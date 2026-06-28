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En cause: le prix de l'essence
Inculpations après une manifestation antigouvernementale en Indonésie

Quatre personnes ont été inculpées après une manifestation contre le gouvernement en Indonésie. Le mouvement de contestation est alimenté par la hausse du carburant et un programme controversé.
Publié: 15:36 heures
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Les autorités ont inculpé quatre personnes après un rassemblement contre le gouvernement, a déclaré dimanche un responsable de la police.
Photo: AFP
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ATS Agence télégraphique suisse

Les autorités indonésiennes ont inculpé quatre personnes après avoir procédé à l'arrestation de plusieurs dizaines d'autres à la suite d'un rassemblement contre le gouvernement, a déclaré dimanche un responsable de la police locale.

Vendredi, une centaine de personnes se sont rassemblées près d'un bâtiment gouvernemental à Surabaya, deuxième ville du pays, selon les estimations des journalistes de l'AFP, pour protester contre la hausse du prix du carburant et un programme de repas gratuits.

Certains manifestants ont ensuite lancé des cocktails Molotov, des pétards et des pierres, a déclaré aux journalistes le chef de la police de Surabaya, Luthfie Sulistiawan, ce qui a poussé les forces de l'ordre à prendre des «mesures fermes» pour les disperser.

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Des manifestations ont éclaté ce mois-ci dans plusieurs villes indonésiennes après que le gouvernement a augmenté les prix de l'essence non subventionnée d'environ 30%, dans le but d'alléger la pression sur le budget alors que la guerre au Moyen-Orient perturbe l'approvisionnement mondial en pétrole.

L'Indonésie, première économie d'Asie du Sud-Est où les carburants sont fortement subventionnés, est un pays producteur de pétrole mais reste néanmoins un importateur net.

Sur les 24 personnes arrêtées vendredi, quatre ont été inculpées pour «destruction de biens et agression contre des agents», a indiqué le chef de la police.

Des milliers d'étudiants sont descendus dans les rues de la capitale, Jakarta, pour s'opposer à la hausse des prix des carburants et réclamer l'arrêt d'un programme de repas gratuits de plusieurs milliards de dollars, présenté par le gouvernement comme un moyen de lutter contre la malnutrition infantile.

Les détracteurs de ce programme, partiellement suspendu, affirment qu'il est coûteux, entaché d'accusations de corruption et lié à des intoxications alimentaires de grande ampleur, des dizaines de milliers de personnes étant tombées malades depuis son lancement.

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