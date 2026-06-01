Les Etats-Unis annoncent des nouvelles frappes dans le sud de l'Iran
Les Etats-Unis ont annoncé dimanche avoir mené des frappes pendant le week-end dans le sud de l'Iran, ciblant des systèmes de radar et contrôle de drones, en dépit du cessez-le-feu en vigueur entre les deux pays.
Cette vague de frappes américaines, la troisième en un peu plus d'une semaine, a visé la ville de Goruk et l'île de Qeshm près du détroit d'Ormuz, a précisé le Commandement américain pour le Moyen-Orient (Centcom) sur X.
Ces opérations ont été menées «samedi et dimanche en réponse à des actions agressives de l'Iran, dont la destruction d'un drone américain MQ-1 qui opérait au-dessus des eaux internationales», a ajouté la même source, au moment où les négociations patinent entre Washington et Téhéran pour mettre fin à la guerre engagée le 28 février.
Source: AFP
Les Gardiens disent avoir visé une base utilisée pour des frappes américaines
Les Gardiens de la Révolution iraniens ont annoncé lundi avoir ciblé une base utilisée par l'armée américaine pour des frappes contre son territoire.
La localisation de cette base n'a pas été précisée dans le communiqué des Gardiens diffusé par les médias d'Etat. L'armée du Koweït avait annoncé peu avant faire face à une attaque de drones et missiles.
Source: AFP
L'armée du Koweït dit faire face à une attaque de missiles et drones
L'armée du Koweït a annoncé lundi faire face à une «attaque hostile» de missiles et drones, la deuxième en moins d'une semaine visant cette monarchie du Golfe.
«Tout bruit d'explosion résulte des systèmes de défense anti-aérienne interceptant ces attaques hostiles», a précisé l'armée sur X, sans en préciser l'origine.
Jeudi, le Koweït avait fait état d'une attaque similaire qu'il avait ensuite attribuée à l'Iran, où les Gardiens de la Révolution avaient indiqué avoir visé une base américaine en représailles à de nouvelles frappes des Etats-Unis sur son territoire.
Source: AFP
Le Hezbollah doit cesser les tirs en premier, selon un responsable américain
Le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio s'est entretenu avec le président libanais Joseph Aoun et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu à propos des négociations en cours, a indiqué dimanche soir un responsable américain, affirmant que c'est au Hezbollah de cesser les tirs en premier.
«Afin de faire avancer ces pourparlers, les Etats-Unis ont proposé un plan clair: le Hezbollah doit mettre fin à toutes ses attaques contre Israël. En contrepartie, Israël s'abstiendrait de toute escalade à Beyrouth», a déclaré ce responsable sous couvert de l'anonymat, faisant part des conversations entre dirigeants.
Le Premier ministre israélien a annoncé dimanche vouloir intensifier son offensive contre le Hezbollah au Liban, tandis que la France a demandé une réunion d'urgence du Conseil de sécurité. Selon le responsable américain, le président libanais a tenté de faire avancer cette solution mais «la réponse du président de l'Assemblée nationale Nabih Berri a été évasive et décevante». Nabih Berri est un allié du mouvement pro-iranien Hezbollah.
Le Hezbollah exige lui qu'Israël cesse les hostilités en premier. Depuis le début de la guerre le 2 mars, plus de 3412 personnes ont été tuées au Liban et plus d'un million déplacées, selon Beyrouth. Le bilan est de 25 morts dans les rangs de l'armée israélienne.
Source: AFP
Le baril de WTI rebondit après le durcissement de Washington face à l'Iran
Le baril de pétrole américain est reparti à la hausse lundi à la réouverture des marchés, après les informations faisant état d'un durcissement de la position des Etats-Unis dans les négociations avec l'Iran pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient.
Le baril de West Texas Intermediate (WTI) pour livraison en juillet gagnait environ 2,5% dans la nuit de dimanche à lundi (peu après 22H00 GMT), à quelque 89,6 dollars. Le brut avait perdu plus de 11% la semaine dernière, les marchés pariant sur un accord prochain susceptible de débloquer le détroit d'Ormuz, goulet d'étranglement de 20% de l'offre globale d'hydrocarbures depuis le début de la guerre le 28 février.
Le baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en août, s'échangeait à la même heure autour de 93,16 dollars, en hausse d'environ 2,2% par rapport à la clôture vendredi.
Le New York Times a rapporté samedi que le président américain Donald Trump avait durci sa proposition et transmis une nouvelle version d'un possible protocole d'accord à Téhéran. L'Iran a conditionné dimanche tout potentiel accord à la garantie des "droits" du peuple iranien, par la voix de son principal négociateur, le chef du Parlement Mohammad Bagher Ghalibaf.
Source: AFP
Une frappe israélienne dans le sud du Liban a fait huit morts
Une frappe israélienne menée dimanche à l'aube dans le sud du Liban a fait huit morts, dont trois femmes, a annoncé le ministère libanais de la santé. Israël a intensifié ses attaques et ses opérations terrestres dans le pays.
«Le massacre perpétré par l'ennemi israélien lors d'un raid sur la ville de Deir Zahrani, dans le district de Nabatieh, à l'aube dimanche [...] a fait huit martyrs, dont trois femmes, et 19 blessés, dont cinq enfants et six femmes», a déclaré le ministère dans un communiqué.
Source: ATS
Le Liban annonce qu'une frappe israélienne près d'un hôpital dans le sud a blessé 13 employés
Une frappe israélienne près d'un hôpital de Tyr, dans le sud du Liban, a blessé dimanche 13 membres du personnel, a annoncé le ministère libanais de la Santé, alors qu'Israël intensifie ses frappes et opérations terrestres dans la région.
