyser le commerce du pétrole
Ni Trump ni Netanyahu ne sont les vrais gagnants de la guerre en Iran
Analyse
Qui en profite le plus?
Ni Trump ni Netanyahu ne sont les vrais gagnants de la guerre en Iran

Porte-conteneur touché

Un porte-conteneurs a été endommagé par un «projectile inconnu» au large des Emirats arabes unis, selon l'agence maritime britannique UKMTO.

L'Iran revendique des frappes de grande ampleur

L'Iran a mené la vague de frappes «la plus violente et la plus lourde depuis le début de la guerre», visant notamment des cibles américaines et israéliennes, selon la télévision d'Etat Irib. Les Gardiens de la Révolution iraniens ont notamment affirmé avoir attaqué la base américaine à Arifjan au Koweït, selon les agences de presse iraniennes Mehr et Fars.

Tirs vers Israël

L'armée israélienne annonce avoir détecté une deuxième vague de missiles se dirigeant vers son territoire depuis l'Iran. Des sirènes d'alerte anti-aérienne et le bruit d'explosions au loin ont été entendus à Jérusalem par des journalistes de l'AFP. La chaîne israélienne Channel 12 fait état de plusieurs blessés dans des frappes près de Tel Aviv.

L'Arabie saoudite ciblée

Le ministère de la Défense saoudien a fait état de l'intercepton de sept missiles balistiques, dont six visant la base aérienne Prince Sultan qui abrite des militaires américains près de Ryad. Des drones ont également été neutralisés, dont deux visant le champ pétrolier géant de Shaybah, à la frontière des Emirats arabes unis, selon cette source.

Réfugiées en Australie

Une joueuse et un membre du staff de l'équipe iranienne féminine de football demandent à leur tour l'asile en Australie. Cinq joueuses l'avaient fait peu de temps auparavant, après avoir été qualifiées de «traîtres» dans leur pays pour ne pas avoir chanté l'hymne national iranien avant un match de la Cour d'Asie.

Explosions à Téhéran

De nouvelles explosions ont été entendues dans la nuit de mardi à mercredi par des journalistes de l'AFP à Téhéran. Ces détonations ont retenti dans le nord et l'ouest de la capitale iranienne, déjà secouée par des explosions plus tôt dans la journée. L'armée israélienne a revendiqué une nouvelle vague de frappes contre la ville.

Réunion du G7

Le président français Emmanuel Macron tient mercredi une réunion en visoconférence des chefs d'Etat et de gouvernement du G7 sur «les conséquences économiques» de la guerre au Moyen-Orient, notamment la «situation énergétique» et les «mesures pour les atténuer».

L'Iran «ne recherche pas un cessez-le-feu»

«Bien sûr que nous ne recherchons pas un cessez-le-feu. Nous pensons que l'agresseur doit être puni et recevoir une leçon qui le dissuadera d'attaquer l'Iran à nouveau», a écrit le président du Parlement iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, sur X.

Environ 140 militaires américains blessés

Environ 140 militaires américains ont été blessés depuis le début de la guerre contre l'Iran, selon le Pentagone, qui affirme que la plupart ont subi des blessures légères et que huit sont toujours considérés comme gravement blessés. Les autorités américaines ont précédemment fait état de sept militaires américains tués, au Koweït et en Arabie saoudite.

Des diplomates iraniens tués à Beyrouth, selon Téhéran

L'Iran accuse Israël d'avoir «assassiné» quatre de ses diplomates en poste au Liban lors d'une frappe dimanche contre un hôtel à Beyrouth. L'ambassadeur iranien à l'ONU Amir Saeid Iravani a reproché au Conseil de sécurité de l'ONU de «fermer les yeux». Israël dit avoir tué quatre membres des Gardiens de la Révolution, ainsi qu'une cinquième personne, membre du Hezbollah libanais pro-iranien.

Liban: près de 760'000 déplacés

Dans son dernier bilan, le gouvernement libanais fait état d'un total de 759.300 personnes déplacées. Près de 500 personnes ont été tuées depuis que le Hezbollah a entraîné le pays dans la guerre régionale avec l'Iran le 2 mars en lançant des missiles sur Israël.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Un chat peut-il sautiller?
Présenté par
Un chat peut-il sautiller?
«Blacky» remplace le lapin de Pâques chez Brack
Un chat peut-il sautiller?
Ne plus jamais dormir en manteau en plein hiver
Présenté par
Ne plus jamais dormir en manteau en plein hiver
Pourquoi ce propriétaire a agi à temps pour son chauffage
Ne plus jamais dormir en manteau en plein hiver
De quoi une voiture électrique doit-elle être capable aujourd'hui ?
Présenté par
De quoi une voiture électrique doit-elle être capable aujourd'hui ?
Prochaine génération
De quoi une voiture électrique doit-elle être capable aujourd'hui?
Deux générations, un même instinct du but
Présenté par
Deux générations, un même instinct du but
Albert et Denis Malgin, Top Scorers de génération en génération
Deux générations, un même instinct du but
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
Présenté par
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
Bonnes affaires
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
«A Milano Cortina 2026, nous voulons rendre la Suisse fière»
Présenté par
«A Milano Cortina 2026, nous voulons rendre la Suisse fière»
Tom Reulein, chef de mission
«A Milano Cortina 2026, nous voulons rendre la Suisse fière».
Calme et concentration aux heures de pointe
Présenté par
Calme et concentration aux heures de pointe
Leadership innovant
Calme et concentration aux heures de pointe
«Désormais, on fait des barbecues toute l’année»
Présenté par
«Désormais, on fait des barbecues toute l’année»
Philipp Probst, professionnel du barbecue, nous parle des tendances et de ses préférences
«Désormais, on fait des barbecues toute l’année»
Articles les plus lus
    Articles les plus lus