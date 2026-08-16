Une ville allemande frontalière de la Belgique appelle ses habitants à partir
Une ville allemande à la frontière de la Belgique a recommandé dimanche aux habitants de la zone de quitter les lieux, en raison du vaste incendie qui ravage une forêt belge et se rapproche de l'Allemagne. Selon un communiqué de la ville de Monschau, le front de flamme se situe actuellement à 1,5 kilomètre de la frontière allemande et à 1,8 kilomètre de la zone habitée la plus proche.
Cet incendie, qui a ravagé près de 3000 hectares dans une réserve boisée difficile d'accès, est l'un des pires de l'histoire de la Belgique. Si les flammes ne devraient pas atteindre le territoire allemand, «une forte pollution de l'air à cause des fumées» est à prévoir, prévient la ville d'environ 12'000 habitants dans un communiqué.
«Il a donc été décidé de recommander aux habitantes et habitants des zones proches de la frontière de quitter ces secteurs», ajoute la commune. Les autorités belges ont déjà ordonné l'évacuation de la localité de Küchelscheid, à 10 minutes en voiture de Monschau.
Dans la nuit de jeudi à vendredi, 1800 personnes avaient été évacuées dans l'ouest de l'Allemagne à cause d'un incendie affectant 300 hectares et menaçant des habitations. Le feu est désormais en grande partie maîtrisé, ont annoncé dimanche les autorités locales à la chaine de télévision publique WDR.
Source: AFP
Deux corps découverts près d'une plage grecque
Deux personnes ont été retrouvées mortes sur l'île de Salamine, près d'Athènes, où deux incendies se sont déclarés quasi-simultanément dimanche. Le feu a également provoqué l'évacuation de centaines de personnes, a-t-on appris auprès des pompiers.
«Deux corps ont été découverts» près de la plage de Peristeria, dans le sud de l'île, a affirmé un membre des services de secours à l'AFP. «Un ordre d'évacuation a été donné. Des centaines de vacanciers et de résidents permanents sont concernés», avait auparavant déclaré un porte-parole des pompiers à la télévision publique ERT.
Les deux incendies ont été détectés «presque simultanément», dans deux zones réputées pour la baignade dans le sud et l'est de l'île, avait-il précisé.
Quelque 150 pompiers ont été mobilisés, ainsi que quatre avions et six hélicoptères. Les garde-côtes ont déployé cinq navires. L'île de Salamine est une destination privilégiée des Athéniens pendant les vacances et les week-ends.
Source: ATS
Un monastère millénaire menacé par les flammes en Espagne
La région d'Aragon, en Espagne, a déployé dimanche un dispositif anti-incendie record, alors que des renforts français étaient attendus pour aider à contenir un incendie de forêt qui menaçait un monastère millénaire.
L'incendie s'est déclaré lundi et s'est approché des deux monastères de San Juan de la Peña, emblème de la région du nord-est, perchés dans un relief montagneux et escarpé. Le plus ancien monastère, lié par la légende au Saint Graal, date du Xe siècle et abrite les dépouilles des premiers rois du royaume médiéval d'Aragon, qui ont été sauvées jeudi.
Le gouvernement régional a fait état dimanche d'une «nuit de travail fructueuse», les pompiers ayant «réussi à consolider une grande partie du périmètre». Ils seront renforcés par l'arrivée de 100 pompiers français et la participation de 35 à 40 avions, a-t-on précisé dans un communiqué.
Les renforts déjà déployés par l'armée et d'autres services espagnols porteront le total à 1000 pompiers, ce qui, selon le président de la région, Jorge Azcón, constitue «le plus important déploiement de ressources jamais vu en Aragon pour lutter contre un incendie».
Source: AFP
L'incendie en Belgique continue de progresser
Les renforts aériens européens vont être essentiels: la Belgique se bat dimanche contre l'un des pires feux de son histoire, qui a ravagé près de 3000 hectares dans une réserve boisée, difficile d'accès.
Plus d'une centaine de pompiers se relayent depuis vendredi pour tenter de contenir ce brasier dans les Fagnes, une grande réserve de l'est du pays, prisée des randonneurs et à la merci des flammes. «Les conditions restent complexes», ont souligné les autorités dans un communiqué.
