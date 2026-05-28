Les Etats-Unis ont mené de nouvelles frappes dans le sud de l'Iran
L'armée américaine a abattu quatre drones iraniens et mené des frappes sur une base au sol dans le sud du pays, ont affirmé mercredi soir plusieurs médias américains, ce qui constitue la deuxième opération américaine de ce type cette semaine.
Les quatre drones abattus représentaient une menace, affirment des responsables américains cités par CNN et le «New York Times». Ils ont ajouté que les frappes au sol, près de la ville de Bandar Abbas, visaient à empêcher le décollage d'un cinquième drone.
Les médias iraniens avaient auparavant rapporté que trois fortes explosions avaient été entendues près de Bandar Abbas vers 1h30 jeudi (22h00 GMT mercredi).
Source: AFP
Israël appelle à des évacuations dans la ville de Tyr, dans le sud du Liban
L'armée israélienne a appelé tôt jeudi à l'évacuation de plusieurs bâtiments de la ville de Tyr et leurs environs dans le sud du Liban, avant des opérations prévues contre le Hezbollah pro-iranien, malgré la trêve en cours.
«Alerte urgente à l'attention résidents libanais, en particulier des habitants de Tyr (...) pour votre sécurité, vous devez évacuer immédiatement et vous diriger au nord de la rivière Zahrani», a écrit sur Telegram Avichai Adraee, le porte-parole de l'armée israélienne.
Source: AFP
La branche armée du Hamas confirme la mort de son chef dans une frappe israélienne
Les Brigades Ezzedine al-Qassam, branche militaire du mouvement islamiste palestinien Hamas, ont confirmé mercredi soir la mort de leur chef, Mohammed Odeh, tué la veille dans une frappe israélienne.
«Le grand martyr commandant Mohammed Ali Odeh [alias] Abou Amr, chef d'état-major des Brigades Ezzedine al-Qassam [a été tué mardi] soir [...] lors d'une lâche opération d'assassinat qui a entraîné son martyre, ainsi que celui de son épouse et de ses enfants, et fait un certain nombre [d'autres] morts et blessés civils», indique un communiqué des Brigades.
Israël avait annoncé mardi soir avoir visé ce responsable dans une frappe et annoncé sa mort dans la matinée. Le Hamas avait confirmé son décès mais sans reconnaître que le défunt avait effectivement succédé à la tête des Brigades al-Qassam à Ezzedine al-Haddad (tué mi-mai dans une frappe israélienne) comme l'affirmaient les autorités israéliennes.
Source: AFP
Trump «pas satisfait» des propositions iraniennes, l'accord se fait attendre
Donald Trump a dit mercredi qu'il n'était «pas satisfait» pour l'instant des propositions de l'Iran en vue d'un accord mettant fin à la guerre, tout en restant évasif sur les négociations en cours.
L'Iran «veut vraiment conclure un accord. Ils n'y sont pas encore. Nous ne sommes pas satisfaits mais nous finirons par l'être. Nous finirons par l'être. Ou alors nous devrons simplement finir le travail», a affirmé le président américain pendant un conseil des ministres à la Maison Blanche.
Concernant le détroit d'Ormuz, enjeu majeur des discussions avec Téhéran, le président américain a déclaré qu'il resterait «ouvert à tout le monde». «Ce sont des eaux internationales. Nous le surveillerons mais personne ne le contrôlera», a-t-il assuré.
Source: AFP
L'armée israélienne déclare que toute la zone au sud du fleuve Zahrani est une «zone de combat»
L'armée israélienne a averti mercredi soir qu'elle considérait comme une «zone de combat» toute la zone du territoire libanais située au sud du Zahrani, fleuve s'écoulant à une quarantaine de kilomètres de la frontière entre Israël et le Liban.
Dans un message sur les réseaux sociaux semblant acter la fin du cessez-le-feu plus que précaire entre Israël et le mouvement islamiste libanais Hezbolalh, le colonel Avichay Adraee, porte-parole arabophone de l'armée israélienne a appelé tous les habitants qui se trouveraient dans cette région à évacuer vers la rive nord du Zahrani.
Source: AFP
Des frappes dans le sud du Liban, après un avertissement israélien
Des frappes israéliennes ont touché les alentours de la ville de Tyr, dans le sud du Liban, mercredi, ont rapporté les médias d'Etat et un correspondant de l'AFP, après un appel de l'armée israélienne à évacuer de larges secteurs de la ville et de ses environs.
«Des avions de guerre de l'ennemi israélien ont mené une frappe sur les abords de Tyr», a indiqué l'Agence nationale d'information, ANI, signalant également un autre raid près de la ville. Un correspondant de l'AFP à Tyr a également fait état d'au moins une frappe dans les environs de la ville.
