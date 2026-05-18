AFP Agence France-Presse
Un tribunal iranien va tenir une audience mercredi dans une affaire concernant le cinéaste dissident Jafar Panahi, revenu dans son pays fin mars, ont rapporté lundi plusieurs médias en Iran.
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Le dossier sera examiné par un tribunal révolutionnaire de Téhéran, a précisé l'agence Isna. Le réalisateur avait été condamné en décembre à un an de prison pour «activités de propagande» contre l'Etat, quelques mois après avoir remporté la Palme d'or au festival de Cannes pour «Un simple accident».
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