La région toute entière, proche de l'Allemagne, est couverte d'un épais panache de fumée, jaunie par endroits, qui a poussé les autorités à évacuer des habitants dans deux villages proches de l'incendie. Aucune habitation n'a pour l'heure été touchée, mais le feu n'est pas fixé. «Plusieurs foyers» restaient encore «actifs» dimanche, avec un vent qui change régulièrement de direction, selon ce bulletin matinal des autorités.
Source: AFP
Plusieurs arrestations en Croatie après les feux de forêt
Quatre personnes ont été arrêtées en Croatie, soupçonnées d'être à l'origine de certains des feux de forêt dévastateurs qui ont ravagé ces derniers jours la côte adriatique croate, a indiqué dimanche la police.
Alors que le pays fait face à une période de sécheresse particulière et des vagues de chaleur, une dizaine de feux ont fait rage depuis jeudi dans plusieurs localités sur le littoral, notamment dans la région d'Omis (sud) où un violent incendie a fait un mort et une quarantaine de blessés, dont huit dans un état grave.
«Comportement suspect»
L'identification d'un corps retrouvé dans la zone touchée par l'incendie est toujours en cours, a appris l'AFP auprès de la police, alors qu'une ressortissante bosnienne de 34 ans est portée disparue.
Les quatre personnes arrêtées samedi soir font l'objet d'une «enquête criminelle» et sont soupçonnées d'avoir «déclenché des incendies dans la région de Zadar», ville portuaire du centre du littoral, a indiqué la police dans un communiqué. Elles ont été arrêtées à une quarantaine de kilomètres de cette ville, après que des habitants ont signalé leur «comportement suspect», selon la même source.
Source: ATS
Une île de la mer Egée en proie à un violent incendie
Un incendie fait rage depuis samedi sur l'île grec de Skyros, en mer Egée, où les pompiers continuaient dimanche matin à lutter contre les flammes, a rapporté la télévision publique ERT.
«L'incendie s'est déclaré samedi à la mi-journée dans la région d'Atsitsa à Skyros, et la nuit a été très difficile pour les pompiers», alors que des vents violents et tourbillonnants soufflent sur l'île, a rapporté ERT. «Les équipes au sol des pompiers ont mené une lutte acharnée toute la nuit contre le vaste incendie qui ravage Skyros, renforcées par des dizaines de pompiers et de véhicules arrivés en renfort sur l'île par bateau», précise ERT.
Une centaine de pompiers participent actuellement aux opérations, appuyés par 11 avions et 5 hélicoptères, et une vingtaine de véhicules au sol, avec le soutien d'engins de travaux publics, ont indiqué les pompiers sur X.
Source: AFP
Situation «défavorable» pour un feu de forêt dans les Ardennes
Une dizaine d'hectares de forêt ont brûlé depuis samedi matin à Monthermé (Ardennes) et «plusieurs centaines» d'hectares supplémentaires sont «menacées» par cet incendie qui évolue défavorablement en raison de conditions géographiques difficiles, selon la préfecture du département.
Les services d'incendie et de secours des Ardennes sont mobilisés «depuis la fin de matinée» sur ce sinistre et un avion Dash Milan a été mobilisé à partir de 16h30 pour un repérage visuel afin d'aider les pompiers au sol, indique la préfecture dans un communiqué. «Le feu progresse» et la «situation sur place est défavorable» en raison d'une zone «très escarpée en pente ascendante», précise cette source.
Il s'agit en outre d'un «secteur sans eau», forçant les engins à être «alimentés par aspiration de la Meuse» dans un port situé à plus d'une dizaine de kilomètres du massif où s'est déclenché l'incendie, toujours selon la préfecture.
Source: AFP
Premières évacuations en Belgique en raison d'un incendie
De premières évacuations étaient en cours samedi après-midi dans des villages dans l'est de la Belgique, proches d'un incendie qui a déjà ravagé plus de 1650 hectares. Le pays est confronté à un des plus gros feux de son histoire récente.
Cet incendie s'est déclaré vendredi en milieu de journée dans les Fagnes, une grande zone boisée prisée des randonneurs et proche de l'Allemagne. Et s'est rapidement propagé. De 80 hectares brûlés vendredi soir, il a bondi à 850 samedi matin, puis 1650 en milieu de journée samedi, selon un porte-parole des autorités wallonnes.
