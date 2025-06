Un violent incendie ravage un porte-conteneurs au large du Kerala, en Inde, depuis trois jours. Les garde-côtes indiens luttent pour prévenir un désastre écologique, le navire transportant des marchandises dangereuses et 2128 tonnes de carburant.

Depuis trois jours, un porte-conteneurs est en flamme dans l'océan indien. Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

Les garde-côtes indiens ont indiqué mercredi soir tout mettre en œuvre pour prévenir un «éventuel désastre écologique» au large de l'Etat du Kérala (sud-ouest) où un porte-conteneurs transportant des «marchandises dangereuses» est en proie à un violent incendie depuis trois jours.

Le navire de 268 mètres battant pavillon de Singapour, MV Wan Hai 503, a pris feu lundi à environ 78 milles nautiques du port indien de Beypore. Il comptait 22 membres d'équipage, dont quatre sont portés disparus.

Explosion à bord

Des photos publiées lundi par les garde-côtes indiens montraient d'énormes conteneurs qui semblaient avoir été projetés à travers le navire par une puissante explosion à bord. Depuis, c'est l'ensemble du navire qui est ravagé par un incendie.

«Le navire transporte 2128 tonnes de carburant et des centaines de conteneurs, dont des marchandises dangereuses, représentant un sérieux risque pour l'environnement marin et les routes maritimes régionales», ont déclaré les garde-côtes dans un communiqué. Ils n'ont pas précisé le contenu de la cargaison mais souligné que «la situation demeure critique».

Eloigner le navire du littoral

Quatre des 22 membres d'équipage sont portés disparus : deux Taïwanais, un Indonésien et un Birman. Les 18 autres ont été secourus par la marine et les garde-côtes indiens. Ces derniers ont indiqué mercredi que «cinq sauveteurs et un plongeur» avaient été «hélitreuillés sur le navire en feu.

«Même si le feu n'est pas encore complètement éteint, des moyens (sont déployés) pour installer un câble de remorquage afin d'éloigner le navire du littoral et prévenir une potentielle catastrophe écologique», ont-ils déclaré.

Deuxième accident

Les parties du porte-conteneurs situées à proximité des réservoirs de carburant continuaient d'être ravagées par les flammes, selon la même source. Sept navires, des avions et un hélicoptère, ont été mobilisés pour tenter d'éteindre l'incendie.

Il s'agit du deuxième porte-conteneur à rencontrer des problèmes au large de la côte de l'Etat du Kerala en quelques semaines. Fin mai, un porte-conteneurs battant pavillon libérien transportant des marchandises dangereuses avait coulé. La marine indienne avait secouru les 24 membres d'équipage.