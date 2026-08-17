L'incendie dans les Landes est fixé, selon la préfecture
Le feu qui a ravagé en quelques jours 1700 hectares dans les Landes sans faire de victimes est «fixé» et quelque 250 habitants de la commune de Luglon vont pouvoir rentrer chez eux, a annoncé lundi la secrétaire générale de la préfecture.
Cette nuit, «la situation a évolué de façon plutôt très favorable. (...) le feu n'a pas progressé. (...) Néanmoins je le répète, feu fixé ne veut pas dire feu éteint. Donc il faut rester évidemment très vigilant», a affirmé à la presse Stéphanie Monteuil. Après une cinquantaine de retours à domicile dimanche soir à Garein, «à peu près 250 habitants» de Luglon vont pouvoir retrouver leur habitation, sur les 650 évacués au total.
Source: AFP
La Belgique mobilise pompiers, agriculteurs et hélicoptères face à un incendie historique
Pompiers, agriculteurs, hélicoptères: la Belgique se mobilise dimanche contre l'un des pires feux de son histoire, qui a ravagé près de 3000 hectares dans une réserve boisée, et se rapproche de l'Allemagne. Des centaines de pompiers travaillent d'arrache-pied depuis vendredi pour tenter de contenir cet incendie qui ravage les Fagnes, une grande forêt de l'est du pays, prisée des randonneurs.
«On tient le coup parce que tout le monde veut que ça s'éteigne», confie Grégory Mélotte, un pompier enchaînant sa troisième rotation dans le secteur. «On a vraiment limité la casse pour éviter que ça prenne dans les grands sapins», affirme-t-il, tout en assurant que l'incendie n'est «pas sous contrôle».
Ces soldats du feu s'appuient sur le soutien de nombreux agriculteurs de la région, venus prêter main forte. «Actuellement, on a une quinzaine de tracteurs qui font la file pour se ravitailler», raconte Jean-Pierre Robert, patron d'un hôtel proche du lac de Robertville, à l'AFP.
«On a bougé nos vaches et on a ouvert toutes nos barrières pour donner accès» à ce plan d'eau stratégique, explique cet homme de 54 ans. Une journaliste de l'AFP escortée dans la zone incendiée a vu une vaste étendue de végétation carbonisée, dégageant énormément de fumée. L'incendie est le plus important de l'histoire belge récente – un feu en 1911 avait également ravagé la zone.
Source: AFP
En Belgique, le feu ne s'étend plus, mais n'est toujours pas fixé
Toujours pas fixé: les pompiers continuaient à lutter lundi contre l'incendie historique qui a déjà ravagé en Belgique quelque 3000 hectares d'un parc naturel proche de l'Allemagne, en dépit de la pluie tombée dans la nuit.
«Pas d'extension, mais on ne peut pas encore dire qu'il est fixé», a déclaré Tony Hosmans, responsable de la communication de crise pour la province de Liège où se trouve ce parc naturel des Hautes Fagnes. Près de 500 personnes sont sur le pont pour tenter de contenir le feu qui sévit depuis vendredi dans cette grande forêt proche de l'Allemagne.
Les soldats du feu attendaient lundi le renfort de moyens aériens, seuls susceptibles d'atteindre certaines zones, toujours la proie des flammes.
Source: ATS
Macron promet au Var «les mêmes dispositifs» d'aides qu'en Gironde
En déplacement dans le Var, le président Emmanuel Macron a promis lundi que les communes du département touchées cet été par d'importants incendies bénéficieront des «mêmes dispositifs» d'aides qu'en Gironde.
Evoquant les mesures dévoilées le même jour par le Premier ministre Sébastien Lecornu pour les communes de Gironde, le chef de l'Etat a assuré que dans le Var «les mêmes dispositifs seront mis en place (...) les mêmes mécanismes d'accompagnement pour les communes, pour les forces économiques, pour nos compatriotes» afin de «venir en aide à ceux qui ont été touchés.»
Source: AFP
En France, les mesures d'aides pourraient dépasser 100 millions d'euros
Dégrèvement de taxes foncières, exonérations de cotisations sociales: le Premier ministre Sébastien Lecornu a annoncé lundi de nouvelles mesures de soutien aux entreprises confrontées aux incendies en Gironde, dont le coût total pourrait dépasser 100 millions d'euros.
L'Etat va exonérer de cotisations sociales les entreprises sinistrées ou situées dans une zone évacuée, et s'acquittera de la taxe foncière due par les entreprises pour le compte des collectivités, a précisé le locataire de Matignon à l'occasion d'un point presse à Mérignac (Gironde).
L'exonération de cotisation est une «mesure qui est assez radicale, un peu coûteuse pour les finances publiques, mais bon, je l'assume», a-t-il poursuivi, soulignant que les cotisations sociales des entreprises sinistrées ou évacuées serait bien «effacées», et non «reportées», et évoquant une période de trois mois d'accompagnement.
Interrogé sur le financement de ces mesures, il a répondu qu'on peut «très vite atteindre des sommes qui peuvent aller au-delà de 100 millions d'euros».
Soulignant que trop d'habitants «sont complètement bouleversés» et ne peuvent pas faire face aux «méandres (...) de la relecture d'un contrat d'assurance», Sébastien Lecornu a passé «un message personnel» aux grands patrons des compagnies d'assurance.
"Celles et ceux qui joueront le jeu, on dira lesquels, et celles et ceux qui ne joueront pas le jeu, on dira lesquels aussi, parce que c'est encore un univers concurrentiel dans lequel nous avons bien le droit de donner notre avis», a-t-il prévenu.
