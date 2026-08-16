Un monastère millénaire menacé par les flammes en Espagne

La région d'Aragon, en Espagne, a déployé dimanche un dispositif anti-incendie record, alors que des renforts français étaient attendus pour aider à contenir un incendie de forêt qui menaçait un monastère millénaire.

L'incendie s'est déclaré lundi et s'est approché des deux monastères de San Juan de la Peña, emblème de la région du nord-est, perchés dans un relief montagneux et escarpé. Le plus ancien monastère, lié par la légende au Saint Graal, date du Xe siècle et abrite les dépouilles des premiers rois du royaume médiéval d'Aragon, qui ont été sauvées jeudi.

Le gouvernement régional a fait état dimanche d'une «nuit de travail fructueuse», les pompiers ayant «réussi à consolider une grande partie du périmètre». Ils seront renforcés par l'arrivée de 100 pompiers français et la participation de 35 à 40 avions, a-t-on précisé dans un communiqué.

Les renforts déjà déployés par l'armée et d'autres services espagnols porteront le total à 1000 pompiers, ce qui, selon le président de la région, Jorge Azcón, constitue «le plus important déploiement de ressources jamais vu en Aragon pour lutter contre un incendie».

Source: AFP