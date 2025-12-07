DE
Une soirée vire au drame
Au moins 25 personnes meurent dans l'incendie d'une boîte de nuit à Goa

Un incendie tragique frappe une discothèque à Goa, faisant au moins 25 victimes. Les autorités pointent des négligences et l'absence d'autorisation de l'établissement. Une enquête est en cours pour élucider les circonstances du drame.
Publié: il y a 9 minutes
L'incendie s'est produit dans une établissement qui «fonctionnait sans autorisation».
AFP Agence France-Presse

Au moins 25 personnes, dont des touristes, sont mortes dans l'incendie d'une boîte de nuit très fréquentée de la célèbre station balnéaire de Goa, dans l'ouest de l'Inde, ont annoncé dimanche matin les autorités locales. Le feu s'est déclaré dans la nuit de samedi à dimanche, après minuit, dans une discothèque qui fait partie d'un hôtel à Arpora.

Le ministre en chef de l'exécutif local, Pramod Sawant, a déploré auparavant sur son compte X «un jour très douloureux pour nous tous à Goa». Il précise que «25 personnes avaient perdu la vie et six avaient été blessées».

Ce responsable a précisé que «le personnel de l'hôtel et trois ou quatre touristes étaient morts asphyxiés». Il n'a donné aucun détail sur la nationalité des victimes, indienne ou de pays étrangers.

L'incendie provoqué par des négligences

Des images de PTI, reprises par l'AFPTV, ont montré des secouristes évacuer sur des brancards des blessés ou des morts, en descendant en pleine nuit un escalier étroit en pierre de l'établissement «Birch» devant lequel on voit policiers, secouristes, ambulanciers et badauds se presser. Sur d'autres plans larges, beaucoup de fumée s'échappe du lieu du sinistre.

Le ministre Sawant a assuré avoir «ordonné une enquête» d'ampleur en s'engageant à ce que «les responsables soient soumis aux sanctions les plus sévères prévues par la loi». D'après lui, ce «tragique accident n'aurait jamais dû se produire» car «l'établissement fonctionnait sans autorisation en bonne et due forme et cette négligence a provoqué l'incendie».

Une explosion liée à du gaz?

Le chef des pompiers de Goa, Nitin V. Raiker, a expliqué pour sa part sur la télé locale CNN News18 que «la plupart des gens étaient morts asphyxiés dans le sous-sol et la cuisine» après qu'"un spectacle pyrotechnique eut embrasé des parties en bois de la boîte de nuit, dégageant de la fumée dans tout l'établissement».

Des médias locaux, s'appuyant sur leurs sources policières, ont laissé entendre que l'incendie sinistre avait pu être déclenché par une «explosion d'une bonbonne» de gaz. Les incendies en Inde sont fréquents, en raison d'infrastructures parfois en piteux état et de normes de sécurité et d'évacuation pas toujours appliquées, ni respectées.

