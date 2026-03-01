Une explosion dans une usine d'explosifs à Nagpur, en Inde, a fait au moins 17 morts et 18 blessés dimanche. Le Premier ministre Narendra Modi a qualifié l'accident de «très éprouvant».

Un accident dans une fabrique d'explosifs fait 17 morts en Inde

Un accident dans une fabrique d'explosifs fait 17 morts en Inde

AFP Agence France-Presse

Un accident dans une entreprise fabriquant des explosifs a tué dimanche au moins 17 personnes et en a blessé 18, ont indiqué des responsables de l'Etat du Maharashtra, dans l'ouest de l'Inde. Le Premier ministre Narendra Modi a qualifié l'accident de «très éprouvant» et a souhaité un prompt rétablissement aux survivants.

C'est «extrêmement malheureux et tragique», a réagi de son côté le ministre en chef de l'État du Maharashtra, Devendra Fadnavis, dans un message publié sur X. L'explosion s'est produite à Nagpur, à environ 800 kilomètres de la capitale de l'Etat, Mumbai. Une enquête doit en déterminer les causes.

Samedi, 21 personnes avaient été tuées dans une explosion dans une entreprise fabriquant des pétards dans l'Etat indien d'Andhra Pradesh, dans le sud-est du pays. Les accidents industriels sont fréquents en Inde, souvent en raison du non-respect des exigences de sécurité et de l'application laxiste de la règlementation. L'an dernier, une explosion dans une entreprise de feux d'artifice dans l'ouest de l'Inde avait fait 21 morts.