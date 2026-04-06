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De nouvelles pluies sont attendues
D'importantes inondations font cinq morts et des milliers d'évacués en Russie

De fortes pluies ont provoqué d'importantes inondations dans le sud de la Russie. Près de 4000 personnes ont été évacuées et cinq personnes ont perdu la vie, les opérations de sauvetage se poursuivent.
Publié: 16:57 heures
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Dernière mise à jour: il y a 44 minutes
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Des vidéos partagées sur les réseaux sociaux montrent des villages sous les eaux et des routes submergées.
Photo: IMAGO/SNA
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AFP Agence France-Presse

Au moins cinq personnes ont péri lors d'inondations provoquées par de fortes pluies dans le sud de la Russie, a annoncé le ministère des Situations d'urgence lundi, précisant que 4000 personnes avaient été évacuées et que les opérations de sauvetage se poursuivaient.

Des vidéos partagées sur les réseaux sociaux montrent des villages sous les eaux et des routes submergées après ces précipitations très intenses qui ont touché le Daghestan, une république russe du Caucase, ce week-end. L'une des séquences montre l'effondrement d'une partie d'un immeuble résidentiel de plusieurs étages dans la capitale régionale Makhatchkala, située sur les bords de la mer Caspienne.

De nouvelles pluies sont attendues

Malheureusement, deux personnes ont été tuées, dont un enfant», lorsque l'eau a submergé une autoroute, renversant deux voitures, selon le ministère des Situations d'urgence. Une autre personne est morte dans un glissement de terrain, d'après la même source.

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Certaines usines de traitement des eaux ont dû être mises à l'arrêt en raison de coupures de courant, ont indiqué les autorités locales. Les secouristes poursuivent leur travail alors que de nouvelles pluies sont attendues, a déclaré le ministère.

Des inondations ont déjà frappé le Daghestan la semaine dernière, provoquant de vastes coupures d'électricité et poussant les autorités à décréter l'état d'urgence dans cette région.

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