Les USA et Israël ne pourront pas renverser le régime des mollahs uniquement par la force. Les Kurdes volent désormais à leur secours, et le prix qu'ils exigent est élevé.

Donald Trump a trouvé la solution pour éviter de se salir les mains sur le front iranien

Donald Trump a trouvé la solution pour éviter de se salir les mains sur le front iranien

Samuel Schumacher

Le secrétaire américain de la Défense, Pete Hegseth, peut bien se féliciter des frappes aériennes israélo-américaines lors de ses conférences de presse. Le président américain Donald Trump et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu peuvent aussi envoyer autant de bombardiers qu'ils le souhaitent vers l'Iran. Mais sans troupes au sol, les Etats-Unis et Israël ne pourront pas renverser le régime des mollahs.

Il est donc clair que des soldats doivent entrer. «Boots on the ground», comme disent les Américains. Et comme ni les Etats-Unis ni Israël ne sont prêts à envoyer leurs fils et leurs filles en uniforme dans la zone de la mort iranienne, ce sont les Kurdes qui doivent s'en charger. Des milliers de combattants de ce peuple apatride se sont rassemblés dans la région montagneuse frontalière entre l'Iran et l'Irak et ont lancé mercredi une offensive terrestre contre les mollahs. Leur objectif est clair... et le prix demandé élevé.

Un porte-parole des unités kurdes a déclaré à la chaîne israélienne i24 News que plusieurs milliers de combattants kurdes avaient pris position. Cette mobilisation semble déjà produire un premier effet: les forces iraniennes se seraient retirées de manière préventive de la ville frontalière de Mariwan, dans le nord-ouest du pays. Jeudi matin, des avions de combat israéliens et américains ont mené des frappes massives dans la région frontalière, probablement afin de préparer le terrain à une offensive terrestre kurde imminente.

Cruellement en sous-effectif

Les combattants kurdes sont bien entraînés et pourraient, selon CNN, être équipés d'armes modernes par la CIA. Mais quelques milliers de combattants ne suffiront pas à vaincre les quelque 800'000 soldats iraniens et les près de 200'000 membres des Gardiens de la révolution.

Même si la milice kurde des peshmergas mobilisait l'ensemble de ses 150'000 combattants, les forces iraniennes resteraient largement supérieures en nombre. L'objectif de l'offensive terrestre kurde est donc ailleurs:

Premièrement, elles doivent détourner l'attention des combattants des mollahs, concentrés sur la défense de leurs sièges à Téhéran, et attirer leur attention sur les régions reculées du nord-ouest de l'Iran.

Puis, ils doivent mobiliser et occuper les forces militaires du régime afin d'empêcher les mollahs de les utiliser pour réprimer les manifestations de masse, attendues dans les villes iraniennes.

Enfin, ils doivent créer une zone tampon contrôlée par les Kurdes pour Israël.

80 ans de résistance

Selon le portail d'information Axios, Trump en personne a discuté de cette opération avec différentes factions kurdes au cours de ces derniers jours. Lors de son premier mandat, Trump avait déjà équipé les combattants kurdes des YPG afin de les soutenir dans leur lutte commune contre l'Etat islamique. Le président Barack Obama avait fait de même en 2014, lorsqu'il avait entraîné les soldats kurdes peshmergas pour les batailles contre les terroristes de l'EI.

« Personne d'autre ne combine comme nous l'expérience du combat, les capacités militaires et la volonté politique Diako Shafiei, journaliste kurdo-iranien »

Les Kurdes constituent «la force la plus importante et la mieux adaptée pour mener cette opération complexe», affirme le journaliste kurdo-iranien Diako Shafiei dans une interview accordée à Blick. Installé en Suisse, ce dernier tente actuellement de se rendre dans les régions kurdes d'Irak.

«Personne d'autre ne combine comme nous l'expérience du combat, les capacités militaires et la volonté politique. Le Parti démocratique du Kurdistan peut se prévaloir de 80 ans de résistance politique et militaire», explique-t-il. Guérilla, combat urbain, offensives terrestres: selon lui, les Kurdes disposent de toute l'expérience nécessaire pour faire face à ce moment historique.

Ce que les Kurdes demandent en échange

Bien sûr, ce peuple du Moyen-Orient, qui compte entre 30 et 40 millions de personnes, espère aussi obtenir quelque chose en retour de son engagement si la lutte contre les mollahs devait aboutir. L'objectif commun des Kurdes reste la création d'un Kurdistan autonome – un grand rêve nourri depuis la perte de leur propre Etat au XVIᵉ siècle.

Le moment semble propice. Récemment, les Kurdes de Syrie ont conclu un accord avec le nouveau gouvernement syrien qui leur accorde davantage de droits d'autonomie et d'autogestion. Dans un Iran libéré, où les Kurdes représentent aujourd’hui environ 10% de la population, ils pourraient également réclamer davantage d'autonomie, voire la création d'un territoire qui leur soit propre.

Mais le chemin pour y parvenir sera semé d'embûches. L'histoire montre que les rêves kurdes ne passent que rarement l'épreuve de la réalité. Dernièrement, les Américains ont récompensé les combattants kurdes héroïques qui ont libéré la ville syrienne de Kobané des terroristes de l'EI en 2015 avec... rien.

«Les seuls amis des Kurdes sont les montagnes», dit un proverbe bien connu. En mars 2026, ce peuple de combattants cherche une nouvelle fois des alliés, les mains tendues et les armes chargées. Pour l'heure, Israéliens, Américains et Kurdes partagent au moins un ennemi commun.