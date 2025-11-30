Des loups sèment la terreur dans le nord de l'Inde, tuant neuf personnes en trois mois à Bahraich. Les gardes forestiers utilisent des drones pour localiser ces prédateurs au comportement anormal, tandis que les villageois craignent pour la sécurité de leurs enfants.

Des drones en Inde pour traquer des loups tueurs d'hommes

Les gardes forestiers utilisent des drones pour traquer des loups tueurs d'hommes en Inde après que neuf personnes, principalement des enfants, ont été mortellement blessées ces dernières semaines, ont indiqué dimanche des responsables.

«Le comportement des loups semble avoir changé. Récemment, on les voit actifs en pleine journée, ce qui est étrange», a expliqué à l'AFP l'un d'eux, Ram Singh Yadav. Outre des drones, des pièges photographiques et des tireurs dans la zone ont été déployés, a-t-il indiqué.

Une fillette de 10 mois tuée

La dernière victime est une fillette de 10 mois qui a été attrapée par un loup dans le district de Bahraich, dans l'Etat septentrional de l'Uttar Pradesh samedi, alors qu'elle dormait à côté de sa mère. L'enfant a ensuite été retrouvée morte dans un champ.

La veille, un garçon de cinq ans avait été enlevé sous les yeux de sa mère devant leur maison. Retrouvé grièvement blessé dans un champ de canne à sucre, il est mort lors de son transport vers l'hôpital.

Des attaques similaires l'an dernier

Les responsables ont indiqué que l'attaque suivait le schéma observé dans un groupe de villages qui ont signalé des incidents similaires depuis septembre. Les derniers décès portent à au moins neuf le nombre de victimes d'attaques suspectées de loups à Bahraich en trois mois, selon la police, les responsables forestiers et les médias.

Bahraich a connu une vague d'attaques similaire l'an dernier, un groupe de loups ayant tué au moins neuf personnes et blessé plusieurs autres. Les plaines herbeuses du district de Bahraich se situent à environ 50 kilomètres au sud de la frontière avec le Népal, où de vastes forêts couvrent les contreforts de l'Himalaya.

Les habitants vivent dans la peur

Les experts affirment que les loups n'attaquent les humains ou le bétail qu'en dernier recours, lorsqu'ils sont affamés, préférant des proies moins dangereuses comme les petites antilopes. La majorité des quelque 3000 loups d'Inde vivent en dehors des zones protégées, souvent à proximité des populations.

Les villageois de Bahraich affirment vivre désormais dans une peur mortelle des loups rôdant près de leurs habitations. «Nos enfants ne sont même plus en sécurité à l'intérieur de la maison», a déclaré un habitant. «Nous voulons simplement que les attaques cessent», a-t-il dit.