Source: AFP
La Maison Blanche qualifie de «totale invention» un projet d'accord exposé par la télévision d'Etat iranienne
La Maison Blanche a qualifié mercredi de «totale invention» un projet d'accord exposé par la télévision d'Etat iranienne, selon lequel les Etats-Unis se seraient engagés à lever leur blocus naval.
«Cette information des médias d'Etat iraniens n'est pas vraie et le projet d'accord-cadre qu'ils ont 'publié' est une totale invention. Personne ne devrait croire un mot de ce que les médias d'Etat iraniens sortent», a répliqué l'exécutif américain via l'un de ses comptes officiels sur X, Rapid Response 47.
Source: AFP
Israël appelle à l'évacuation de la ville de Tyr et de ses environs dans le sud du Liban
L'armée israélienne a appelé mercredi à l'évacuation de la ville de Tyr et ses environs dans le sud du Liban, avant des attaques prévues contre le Hezbollah pro-iranien, malgré la trêve en cours.
«Alerte urgente à l'attention des habitants de Tyr et des camps de réfugiés et quartiers voisins (...) pour votre sécurité, vous devez évacuer vos maisons immédiatement (...) au nord de la rivière Zahrani», a écrit sur son compte X Avichai Adraee, le porte-parole de l'armée israélienne en langue arabe.
Source: AFP
Le but des Etats-Unis et d'Israël est toujours de renverser la République islamique, estime l'Iran
Le but des Etats-Unis et d'Israël reste de renverser et de semer la discorde au sein de la République islamique, a estimé mercredi le ministère iranien du Renseignement.
«L'ennemi poursuit désormais par d'autres moyens l'objectif de renverser et de diviser le pays, qu'il avait ouvertement déclaré au début de la guerre mais qu'il a échoué à atteindre avec une attaque militaire», est-il écrit dans ce communiqué du ministère relayé par les médias iraniens.
Ce communiqué intervient alors que des échanges diplomatiques sont en cours entre l'Iran et les Etats-Unis pour mettre durablement fin à la guerre, déclenchée par une offensive américano-israélienne le 28 février.
Le ministère dit avoir obtenu des renseignements selon lesquels les Etats-Unis et Israël chercheraient à «intensifier la pression économique», créer des divisions entre les différentes communautés ethniques et religieuses dans le pays, et mener des opérations de sabotage ainsi que d'autres «opérations terroristes».
Selon ce communiqué, il serait prévu dans le cadre de ces projets de faire entrer en Iran, de manière illégale et à grande échelle, des armes, munitions, et des «moyens de communication illégaux» comme les systèmes d'internet par satellite Starlink.
L'Iran, qui ne reconnaît pas Israël, l'accuse depuis longtemps de mener des opérations de sabotage contre ses installations nucléaires et d'assassiner des personnalités militaires, politiques ou scientifiques sur son territoire.
Source: AFP
Les Gardiens de la Révolution jugent «faible» la probabilité d'une reprise de la guerre
Les Gardiens de la Révolution iraniens ont estimé mercredi peu probable une reprise de la guerre avec les Etats-Unis, sur fond de tractations diplomatiques, tout en se disant prêts à faire face à une nouvelle attaque.
«La probabilité d'une guerre est faible en raison de la faiblesse de l'ennemi», a déclaré Mohammad Akbarzadeh, un haut responsable des forces navales des Gardiens, cité par l'agence de presse Tasnim. Mais «les forces armées se tiennent en alerte, leurs chargeurs pleins», a-t-il ajouté, jurant de «transformer la zone» allant de l'est à l'ouest du Golfe en «un cimetière pour les agresseurs».
Source: AFP
Pékin dit espérer la recherche d'un compromis entre Américains et Iraniens
Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a réitéré l'appel de Pékin au respect du cessez-le-feu au Moyen-Orient et a exprimé l'espoir que les Etats-Unis et l'Iran recherchent un compromis, a rapporté mercredi l'agence d'Etat Chine Nouvelle.
«Nous espérons que les parties concernées resteront déterminées à rechercher un cessez-le-feu et continueront à chercher un terrain d'entente mutuelle pour que la paix revienne le plus vite possible au Moyen-Orient», a dit mardi le ministre, cité mercredi par l'agence.
La Chine s'efforce de résoudre le conflit, communiquant et se coordonnant avec les principales parties impliquées et d'autres importants partenaires régionaux et internationaux, a-t-il déclaré à des journalistes aux Nations Unies, selon Chine Nouvelle. «Nous soutenons la médiation activement menée par le Pakistan et d'autres pays, et les efforts faits par les Etats-Unis et l'Iran», a-t-il affirmé selon l'agence.
Le ministre a renouvelé l'appel de Pékin à garantir la sécurité des voies de navigation et des infrastructures énergétiques. L'Iran a accusé mardi les Etats-Unis d'avoir violé le cessez-le-feu après des frappes américaines nocturnes dans le sud du pays.
Source: AFP