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Service d'espionnage du Mossad
L'Iran exécute un homme pour des liens avec Israël

L'Iran a exécuté mercredi Mehdi Farid, accusé de liens avec le Mossad israélien, selon Mizan Online. Cette pendaison s'inscrit dans une série d'exécutions depuis le début de la guerre avec Israël et les Etats-Unis en février.
Publié: il y a 35 minutes
L’Iran a exécuté un homme accusé d’espionnage pour le Mossad.
Photo: IMAGO/Future Image
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AFP Agence France-Presse

L'Iran a pendu mercredi un homme reconnu coupable de liens avec les services de renseignements israéliens, a annoncé le pouvoir judiciaire, dernière exécution en date depuis le début de la guerre avec Israël et les Etats-Unis. «Mehdi Farid (...) a été pendu ce matin pour (...) coopération avec le service d'espionnage terroriste Mossad, après l'examen de l'affaire et la confirmation du verdict définitif», a indiqué le site du pouvoir judiciaire, Mizan Online.

Il n'a pas indiqué quand l'homme avait été arrêté ni quand son procès avait eu lieu. Le tribunal l'a reconnu coupable de «coopération en matière de renseignement et d'espionnage au profit du régime sioniste», a précisé le site. Téhéran a procédé à plusieurs exécutions depuis le déclenchement de la guerre avec Israël et les Etats-Unis le 28 février. Un cessez-le-feu de deux semaines est en vigueur depuis le 8 avril.

Les autorités avaient annoncé mardi avoir exécuté un homme condamné pour avoir notamment collaboré avec Israël et les Etats-Unis. Selon des organisations de défense des droits humains, l'Iran est le deuxième pays au monde en nombre d'exécutions, derrière la Chine.

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