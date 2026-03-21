Au milieu des ruines, Netanyahu promet de viser chaque dirigeant iranien

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a promis dimanche qu'Israël «viserait personnellement» les dirigeants de la République islamique, et plus particulièrement les membres de son corps d'élite des Gardiens de la Révolution.

S'exprimant depuis la localité d'Arad, dans le sud d'Israël, cible la veille au soir d'une frappe de missile iranien, Netanyahu a menacé: «Nous allons nous en prendre au régime. Nous allons nous en prendre aux Gardiens de la Révolution islamique, cette bande de criminels.»

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«Et nous allons les viser personnellement, leurs dirigeants, leurs installations, leurs actifs économiques», a-t-il affirmé à la presse, au milieu des décombres, sur le site même de l'impact du missile iranien.

Source: AFP