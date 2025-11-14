DE
Alerte météorologique «extrême»
Deux morts et 21 disparus dans un glissement de terrain en Indonésie

Un glissement de terrain à Java, provoqué par de fortes pluies, a tué 2 personnes et fait 21 disparus, ensevelissant des maisons dans trois villages. 23 survivants ont été secourus. Les recherches se poursuivent malgré l’instabilité du terrain.
Publié: 04:37 heures
Des sauveteurs recherchent des survivants après le glissement de terrain survenu dans le village de Cilacap, en Indonésie.
Photo: AP
ATS Agence télégraphique suisse

Un glissement de terrain, provoqué par de fortes précipitations, a fait deux morts et au moins 21 disparus sur la grande île indonésienne de Java. L'éboulement a enseveli et endommagé des maisons de trois villages du district de Cilacap.

«Vendredi matin, l'équipe conjointe [de recherches] avait secouru 23 personnes vivantes. Deux personnes ont été retrouvées mortes et 21 autres sont toujours recherchées», a déclaré le porte-parole de l'agence nationale de gestion des catastrophes, dans un communiqué publié vendredi.

Une opération de recherche et de sauvetage est en cours pour retrouver les victimes disparues, a-t-il ajouté, précisant que l'instabilité du terrain avait entravé les opérations de sauvetage. Du matériel lourd a été déployé pour faciliter les opérations.

Plusieurs régions de l'archipel menacées

Une alerte météorologique «extrême» a été émise en début de semaine par l'agence indonésienne de météorologie, de climatologie et de géophysique. Plusieurs régions de l'archipel pourraient connaître de fortes précipitations au cours des prochaines semaines, susceptibles de provoquer des «catastrophes hydrométéorologiques», a prévenu l'agence.

L'Indonésie est sujette aux inondations et aux glissements de terrain pendant la saison des pluies, généralement de novembre à avril. Le changement climatique a accru l'intensité des tempêtes, accompagnées de précipitations plus abondantes, de crues soudaines et de rafales plus violentes.

