Les principales informations à retenir:
L'Iran a confirmé le dimanche 8 mars avoir désigné Mojtaba Khamenei en tant que guide suprême. Il n'est jamais apparu en public depuis et son état de santé reste flou.
Les affrontements ont causé la mort de plus de 1250 personnes en Iran, selon le Croissant-rouge iranien, de 968 morts au Liban, selon le ministère libanais de la Santé, de 11 morts en Israël et de 13 soldats américains. Les ripostes iraniennes dans plusieurs pays du Golfe ont fait des dizaines de morts.
Le conflit touche aussi l'Europe: un militaire français a été tué en Irak, tandis qu'un missile a été lancé en Turquie.
Tandis que les frappes américano-israéliennes se poursuivent en Iran, Israël a étendu la guerre au Liban, bastion du Hezbollah. Le centre de Beyrouth a été frappé.
De son côté, l'Iran continue d'abattre ses missiles sur Israël, mais aussi sur les pays du Golfe – Koweït, Qatar, Bahreïn, Emirats arabes unis – abritant des bases américaines.
Face aux tensions et à la fermeture du détroit d'Ormuz par l'Iran, le prix du pétrole flambe. Les 32 pays membres de l'AIE ont massivement débloqué des réserves stratégiques de pétrole pour calmer les marchés. De son côté, Donald Trump peine à convaincre ses alliés de l'aider à sécuriser cette voie maritime d'importance mondiale.
Au milieu des ruines, Netanyahu promet de viser chaque dirigeant iranien
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a promis dimanche qu'Israël «viserait personnellement» les dirigeants de la République islamique, et plus particulièrement les membres de son corps d'élite des Gardiens de la Révolution.
S'exprimant depuis la localité d'Arad, dans le sud d'Israël, cible la veille au soir d'une frappe de missile iranien, Netanyahu a menacé: «Nous allons nous en prendre au régime. Nous allons nous en prendre aux Gardiens de la Révolution islamique, cette bande de criminels.»
«Et nous allons les viser personnellement, leurs dirigeants, leurs installations, leurs actifs économiques», a-t-il affirmé à la presse, au milieu des décombres, sur le site même de l'impact du missile iranien.
Source: AFP
Le président du parlement iranien monte au créneau contre l'ultimatum de Trump
Le puissant président du parlement iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, a menacé dimanche de détruire des infrastructures vitales dans l'ensemble de la région si les Etats-Unis et Israël attaquaient celles de l'Iran. Il a averti que de telles attaques auraient pour conséquence de faire augmenter les prix du pétrole «de manière durable».
«Immédiatement après que des centrales électriques et des infrastructures de notre pays seront visées, les infrastructures vitales ainsi que les sites énergétiques et pétroliers dans toute la région seront considérés comme des cibles légitimes et seront détruits de manière irréversible», a-t-il affirmé dans un message publié sur X.
Source: AFP
Trump menace d'anéantir les centrales électriques de l'Iran
Donald Trump a lancé samedi soir un ultimatum à l'Iran: les Etats-Unis anéantiront les centrales électriques de l'Iran si la République islamique ne rouvre pas le détroit d'Ormuz au trafic maritime dans les 48 heures, a-t-il affirmé dans un message sur sa plateforme Truth Social.
«Si l'Iran ne rouvre pas TOTALEMENT, SANS AUCUNE MENACE, le détroit d'Ormuz dans les 48 HEURES à compter de cet instant précis, les Etats-Unis d'Amérique frapperont et anéantiront ses différentes CENTRALES ÉLECTRIQUES, EN COMMENÇANT PAR LA PLUS GRANDE!», a écrit le président américain.
Téhéran frappera en retour
Téhéran a menacé dimanche de frapper des infrastructures clés du Moyen-Orient, répliquant immédiatement à l'ultimatum lancé par Donald Trump. L'Iran a répliqué à cette sommation sans attendre: si Washington met sa menace à exécution, l'armée iranienne visera alors les infrastructures «énergétiques, de technologie de l'information et de dessalement d'eau» dans la région.
