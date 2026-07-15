Les frappes américaines dans le sud de l'Iran auraient tué 30 civils

Au moins trente civils ont été tués ces derniers jours lors des frappes américaines dans le sud de l'Iran, déclare mercredi sur X la porte-parole du gouvernement iranien, Fatemeh Mohajerani. Plus de 260 personnes ont été blessées, et 222 d'entre elles ont entre-temps quitté l'hôpital, a pour sa part précisé le porte-parole du ministère iranien de la Santé, Hossien Kermanpour, également sur X.

La ville portuaire de Bouchehr (sud-ouest), où se trouve la seule centrale nucléaire d'Iran, a, par ailleurs, été visée mercredi par de nouvelles frappes américaines qui n'ont pas fait de victimes, selon l'agence de presse gouvernementale Irna. «L'ennemi américain a attaqué aujourd'hui trois points à Bouchehr», a indiqué à Irna le gouverneur de la ville, Mohammad Mozafari, au lendemain d'une précédente attaque.

L'armée iranienne a annoncé mercredi la mort de sept militaires lors de frappes américaines menées ces dernières heures dans le sud-est du pays. «Ce matin, l'armée terroriste américaine a tiré 13 missiles» sur une caserne située près de la ville d'Iranshahr à 1500 kilomètres de Téhéran, a déclaré l'armée dans un communiqué. Le président américain Donald Trump avait annoncé mercredi dernier que le cessez-le-feu avec l'Iran avait pris fin.

Source: AFP