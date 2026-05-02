Accusés d'avoir collaboré avec le Mossad, deux Iraniens ont été pendus samedi. Ils auraient transmis des informations sur des sites militaires et religieux en pleine guerre avec Israël.

Deux Iraniens accusés de travailler pour Israël ont été pendus

Deux Iraniens accusés de travailler pour Israël ont été pendus

AFP Agence France-Presse

Deux hommes accusés d'espionnage au profit d'Israël ont été pendus samedi en Iran, a annoncé la justice iranienne, dernières exécutions en date depuis le début de la guerre avec Israël et les Etats-Unis. «Yaghoub Karimpour and Naser Bekrzadeh ont été pendus pour coopération en matière de renseignements et espionnage au profit du régime sioniste», a écrit Mizan, l'organe de presse du pouvoir judiciaire, sans préciser la date des arrestations.

Selon la même source, Yaghoub Karimpour a été reconnu coupable du crime passible de la peine capitale de «moharebeh» («guerre contre Dieu» en persan), pour avoir «filmé et photographié des sites sécuritaires et militaires et transmis ces images à un agent du Mossad», les services secrets extérieurs israéliens, pendant la guerre de 12 jours qui a opposé l'Iran à Israël en juin 2025.

Naser Bekrzadeh a lui aussi été exécuté pour avoir coopéré avec le Mossad. D'après Mizan, qui ne précise pas à quand les faits remontent, il a transmis des informations sur «des personnalités religieuses et provinciales, ainsi que sur des centres importants tels que la région de Natanz», qui abrite un site nucléaire clé.

Une peine capitale très utilisée

Les arrestations et exécutions se multiplient dans le pays depuis le début du conflit déclenché par une attaque américano-israélienne le 28 février. Selon des organisations de défense des droits humains, dont Amnesty International, l'Iran est le pays qui recourt le plus à la peine capitale après la Chine.



