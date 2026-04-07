Depuis le 26 mars, 188 morts ont été recensés en Afghanistan et au Pakistan à cause de pluies, inondations et glissements de terrain. Les provinces touchées subissent aussi des dégâts matériels majeurs.

Le bilan des intempéries au Pakistan et en Afghanistan monte à 188 morts

Le bilan des intempéries au Pakistan et en Afghanistan monte à 188 morts

AFP Agence France-Presse

Les fortes pluies, crues et chutes de neige qui frappent depuis plus de deux semaines l'Afghanistan et le Pakistan ont fait 188 morts, ont indiqué mardi les agences de gestion des catastrophes des deux pays.

En Afghanistan, déjà confronté à une des pire crises humanitaires au monde, «123 personnes sont mortes depuis le 26 mars à la suite des pluies, inondations, glissements de terrain ou de la foudre», a précisé à l'AFP le porte-parole de l'Autorité nationale de gestion des catastrophes (Andma), Mohammad Yousuf Hammad.

Sur la seule période de dimanche à mardi, 46 personnes ont perdu la vie dans différentes provinces, comme ce nouveau-né dont les parents rentraient tout juste de la maternité dans la province de Ghazni. Lundi soir, leur voiture est tombée dans un fossé gorgé d'eau. Blessés, les parents ont survécu, a indiqué le service de presse du gouverneur provincial.

De nombreux enfants touchés

Dans la province de Khyber Pakhtunkhwa, au nord du Pakistan, le bilan s'est aussi alourdi ces derniers jours pour atteindre 47 morts, dont 27 enfants, depuis le 25 mars, a indiqué mardi à l'AFP l'Agence provinciale pour les situations d'urgence.

En comptant les 18 morts depuis le 20 mars dans la province du Balouchistan (sud-ouest pakistanais), selon les derniers chiffres des autorités locales de gestion des catastrophes, le bilan est désormais d'au moins 65 morts au Pakistan.

Outre les pertes humaines, ces intempéries ont causé de nombreux dégâts matériels et engendré des fermetures de routes importantes.