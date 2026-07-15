L'armée américaine mène une nouvelle «vague de frappes» sur l'Iran
L'armée américaine a annoncé avoir lancé une nouvelle «vague de frappes« en Iran, à partir de 12h mercredi.
«Ces frappes ont pour objectif de réduire encore les capacités militaires des forces iraniennes, utilisées pour attaquer la navigation commerciale dans le détroit d'Ormuz», a détaillé le commandement central américain sur son compte X.
Source: AFP
Le Bahreïn affirme avoir contré des attaques iraniennes
Bahreïn a affirmé avoir contré de nouvelles attaques iraniennes mercredi, après que les Gardiens de la Révolution iraniens ont dit avoir frappé des installations de la Cinquième flotte des Etats-Unis basée dans le royaume.
«Les systèmes de défense aérienne ont intercepté et détruit mercredi matin plusieurs attaques aériennes perfides menées par l'Iran», a affirmé l'armée bahreïnie, dans un communiqué.
Source: AFP
Les frappes américaines dans le sud de l'Iran auraient tué 30 civils
Au moins trente civils ont été tués ces derniers jours lors des frappes américaines dans le sud de l'Iran, déclare mercredi sur X la porte-parole du gouvernement iranien, Fatemeh Mohajerani. Plus de 260 personnes ont été blessées, et 222 d'entre elles ont entre-temps quitté l'hôpital, a pour sa part précisé le porte-parole du ministère iranien de la Santé, Hossien Kermanpour, également sur X.
La ville portuaire de Bouchehr (sud-ouest), où se trouve la seule centrale nucléaire d'Iran, a, par ailleurs, été visée mercredi par de nouvelles frappes américaines qui n'ont pas fait de victimes, selon l'agence de presse gouvernementale Irna. «L'ennemi américain a attaqué aujourd'hui trois points à Bouchehr», a indiqué à Irna le gouverneur de la ville, Mohammad Mozafari, au lendemain d'une précédente attaque.
L'armée iranienne a annoncé mercredi la mort de sept militaires lors de frappes américaines menées ces dernières heures dans le sud-est du pays. «Ce matin, l'armée terroriste américaine a tiré 13 missiles» sur une caserne située près de la ville d'Iranshahr à 1500 kilomètres de Téhéran, a déclaré l'armée dans un communiqué. Le président américain Donald Trump avait annoncé mercredi dernier que le cessez-le-feu avec l'Iran avait pris fin.
Source: AFP
Un homme executé en Iran en lien avec les manifestations de janvier
Un homme a été pendu mercredi en Iran, accusé d'avoir été impliqué dans les manifestations antigouvernementales de l'hiver, a annoncé la justice iranienne, alors que les exécutions se multiplient depuis le début de la guerre avec les Etats-Unis.
«Mohammad Amini Dehaghani, collaborateur de l'ennemi, a été pendu ce matin (mercredi) après confirmation du verdict par la Cour suprême et conformément à la procédure légale», a indiqué l'agence du pouvoir judiciaire.
Le condamné «a jeté un cocktail Molotov le 9 janvier devant le bureau du gouverneur de Dehaghan (centre), y a mis le feu et a détruit des biens publics ainsi que le commissariat de police de la ville», a ajouté le média d'Etat.
Fin décembre, un mouvement de contestation initialement contre la vie chère s'était rapidement mué en vastes manifestations antigouvernementales qui ont culminé les 8 et 9 janvier. Le pouvoir a reconnu plus de 3000 morts, imputant les violences à des «actes terroristes» orchestrés par les Etats-Unis et Israël. Des ONG basées à l'étranger ont parlé elles d'une répression ayant fait des milliers de morts.
Source: AFP
Le corps d'un marin indien retrouvé dans le détroit d'Ormuz
Le corps d'un marin indien, porté disparu après l'attaque d'un navire marchand dans le détroit d'Ormuz, a été retrouvé, a déclaré mercredi un responsable syndical. Heramb Karmarkar, un ingénieur maritime de 30 ans originaire de Pune (ouest de l'Inde), était porté disparu depuis l'attaque, dimanche, du GFS Galaxy, battant pavillon chypriote.
«J'ai reçu mardi soir un appel de la compagnie propriétaire du navire m'informant que le corps d'Heramb Karmarkar avait été retrouvé par les garde-côtes omanais», a déclaré à l'AFP Manoj Yadav, du syndicat Forward Seamen's Union of India. «Cela s'est produit près de 60 heures après que nous avons appris qu'il était porté disparu», a-t-il précisé.
Les 23 autres membres d'équipage, dont dix ressortissants indiens, ont été secourus dimanche. Le Commandement central de l'armée américaine (Centcom) accuse l'Iran d'avoir touché le GFS Galaxy, ce qui a entraîné des représailles américaines.
Source: AFP
Un soldat condamné pour avoir envoyé des vidéos à un agent iranien
Un soldat israélien a été condamné à cinq ans de prison pour avoir envoyé des vidéos d'interceptions de missiles à un agent iranien, a annoncé mercredi l'armée.
