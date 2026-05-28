Les Etats-Unis ont mené de nouvelles frappes dans le sud de l'Iran

L'armée américaine a abattu quatre drones iraniens et mené des frappes sur une base au sol dans le sud du pays, ont affirmé mercredi soir plusieurs médias américains, ce qui constitue la deuxième opération américaine de ce type cette semaine.

Les quatre drones abattus représentaient une menace, affirment des responsables américains cités par CNN et le «New York Times». Ils ont ajouté que les frappes au sol, près de la ville de Bandar Abbas, visaient à empêcher le décollage d'un cinquième drone.

Les médias iraniens avaient auparavant rapporté que trois fortes explosions avaient été entendues près de Bandar Abbas vers 1h30 jeudi (22h00 GMT mercredi).

Source: AFP