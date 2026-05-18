Un tribunal iranien examinera mercredi une affaire visant le cinéaste dissident Jafar Panahi à Téhéran. Le réalisateur avait été condamné après avoir remporté la Palme d’or à Cannes pour «Un simple accident».

Une audience judiciaire prévue pour le cinéaste dissident Jafar Panahi

Une audience judiciaire prévue pour le cinéaste dissident Jafar Panahi

AFP Agence France-Presse

Un tribunal iranien va tenir une audience mercredi dans une affaire concernant le cinéaste dissident Jafar Panahi, revenu dans son pays fin mars, ont rapporté lundi plusieurs médias en Iran.

Le dossier sera examiné par un tribunal révolutionnaire de Téhéran, a précisé l'agence Isna. Le réalisateur avait été condamné en décembre à un an de prison pour «activités de propagande» contre l'Etat, quelques mois après avoir remporté la Palme d'or au festival de Cannes pour «Un simple accident».