DE
FR

«Une politique du deux poids, deux mesures»
Poutine a un gros intérêt à laisser la situation en Iran s'envenimer

Les événements en Iran ont une grande influence sur la Russie et sa guerre en Ukraine. Vladimir Poutine tire à la fois des avantages et des inconvénients du conflit dans le golfe Persique. Un expert fait le point.
Publié: il y a 57 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 48 minutes
1/6
D'une part, l'Iran est un partenaire important du Kremlin et produit par exemple des pièces des drones Shahed pour la guerre en Ukraine.
Photo: IMAGO/Pavlo Pakhomenko
Mattia_Jutzeler_Redaktor News_Blick_1.jpg
RMS_Portrait_AUTOR_250.JPG
Mattia Jutzeler et Marian Nadler

L’attention mondiale se concentre désormais sur l’Iran. Après les frappes d’Israël et des Etats-Unis contre le régime des mollahs, la guerre en Ukraine passe momentanément au second plan. Pourtant, les combats continuent en Europe de l’Est.

Au Kremlin, Vladimir Poutine observe la situation de près. Tandis que son ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a déjà condamné l’escalade, le président russe reste pour l’instant très discret. La guerre en Iran a en effet des répercussions évidentes sur lui et ses ambitions. Ulrich Schmid, spécialiste de la Russie à l'Université de Saint-Gall, qualifie le rôle du Kremlin dans ce conflit de «politique de deux poids deux mesures».

Affaiblissement d'un allié

D’un côté, la crise affaiblit l’influence russe au Moyen-Orient. Pendant des années, Moscou s’est présenté comme un partenaire fiable et le protecteur de régimes autoritaires de la région. «Avec la mort soudaine du dirigeant iranien Khamenei, cette auto-position a subi un sérieux préjudice en termes d'image», explique Ulrich Schmid.

En outre, un partenaire important de Poutine est en train de s'affaiblir fortement: «L'Iran est largement en retrait en tant que fournisseur d'armes et de munitions.» La République islamique avait notamment livré à la Russie les fameux drones Shahed, surnommés «mobylettes» en Ukraine en raison de leurs moteurs de propulsion pétaradants.

Des drones désormais produits en Russie

Poutine n'aura toutefois probablement pas à souffrir d'une pénurie de drones. En effet, la production des drones Shahed a entre-temps été transférée en Russie. «L'interruption de la chaîne d'approvisionnement en provenance d'Iran peut certes affecter la production de drones russes, mais pas l'arrêter», estime l'expert.

A lire aussi
Le trafic de pétroliers chute de 90% dans le détroit d'Ormuz
Représailles de l'Iran
Le trafic de pétroliers chute de 90% dans le détroit d'Ormuz
Le personnel de l'ambassade de Suisse à Téhéran fuit la zone de guerre
Le «DRA 10» en renfort?
Le personnel de l'ambassade de Suisse à Téhéran fuit la zone de guerre

Par ailleurs, Poutine tire quelques avantages de la guerre en Iran. L'opinion publique est ainsi détournée de sa propre guerre en Ukraine. La Russie pourrait ainsi passer au second plan sur la liste des priorités du président américain Donald Trump.

C'est peut-être aussi la raison pour laquelle Poutine lui-même ne s'exprime que très modérément sur la guerre en Iran. «Poutine ne veut pas endommager sa relation avec Trump, mais doit en même temps dissimuler sa propre faiblesse en matière de politique étrangère», explique Ulrich Schmid.

Hausse du prix des matières premières

Mais le plus grand avantage du conflit pour la Russie est la hausse des prix des matières premières. «Le budget de l'Etat russe est tributaire des revenus générés par les matières premières», explique Ulrich Schmid. Jusqu'à récemment, celles-ci n'étaient pas satisfaisantes pour Poutine.

«Désormais, le Qatar a cessé d'exporter du gaz liquide, l'Arabie saoudite a réduit sa production de pétrole et le détroit d'Ormuz est de facto fermé aux pétroliers.» Selon lui, cela entraîne une hausse des prix et injecte de l'argent dans le trésor de guerre russe.

Le Kremlin veut jouer les médiateurs

La guerre en Iran est donc une épée à double tranchant pour Poutine. Moscou a déjà tenté à plusieurs reprises de se poser en médiateur entre l'Iran et ses adversaires. Cela pourrait à nouveau être un objectif de Poutine: «Lundi, il a pris contact avec les Etats du Golfe.»

Ulrich Schmid ne pense toutefois pas que la Russie soit une option sérieuse en tant que médiateur dans ce conflit. L'explication est simple: «Le Kremlin est peu crédible en tant que médiateur en raison de sa propre agression en Ukraine.»

Découvrez nos contenus sponsorisés
«A Milano Cortina 2026, nous voulons rendre la Suisse fière»
Présenté par
«A Milano Cortina 2026, nous voulons rendre la Suisse fière»
Tom Reulein, chef de mission
«A Milano Cortina 2026, nous voulons rendre la Suisse fière».
Calme et concentration aux heures de pointe
Présenté par
Calme et concentration aux heures de pointe
Leadership innovant
Calme et concentration aux heures de pointe
«Désormais, on fait des barbecues toute l’année»
Présenté par
«Désormais, on fait des barbecues toute l’année»
Philipp Probst, professionnel du barbecue, nous parle des tendances et de ses préférences
«Désormais, on fait des barbecues toute l’année»
Voici les régions viticoles les plus passionnantes du monde
Présenté par
Voici les régions viticoles les plus passionnantes du monde
De la Vénétie à la Californie
Voici les régions viticoles les plus passionnantes du monde
«Ici, l’enfance n’existe que par moments»
Présenté par
«Ici, l’enfance n’existe que par moments»
Un nouvel espoir pour des familles, comme celle d’Amjad, 7 ans
«Ici, l’enfance n’existe que par moments»
Ces Suissesses qui font parler d’elles
Présenté par
Ces Suissesses qui font parler d’elles
Postfinance Womens League
Ces Suissesses font les gros titres
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
Présenté par
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
Bonnes affaires
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Présenté par
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Testez une nouveauté mondiale
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus