Emirates suspend tous ses vols au départ et vers Dubaï

L'aéroport de Dubaï, le plus fréquenté au monde pour le trafic international, a annoncé samedi la reprise partielle de ses opérations, après une brève suspension plus tôt dans la matinée.

"Nous avons partiellement repris nos activités à compter d'aujourd'hui, 7 mars, avec certains vols opérés depuis l'aéroport international de Dubaï (DXB) et Dubaï World Central - Aéroport international Al Maktoum (DWC)", a indiqué l'aéroport de Dubaï dans un communiqué sur X.

«Nous vous prions instamment de ne pas vous rendre à l'aéroport, sauf si votre compagnie aérienne vous a contacté pour confirmer votre vol, car les horaires peuvent encore être modifiés», a déclaré l'aéroport à ses usagers, alors qu'un témoin a fait état auprès de l'AFP d'une forte explosion résultant d'une interception samedi matin au-dessus de l'aéroport.

Un peu plus tôt, Emirates, la plus grande compagnie aérienne du Moyen-Orient, a annoncé suspendre l'ensemble de ses vols au départ et à destination de Dubaï jusqu'à nouvel ordre.

Source: AFP