Le soldat a transmis des vidéos pendant la guerre de 12 jours entre Israël et l'Iran en juin 2025, et «a reçu un paiement en échange», précise le communiqué de l'armée israélienne, ajoutant qu'il avait également partagé plusieurs vidéos tournées dans des zones civiles.
Selon le communiqué, le tribunal militaire a souligné «la gravité» des faits, commis par un soldat et alors qu'Israël était en guerre, tout en indiquant que les informations transmises n'avaient pas été obtenues dans le cadre de ses fonctions.
Source: AFP
L'armée jordanienne dit avoir abattu trois missiles iraniens
Les forces armées de Jordanie ont annoncé mercredi matin avoir détruit trois missiles balistiques iraniens, après que l'armée iranienne a affirmé avoir attaqué une base utilisée par l'armée américaine dans le pays.
Les trois projectiles, lancés depuis l'Iran, ont été interceptés après être entrés dans l'espace aérien de la Jordanie, d'après un communiqué de l'armée.
Source: AFP
Les Gardiens iraniens disent avoir visé les installations de la Cinquième flotte navale américaine à Bahreïn
Les Gardiens de la Révolution iraniens ont affirmé mercredi avoir visé des installations de la marine américaine à Bahreïn, a rapporté la télévision d'Etat après l'annonce de frappes américaines en Iran.
L'armée idéologique de la République islamique affirme avoir frappé des entrepôts d'équipement militaire, des sites de stockage de carburant ou encore un centre de commandement de la Cinquième flotte des Etats-Unis, selon un communiqué diffusé par la télévision d'Etat.
Source: AFP
L'Iran affirme que le détroit d'Ormuz restera fermé jusqu'à la fin des «actes d'agression» américains
Les Gardiens de la Révolution iraniens ont annoncé mercredi que le détroit stratégique d'Ormuz resterait fermé jusqu'à la fin des «actes d'agression» américains, dans un communiqué diffusé par la télévision d'Etat iranienne Irib.
Washington a lancé mardi une nouvelle série de frappes contre l'Iran et recommencé à bloquer ses ports. «Les opérations de représailles des combattants se poursuivront, et le détroit d'Ormuz restera fermé jusqu'à ce que les Etats-Unis mettent fin à leurs actes d'agression», a indiqué le Corps des Gardiens de la Révolution (IRGC).
Source: AFP
Les forces iraniennes disent avoir attaqué des cibles américaines en Jordanie et au Koweït
Les forces iraniennes ont affirmé mercredi matin avoir frappé des sites américains au Koweït ainsi qu'en Jordanie, selon la télévision d'Etat, après que les Etats-Unis ont lancé de nouvelles frappes contre l'Iran.
En Jordanie, l'armée iranienne a mobilisé des drones contre des hangars utilisés par les forces américaines sur la base Al-Azraq, et contre une installation abritant des chasseurs F-18, selon un communiqué diffusé par la télévision d'Etat. Quant au Koweït, les Gardiens de la Révolution y ont frappé le centre logistique de Mina Abdullah utilisé par l'armée américaine, affirme un autre communiqué.
Source: AFP
Le Koweït confronté à des attaques hostiles de drones
L'armée koweïtienne a dit faire face à des «attaques hostiles de drones» iraniens dans la nuit de mardi à mercredi, après que les Etats-Unis ont lancé de nouvelles frappes contre l'Iran.
«Tout bruit d'explosion entendu résulte de l'interception de ces engins hostiles par les systèmes de défense aérienne», a précisé l'état-major de l'armée sur X. Les sirènes d'alerte aérienne ont par ailleurs retenti à Bahreïn, selon le ministère de l'Intérieur.
Source: AFP
Les sirènes d'alerte aérienne activées à Bahreïn
Les sirènes d'alerte aérienne ont été déclenchées à Bahreïn dans la nuit de mardi à mercredi, a annoncé le ministère de l'Intérieur, alors que les Etats-Unis ont lancé de nouvelles frappes contre l'Iran mardi.
«La sirène a retenti. Les citoyens et les résidents sont invités à rester calmes et à se rendre dans le lieu sûr le plus proche», a indiqué le ministère sur X.
Source: AFP
Trump menace de frapper des centrales électriques en Iran
Donald Trump a affirmé mardi sur Fox News qu'il frapperait des centrales électriques et des ponts en Iran la semaine prochaine si aucun accord n'était conclu avec Téhéran. «Ca va vraiment mal tourner pour eux car la semaine prochaine ce sera le tour des centrales électriques. La semaine prochaine ce sera au tour des ponts», à moins que les Iraniens ne «s'assoient à la table des négociations», a déclaré le président américain.
Interrogé sur combien de temps les frappes américaines allaient durer, Donald Trump a répondu: «Elles se poursuivront jusqu'à ce que je dise que cela suffit». Les Etats-Unis ont lancé mardi soir de nouvelles frappes contre l'Iran et recommencé à bloquer ses ports, Donald Trump renonçant en revanche à taxer les navires franchissant le détroit d'Ormuz, au coeur de la guerre.
La reprise de ce blocus maritime à 20H00 GMT ainsi que des bombardements, d'une ampleur inédite depuis le cessez-le-feu d'avril, minent les efforts diplomatiques pour rendre durable le protocole d'accord signé le 17 juin.
Source: AFP