Source: AFP
La guerre dans une «phase périlleuse» avec des frappes près de sites nucléaires
La guerre au Moyen-Orient est entrée dans une «phase périlleuse» avec des frappes près de sites nucléaires en Iran et en Israël, a averti dimanche l'Organisation mondiale de la santé (OMS).
«Les attaques visant des sites nucléaires constituent une menace croissante pour la santé publique et la sécurité environnementale», a affirmé sur la plateforme X le directeur de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, qui a appelé «urgemment toutes les parties à faire preuve de la plus grande retenue militaire et à éviter toute action susceptible de déclencher des incidents nucléaires».
Source: AFP
Israel veut détruire tous les ponts au Sud-Liban utilisés à des fins «terroristes»
L'armée israélienne a reçu l'ordre de détruire «tous les ponts» au Sud-Liban utilisés à des fins «terroristes», a déclaré dimanche le ministre de la Défense Israël Katz. «Le Premier ministre et moi-même avons ordonné à Tsahal de détruire immédiatement tous les ponts au-dessus du fleuve Litani qui servent à des activités terroristes, afin d'empêcher le passage (...) du Hezbollah et d'armes vers le sud» a affirmé Israël Katz.
Il a ajouté que l'armée devra «accélérer la destruction des maisons libanaises dans les villages de contact» comme cela a été fait à «Beit Hanoun et Rafah» dans la bande de Gaza. L'armée israélienne avait déjà annoncé mercredi avoir détruit deux ponts sur le fleuve Litani dans le cadre de son offensive contre le Hezbollah.
Source: AFP
Israël annonce avoir intercepté 92% des missiles tirés depuis le début de la guerre
L'Iran a tiré vers Israël plus de 400 missiles balistiques depuis le début de la guerre israélo-américaine contre ce pays, dont 92% ont été interceptés, a affirmé dimanche un porte-parole de l'armée israélienne.
Depuis le 28 février, «l'Iran a tiré plus de 400 missiles balistiques» sur Israël, a indiqué ce porte-parole militaire, Nadav Shoshani. «Nous avons obtenu d'excellents taux d'interception, approximativement 92% de réussite», pour «quatre sites d'impact direct», a-t-il ajouté.
Huit attaques nocturnes contre un centre américain à l'aéroport de Bagdad
Plusieurs attaques nocturnes ont visé un centre diplomatique et logistique américain à l'aéroport international de Bagdad, a rapporté dimanche un responsable sécuritaire irakien, en pleine guerre au Moyen-Orient. «Huit attaques distinctes, menées jusqu'à l'aube avec des roquettes et des drones, ont visé» ce centre américain de l'aéroport, a indiqué à l'AFP un haut responsable sécuritaire. «Certaines roquettes sont tombées aux abords de cette base», a-t-il dit.
Un second responsable de sécurité a lui évoqué au moins six attaques. Un véhicule transportant un système de lance-roquettes a été retrouvé dans le quartier d'Al-Jihad, près de l'aéroport, d'après une source policière, alors que des factions armées irakiennes pro-iraniennes revendiquent des tirs contre les intérêts américains en soutien à l'Iran, cible d'une offensive israélo-américaine.
Source: AFP
Un mort dans le nord d'Israël après un tir de roquette depuis le Liban
Une personne a été tuée dimanche dans le nord d'Israël par un tir de roquette depuis le Liban, ont annoncé les secours israéliens. «Il y a peu de temps, un tir en provenance du Liban en direction d'une localité le long de la frontière nord a été identifié. Des dégâts et des blessés sont à déplorer», a d'abord annoncé l'armée.
«Deux véhicules se sont entièrement embrasés après un impact direct dans le kibboutz de Misgav Am. Les pompiers ont dégagé une victime décédée sur les lieux», ont précisé les services des pompiers dans cette région. Il s'agit de la première victime civile sur la frontière nord du pays depuis le début de la guerre entre Israël et le Hezbollah le 2 mars.
