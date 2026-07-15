L'armée américaine a mené une nouvelle «vague de frappes» sur l'Iran

L'armée américaine a annoncé avoir lancé une nouvelle «vague de frappes« en Iran, à partir de 12h mercredi.

«Ces frappes ont pour objectif de réduire encore les capacités militaires des forces iraniennes, utilisées pour attaquer la navigation commerciale dans le détroit d'Ormuz», a détaillé le commandement central américain sur son compte X.

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Plus tard dans la journée, dans un communiqué, le Centcom a annoncé la fin d'une «vague de 90 minutes» de frappes contre des cibles militaires sur l'île iranienne de Grande Tunb, à l'entrée du détroit stratégique d'Ormuz.

«Les frappes ont encore réduit la capacité de l'Iran à attaquer les navires commerciaux dans le détroit d'Ormuz», a affirmé le Commandement américain pour le Moyen-Orient (Centcom) dans son communiqué.

Source: AFP