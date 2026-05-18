Les images cryptiques de Trump relancent les spéculations

Les messages cryptiques de Trump relancent les spéculations

Donald Trump relance les spéculations sur la situation au Moyen-Orient. Avec une récente publication sur son réseau Truth Social, le président américain laisse planer le doute: une opération militaire contre l'Iran et autour du détroit d'Ormuz est-elle imminente?

Pour illustrer son propos, Trump a partagé une image politique censée visiblement résumer la situation géopolitique autour de Téhéran. L'image montre le pays littéralement «encerclé» par les Etats-Unis, évoquant le scénario d'une potentielle invasion.

Selon des informations du «New York Times», les Etats-Unis et Israël mènent actuellement d'intenses préparatifs militaires. Les plans d'éventuelles opérations contre l'Iran se seraient ainsi concrétisés ces derniers temps. Les discussions en cours évoquent apparemment des scénarios qui dépassent le cadre de simples frappes aériennes, pour englober des composantes logistiques ainsi que des interventions au sol.

C'est dans ce contexte déjà très tendu qu'une autre publication de Trump a attiré l'attention. Sur sa plateforme, il a diffusé une photo le montrant dans un décor maritime, aux côtés d'un haut responsable militaire. Le cliché est accompagné d'un message cryptique: «The calm before the storm» – le calme avant la tempête.