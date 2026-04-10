Une gigantesque grève du personnel de cabine bloque 90% des vols Lufthansa et CityLine ce vendredi. Le syndicat UFO dénonce surcharge et manque de prévisibilité pour les employés.

Une grève massive du personnel paralyse le trafic aérien de Lufthansa

Une grève massive du personnel paralyse le trafic aérien de Lufthansa

AFP Agence France-Presse

Quelque 9 vols sur 10 de deux compagnies appartenant au premier groupe de transport aérien Lufthansa sont annulés vendredi, selon le syndicat UFO à l'origine d'un appel à la grève du personnel de cabine.

Le taux de participation à la grève est «gigantesque» et «presque tous les vols» de la marque «classique» Lufthansa et de la filiale régionale CityLine sont annulés, a indiqué à l'AFP le chef négociateur de l'UFO Harry Jäger, évaluant le taux d'annulation à environ 90%.

Quelques retards samedi

Sollicité par l'AFP, le groupe Lufthansa a simplement affirmé que «plus d'un tiers des vols de Lufthansa Airlines» étaient assurés vendredi, ce qui inclut Lufthansa Classic, Cityline, City Airlines, Air Dolomiti et Discover Airlines, et donc des compagnies non touchées par la grève.

Il a estimé qu'il serait en mesure de proposer «à nouveau la quasi-totalité du programme de vols samedi». Toutefois, le groupe a précisé que «quelques annulations et retards isolés» resteront possibles.

Trafic paralysé en Allemagne

Tous les vols opérés par la marque «classique» Lufthansa sont affectés au départ des aéroports de Francfort et de Munich. Ceux de la filiale régionale Cityline le sont dans neuf aéroports d'Allemagne au total.

Selon une porte-parole de l'aéroport de Francfort, le plus important d'Allemagne, «environ 580 vols» sont annulés vendredi sur l'ensemble du trafic aérien généré, incluant donc d'autres compagnies. D'après son homologue de l'aéroport de Munich, 400 sont annulés dans la capitale bavaroise.

Quatrième grève en 2026

Cet appel à la grève, quatrième pour le groupe aérien depuis le début de l'année, survient au retour des vacances de Pâques pour la majorité des régions allemandes. A l'origine du mouvement, le syndicat UFO reproche à la direction de Lufthansa un manque de progrès sur des sujets-clés de «la surcharge de travail», d'une «meilleure prévisibilité» et de «l'allongement des délais de préavis».

Lufthansa a estimé que «des solutions durables» ne pouvaient être trouvées «que par le dialogue». Le groupe a appelé dans un communiqué l'UFO «à reprendre les négociations».