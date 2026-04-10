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Suivi urgent demandé
Les aéroports européens redoutent des pénuries de kérosène dans trois semaines

Une pénurie de kérosène menace l'Europe, avertit ACI Europe. L'association des aéroports d'Europe appelle Bruxelles à agir pour protéger l'approvisionnement en carburant dans les six prochains mois.
Publié: il y a 25 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 23 minutes
L'association réclame à Bruxelles un suivi urgent des disponibilités et de l'approvisionnement dans les six prochains mois.
Photo: AFP
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AFP Agence France-Presse

L'association des aéroports d'Europe a mis en garde contre un risque de «pénurie systémique» de kérosène si le trafic maritime n'est pas rétabli dans le détroit d'Ormuz au cours des trois prochaines semaines, dans un courrier consulté par l'AFP vendredi.

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Dans cette lettre adressée à la Commission européenne et révélée par le Financial Times, le lobby des aéroports européens ACI Europe affirme qu'une «pénurie systémique de kérosène deviendra une réalité» dans l'Union européenne «si le passage par le détroit d'Ormuz ne reprend pas de manière stable et significative dans les trois prochaines semaines».

Suivi urgent demandé

Cette association, qui représente quelque 600 aéroports dans une cinquantaine de pays, réclame à Bruxelles un «suivi urgent de la disponibilité et de l'approvisionnement» dans les six prochains mois, alors que le prix du kérosène s'est envolé avec la guerre au Moyen-Orient et le blocage du détroit d'Ormuz.

Au passage, ce lobby réclame des assouplissements de la législation européenne. Il évoque en particulier un texte sur la réduction des émissions de méthane dans le secteur de l'énergie.

Flambée des prix

La guerre au Moyen-Orient a été déclenchée le 28 février par des bombardements israélo-américains sur l'Iran. Téhéran a riposté notamment en bloquant le trafic maritime dans le détroit d'Ormuz, par où transite environ 20% du pétrole, du kérosène et du gaz utilisés dans le monde. Un fragile cessez-le-feu est en place depuis mardi soir.

Le conflit a provoqué une flambée du prix du kérosène, plus fortement encore que celui du brut. Sur tous les continents, nombre de compagnies aériennes ont augmenté leurs tarifs. Et suspendu des vols, par souci de sécurité ou de rentabilité.

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