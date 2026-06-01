Les Etats-Unis annoncent des nouvelles frappes dans le sud de l'Iran

Les Etats-Unis ont annoncé dimanche avoir mené des frappes pendant le week-end dans le sud de l'Iran, ciblant des systèmes de radar et contrôle de drones, en dépit du cessez-le-feu en vigueur entre les deux pays.

Cette vague de frappes américaines, la troisième en un peu plus d'une semaine, a visé la ville de Goruk et l'île de Qeshm près du détroit d'Ormuz, a précisé le Commandement américain pour le Moyen-Orient (Centcom) sur X.

Ces opérations ont été menées «samedi et dimanche en réponse à des actions agressives de l'Iran, dont la destruction d'un drone américain MQ-1 qui opérait au-dessus des eaux internationales», a ajouté la même source, au moment où les négociations patinent entre Washington et Téhéran pour mettre fin à la guerre engagée le 28 février.

Source: AFP