Source: AFP
Israël mène des frappes Téhéran, explosions à Jérusalem
L'armée israélienne a dit dimanche mener des frappes dans le centre de Téhéran, au lendemain de deux attaques iraniennes destructrices dans le sud d'Israël. L'armée «est actuellement en train de mener des frappes sur le régime terroriste iranien au cœur de Téhéran», a-t-elle déclaré dans un court communiqué.
Plusieurs détonations ont été entendues à Jérusalem dimanche par des journalistes de l'AFP, après l'avertissement par l'armée israélienne de tirs iraniens de missiles en direction du centre d'Israël. «A ce stade, aucun blessé n'a été signalé», ont déclaré les secouristes du Magen David Adom, l'équivalent israélien de la Croix-Rouge.
Source: AFP
Trois missiles balistiques ont visé la région de Ryad
Trois missiles balistiques ont visé la région de Ryad, capitale de l'Arabie saoudite, a annoncé dimanche le ministère saoudien de la Défense. «Le tir de trois missiles balistiques en direction de la région de Ryad a été détecté. Un missile a été intercepté, tandis que les deux autres sont tombés dans une zone inhabitée», a écrit sur X le ministère, qui a également indiqué que cinq drones avaient été interceptés au-dessus du pays depuis dimanche minuit.
Source: AFP
Netanyahu promet de «continuer à frapper» l'Iran après une «soirée très difficile» pour Israël
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a promis samedi soir qu'Israël «continuerait à frapper» l'Iran «sur tous les fronts», après des frappes de missiles iraniens sur deux villes du sud du pays qui ont fait une centaine de blessés.
«C'est une soirée très difficile dans la bataille pour notre futur», a déclaré Netanyahu, selon un communiqué transmis par ses services. «Nous sommes déterminés à continuer de frapper nos ennemis sur tous les fronts», a-t-il affirmé.
Source: AFP
L'OMS envoie par la route un premier convoi de matériel médical vers Beyrouth
L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a expédié samedi par la route un premier convoi de matériel médical à destination de Beyrouth depuis sa plateforme logistique d'urgence mondiale de Dubaï, a annoncé le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.
L'agence onusienne a dépêché 22 tonnes de «médicaments vitaux, de matériel de traumatologie et d'urgence», a précisé Tedros Adhanom Ghebreyesus sur X. Ces quantités permettront de prendre en charge les soins de 50'000 patients, dont 40'000 interventions chirurgicales, a-t-il précisé.
«Il s'agit du premier convoi par la route empruntant un corridor terrestre multinational depuis la plateforme logistique mondiale de l'OMS à Dubaï, qui a mis en place un nouvel itinéraire pour assurer la continuité de l'acheminement des fournitures malgré les perturbations logistiques croissantes au Moyen-Orient», a expliqué Tedros Adhanom Ghebreyesus.
Source: AFP
Un nouveau tir de missile iranien sur le sud d'Israël fait 59 blessés
Au moins 59 personnes ont été blessées, dont six grièvement, samedi soir dans la frappe de missile iranien sur la ville d'Arad dans le sud d'Israël, selon un nouveau bilan provisoire des secours.
«Les secouristes et médecins du Magen David Adom (MDA) prodiguent des soins et transportent 59 patients vers les hôpitaux à bord de dizaines d'ambulances, d'unités mobiles de soins intensifs du MDA, d'hélicoptères du MDA et de l'armée de l'Air», a indiqué cet organisme de secours, l'équivalent israélien de la Croix-Rouge.
Six de ces blessés sont «dans un état grave, 13 dans un état modéré et 40 sont touchés plus légèrement. Les équipes du MDA poursuivent les recherches afin de localiser d'autres victimes» dans les décombres et immeubles, selon cette source.
Source: AFP