Source: AFP
L'incendie en Belgique progresse lentement, mais n'est pas encore fixé
L'incendie en Belgique n'est pas encore fixé lundi mais sa «progression est restée limitée» grâce à «des vents plus favorables et aux précipitations enregistrées en fin de nuit», ont indiqué les autorités dans un communiqué.
Des moyens aériens venus d'Allemagne et de Norvège vont renforcer le ballet de bombardiers et d'hélicoptères qui larguent de l'eau sur les zones escarpées auxquelles les pompiers ne peuvent pas accéder avec leurs camions, a ajouté ce communiqué.
Source: AFP
Les incendies près d'Athènes sont maîtrisés
Deux incendies survenus sur l'île grecque de Salamine, près d'Athènes, qui ont fait deux victimes et entraîné l'évacuation de près de 600 personnes, ont été en très grande partie maîtrisés, ont indiqué lundi les pompiers. «La situation s'est améliorée, il n'y a plus de front actif», a déclaré à l'AFP un porte-parole des pompiers, ajoutant que deux hélicoptères et plus de 200 pompiers restaient sur place. Lundi, trois personnes étaient toujours hospitalisées pour des brûlures.
Bien que les services de protection civile aient rapidement donné l'ordre d'évacuer, les pompiers ont indiqué que les incendies s'étaient propagés en seulement sept minutes en raison de vents violents, piégeant un couple de personnes âgées non loin de leur domicile. Ils sont morts avant que les pompiers n'aient pu les secourir, a annoncé dimanche le directeur de la communication des pompiers, Vassilis Vathrakogiannis lors d'une allocution télévisée.
Source: ATS
L'armée allemande envoie deux hélicoptères en Belgique
L'armée allemande a mis à disposition deux hélicoptères équipés de réservoirs d'eau pour aider la Belgique à éteindre l'incendie qui ravage une réserve boisée frontalière, a annoncé lundi le ministère allemand de la Défense. «L'intervention commence dès aujourd'hui et est prévue dans un premier temps pour sept jours», a précisé le ministère.
Source: AFP
Un soldat meurt en luttant contre les flammes dans le nord-est de l'Espagne
Un soldat espagnol est mort dimanche alors qu'il participait à la mobilisation pour éteindre un important incendie de forêt en Aragon, a déclaré le dirigeant de cette région du nord-est de l'Espagne.
«J'ai exprimé mes sincères condoléances au lieutenant-général de l'Unité militaire d'urgence pour le décès d'un soldat lors de l'incendie de Penas de Riglos», a déclaré Jorge Azcón sur X. Des médias locaux ont avancé que son camion s'était renversé.
Source: AFP
Le Premier ministre français se rend au Porge, dévasté par les feux
Le Premier ministre Sébastien Lecornu s'est rendu dimanche dans la commune du Porge, sinistrée par les mégafeux de l'été, un déplacement qui n'avait pas été annoncé, alors que le programme officiel de sa visite en Gironde débute lundi matin.
«En amont de la visite officielle du Premier ministre demain en Gironde, il a fait le tour de la commune du Porge avec le maire cet après-midi», a déclaré dimanche son entourage, en précisant que ce déplacement dans une commune où 183 habitations ont été détruites avait eu lieu sans caméras.
Source: AFP
L'incendie dans les Landes «moins intense», les premiers évacués rentrent
L'incendie de forêt qui dure depuis jeudi dans les Landes n'est pas encore fixé mais il est «moins intense», de quoi autoriser une première vague de personnes évacuées à rentrer chez elles, a annoncé dimanche soir le préfet du département.
«On va pouvoir permettre une première réintégration dès ce soir d'une cinquantaine d'habitants» du village de Garein, sur 650 évacués au total à Garein et Luglon, a déclaré le préfet Gilles Clavreul. C'est donc «l'amorce» d'un «retour à la normale», mais «on y est pas encore», a-t-il prévenu lors d'un point-presse.
Source: AFP
Une ville allemande frontalière de la Belgique appelle ses habitants à partir
Une ville allemande à la frontière de la Belgique a recommandé dimanche aux habitants de la zone de quitter les lieux, en raison du vaste incendie qui ravage une forêt belge et se rapproche de l'Allemagne. Selon un communiqué de la ville de Monschau, le front de flamme se situe actuellement à 1,5 kilomètre de la frontière allemande et à 1,8 kilomètre de la zone habitée la plus proche.
Cet incendie, qui a ravagé près de 3000 hectares dans une réserve boisée difficile d'accès, est l'un des pires de l'histoire de la Belgique. Si les flammes ne devraient pas atteindre le territoire allemand, «une forte pollution de l'air à cause des fumées» est à prévoir, prévient la ville d'environ 12'000 habitants dans un communiqué.
«Il a donc été décidé de recommander aux habitantes et habitants des zones proches de la frontière de quitter ces secteurs», ajoute la commune. Les autorités belges ont déjà ordonné l'évacuation de la localité de Küchelscheid, à 10 minutes en voiture de Monschau.
Dans la nuit de jeudi à vendredi, 1800 personnes avaient été évacuées dans l'ouest de l'Allemagne à cause d'un incendie affectant 300 hectares et menaçant des habitations. Le feu est désormais en grande partie maîtrisé, ont annoncé dimanche les autorités locales à la chaine de télévision publique WDR.
Source: AFP