«L'ennemi israélien a lancé un raid aérien dans les environs de l'hôpital Hiram à Tyr, blessant 13 membres du personnel de l'hôpital et causant d'importants dégâts», a indiqué le ministère dans un communiqué, appelant «la communauté internationale à mettre un terme à l'escalade et à l'extension des attaques israéliennes».
Source: AFP
La France demande «une réunion d'urgence» du Conseil de sécurité de l'ONU sur le Liban
La France a demandé une réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies après que l'armée israélienne s'est emparée de l'emblématique forteresse médiévale de Beaufort au Liban, où son drapeau flotte désormais, a annoncé dimanche le ministre français des Affaires étrangères.
«J'ai demandé une réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations unies parce que si nous reconnaissons le droit d'Israël, comme de tous pays, à la légitime défense, à se défendre contre les attaques du Hezbollah (...) rien ne peut justifier la prolongation des opérations militaires israéliennes au Liban et son occupation de plus en plus profonde dans le territoire libanais», a déclaré Jean-Noël Barrot sur la chaîne BFMTV.
«Il s'agit là pour Israël d'une faute majeure car (...) cette avancée sur le territoire libanais est non seulement contraire aux engagements d'Israël, puisque depuis le 17 avril, nous avons un cessez-le-feu au Liban, c'est contraire au droit international mais c'est aussi contraire aux intérêts et à la sécurité d'Israël». «Car chaque village bombardé, chaque village occupé, chaque civil qui est tué renforce le Hezbollah», a-t-il souligné.
Le chef de la diplomatie française a en outre estimé que la poursuite des opérations contre le Herzbollah, pro-iranien, «fragilisent aussi» le potentiel accord entre les Etats-Unis et l'Iran, «qui prévoit une cessation des hostilités sur tous les fronts, y compris au Liban».
S'agissant de la négociation d'un accord sur le programme nucléaire iranien entre Washington et Téhéran, Jean-Noël Barrot a mis en garde contre des propos qui ne seraient pas suivis d'actes alors que le président américain, Donald Trump, affirme avoir reçu de l'Iran l'engagement à ne pas se doter de l'arme nucléaire.
Source: AFP
L'Iran n'approuvera aucun accord avec Washington sans garanties sur ses droits, dit son chef négociateur
L'Iran n'approuvera aucun accord avec les Etats-Unis tant que ses droits ne seront pas pleinement garantis, a affirmé dimanche le président du Parlement iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, qui dirige l'équipe de négociation de Téhéran avec Washington.
«Nous n'approuverons aucun accord tant que nous n'aurons pas la certitude que les droits du peuple iranien ont été pleinement garantis», a indiqué Mohammad Bagher Ghalibaf dans une vidéo diffusée par la télévision d'Etat.
Alors que les deux pays semblaient, ces derniers jours, se rapprocher d'un accord, le New York Times a rapporté samedi que Donald Trump avait durci sa proposition et envoyé une nouvelle version du texte à Téhéran. Selon le site Axios, le président américain exige plus de fermeté dans la position de Washington sur plusieurs aspects notamment le sort des matériaux nucléaires iraniens.
L'Iran considère la levée des sanctions américaines et le déblocage de ses avoirs gelés comme faisant partie de ses droits fondamentaux devant être garantis dans tout accord conclu avec les Etats-Unis. «Les combattants dans le domaine diplomatique ne croient ni aux paroles ni aux promesses de l'ennemi», a ajouté dimanche Mohammad Bagher Ghalibaf.
Source: AFP
Israël dit avoir capturé la forteresse médiévale de Beaufort
Le ministre de la Défense israélien, Israël Katz, a affirmé dimanche que l'armée s'était emparée de la forteresse médiévale de Beaufort, dans le sud du Liban, où elle a étendu ses opérations contre le Hezbollah pro-iranien.
«Quarante-quatre ans après la bataille héroïque de Beaufort et en ce jour de commémoration des soldats tombés lors de la Première Guerre du Liban (1982)», des soldats «sont revenus au sommet de Beaufort et y ont de nouveau hissé le drapeau d'Israël», a indiqué le ministre sur sa chaîne Telegram.
Source: AFP
Trump affirme que l'Iran s'est engagé à ne pas se doter de l'arme nucléaire
Donald Trump a affirmé que l'Iran s'était engagé à ne pas se doter de l'arme nucléaire, un des points de friction dans les négociations entre Washington et Téhéran pour mettre fin à leur guerre.
Alors que les deux pays semblaient, ces derniers jours, se rapprocher d'un accord, le «New York Times» a rapporté samedi que le président américain avait durci sa proposition et envoyé une nouvelle version du texte à Téhéran.
Dans une interview avec sa belle-file Lara Trump, enregistrée plus tôt cette semaine et diffusée samedi sur Fox News, le président a affirmé avoir reçu la garantie que Téhéran ne se doterait pas de l'arme atomique, que ce soit en la fabriquant ou en l'achetant. «La seule garantie que je dois avoir, c'est qu'il n'y aura pas d'armes nucléaires. Ils ont accepté cela, et c'était très intéressant», a affirmé Donald Trump.
«Ils avaient d'abord dit 'nous ne développerons pas d'arme nucléaire'. J'ai dit 'bon, que se passerait-il si vous achetiez une arme nucléaire?'. Maintenant, ils disent 'nous ne développerons pas, et n'achèterons d'aucune manière une arme», a-t-il poursuivi.
Source: AFP