En Afghanistan et au Pakistan, 121 morts en deux semaines à cause d'inondations et tempêtes. Les autorités signalent des dégâts majeurs sur les terres agricoles et des pertes humaines dramatiques.

Plus de 120 morts dans les intempéries au Pakistan et en Afghanistan

Plus de 120 morts dans les intempéries au Pakistan et en Afghanistan

AFP Agence France-Presse

Des pluies diluviennes, tempêtes et crues ont causé la mort de 121 personnes en deux semaines en Afghanistan et au Pakistan, ont indiqué samedi les agences de gestion des catastrophes dans ces deux pays.

«Depuis le 26 mars, 77 personnes ont été tuées et 137 blessées à travers le pays en raison de la pluie et des inondations», a déclaré à l'AFP le porte-parole de l'Autorité nationale de gestion des catastrophes (Andma) en Afghanistan, Mohammad Yousuf Hammad. Au cours des dernières 48 heures, «26 personnes ont péri à la suite des pluies, inondations, glissements de terrain ou de la foudre», a-t-il ajouté.

Au Pakistan, frontalier de l'Afghanistan, les intempéries ont fait 44 morts depuis le 20 mars, selon les autorités. Trente-deux personnes ont péri dans la province septentrionale de Khyber Pakhtunkhwa depuis le 25 mars, a détaillé samedi à l'AFP l'Agence provinciale pour les situations d'urgence. Et dans la province du Balouchistan, dans le sud-ouest du Pakistan, le bilan est de douze morts depuis le 20 mars.

Des crues jamais vues

«La vague de pluie, continue depuis le début du printemps, peut renforcer les nappes phréatiques et permettre une croissance du secteur agricole», a estimé le porte-parole de l'Andma, tout en soulignant qu'«elle cause aussi des pertes humaines et financières» et a détruit plus de 2000 hectares de terres agricoles.

«Nous ne souvenons pas de crues aussi importantes dans le passé. Elles font beaucoup de dégâts, elles ont détruit les récoltes, les maisons», a témoigné auprès de l'AFP Abdul Rahim Taimori, un agriculteur de 45 ans. «Si cela continue, nous devrons quitter nos maisons», ajoute-t-il.

Dans le sud de l'Afghanistan, trois personnes sont également mortes en raison de l'effondrement du toit d'une maison causé par les fortes pluies à Spin Boldak, a précisé samedi l'Autorité de gestion des catastrophe de la province de Kandahar.

Un enfant de quatre ans qui jouait dehors figure parmi les dernières victimes dans le pays. Il a été emporté samedi par une crue brutale dans la province de Ghazni, dans le sud-est du pays, selon la police provinciale.