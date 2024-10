La meute est accusée d'avoir tué neuf personnes (Photo d'illustration). Photo: SWEN PFÖRTNER

ATS Agence télégraphique suisse

Des villageois ont battu à mort un loup dans le nord de l'Inde, a indiqué dimanche un responsable forestier local. Le canidé serait le dernier d'une meute de six individus ayant tué neuf personnes, dont huit enfants. Les loups gris ont provoqué l'hystérie des habitants du district de Bahraich, dans l'Etat d'Uttar Pradesh, où les animaux auraient attaqué plus de 40 personnes.

Après une immense traque

Plus de 150 personnes armées et des dizaines d'agents forestiers ont été déployés pour capturer les loups ce mois dernier. Sur une meute de six animaux, cinq ont été piégés, tandis que des drones et des caméras de surveillance ont montré que le dernier rôdait encore.

L'agent forestier Ajit Singh a indiqué que des villageois l'ont contacté dimanche pour lui signaler qu'ils avaient tué un loup. «Nous avons été informés de la présence d'un animal mort dans le village et, en arrivant sur les lieux, nous avons trouvé un loup présentant des signes évidents de blessures physiques», a déclaré Ajit Singh à l'AFP. «Il semble qu'il faisait partie de la même meute», a-t-il ajouté.

Les loups étaient probablement affamés

Selon les experts, les loups n'attaquent les humains ou le bétail qu'en dernier recours, lorsqu'ils sont affamés. De fortes inondations dues à des pluies torrentielles extrêmes ont submergé leur territoire habituel, les privant de terrains de chasse et les poussant vers des zones de terres agricoles plus peuplées, selon des responsables des services environnementaux.

Certaines des personnes tuées ou blessées ont été attaquées alors qu'elles dormaient sur la véranda de leur maison, une pratique courante pendant les journées chaudes et humides de la mousson. Les plaines herbeuses du district de Bahraich sont situées à environ 50 km au sud de la frontière avec le Népal, où d'épaisses forêts couvrent les contreforts de l'Himalaya.

La majorité des quelque 3000 loups de l'Inde survivent en dehors des zones protégées, souvent à proximité de l'homme. Selon les experts, leur nombre a diminué en raison de la perte de leur habitat et du manque de proies sauvages.