De premiers habitants des villages de Sourbrodt et de Bütgenbach ont reçu l'ordre d'évacuer autour de 16h, ont annoncé les autorités locales sur Facebook. Pour les autres, «il est recommandé de rester à l'intérieur, en gardant portes et fenêtres fermées», ont-elles précisé.
Le gymnase d'une commune voisine a été mis à disposition. «Il y a un risque que le feu atteigne les habitations, mais on déploie tous les moyens pour les protéger», a expliqué le porte-parole des autorités wallones.
Source: AFP
Un incendie fait rage en Belgique, 850 hectares sont déjà partis en fumée
Près de 850 hectares ont déjà été ravagés par un incendie dans un parc naturel de l'est de la Belgique, ont annoncé les autorités samedi. Le feu s'est déclaré en milieu de journée vendredi, dans les Fagnes, une grande zone boisée proche de l'Allemagne. Et s'est rapidement propagé durant la nuit.
«Les opérations de lutte contre l'incendie se poursuivent activement sur le terrain», a indiqué le gouverneur de la province de Liège, Hervé Jamar, sur Facebook. «A ce stade, le sinistre a déjà affecté près de 850 hectares», a-t-il précisé.
Des renforts venus de toute la Belgique ainsi que d'Allemagne ont été mobilisés. Le ministre de la Défense belge, Theo Francken, a précisé que trois camions-pompiers nouvelle génération étaient en route pour prêter main forte. Les autorités n'ont pas fait état d'évacuations. Comme une grande partie de l'Europe, la Belgique a souffert ces derniers jours d'un nouvel épisode de fortes chaleurs.
Source: AFP
Le feu dans les Landes a repris dans la nuit et brûlé 1580 hectares
Le feu de forêt en cours depuis jeudi dans les Landes s'est à nouveau propagé samedi à l'aube, après un début de nuit plus favorable, et a désormais brûlé 1580 hectares, a annoncé le préfet de ce département du Sud-Ouest, Gilles Clavreul.
«Le feu évoluait plutôt favorablement. Sauf qu'effectivement, il a été réactivé vers 04h30 du matin», a précisé lors du même point-presse le colonel Arnaud Fabre, directeur du SDIS des Landes. «C'est un secteur compliqué en termes d'accès pour nos moyens. Ce qui a nécessité d'engager une grande partie de nos forces. Ils l'ont contenu avec beaucoup d'engagement.»
Source: AFP
Une personne retrouvée morte dans la zone de l'incendie sur la côte
Une personne a été retrouvée morte dans la zone d'un violent feu de forêt qui a fait rage dans la nuit de jeudi à vendredi sur la côte adriatique croate, en faisant au moins 40 blessés, a indiqué la police.
«Lors des fouilles de la zone incendiée, des policiers ont découvert le corps d'une personne sans vie», a indiqué la Direction de la police de la région de Split, dans un communiqué envoyé à l'AFP, ajoutant qu'une enquête serait conduite sur place, en présence d'un procureur, pour déterminer les circonstances du décès.
Un important incendie a fait au moins 40 blessés, dont dix dans un état grave, dans la région de la ville d'Omis, dans le centre du littoral croate, et d'importants dégâts matériels dans plusieurs quartiers résidentiels de cette zone touristique.
Source: AFP
Le méga hélicoptère prêté par l'Australie utilisé pour la première fois dans les Landes
Un hélicoptère bombardier d'eau prêté par l'Australie, capable de transporter près de deux fois plus d'eau qu'un Canadair, a été utilisé pour la première fois vendredi dans les Landes, pour lutter contre l'incendie qui a déjà parcouru 1100 hectares.
Ce Chinook CH-47D à deux rotors, déclinaison de l'appareil de transport lourd massivement utilisé par l'armée américaine lors de la guerre du Vietnam, a effectué son premier largage au-dessus d'importants panaches de fumée, ont constaté des journalistes de l'AFP à Luglon.
Source: AFP
Allemagne: incendie de 300 hectares dans l'ouest, 1800 personnes évacuées
Environ 1800 personnes ont dû évacuer leur domicile durant la nuit de jeudi à vendredi dans l'ouest de l'Allemagne à cause d'un incendie ayant parcouru environ 300 hectares et qui n'est plus qu'à une centaine de mètres des habitations, a indiqué vendredi une porte-parole de la localité concernée à l'AFP.
Alors que jeudi soir, 25 hectares étaient touchés, le feu a continué de se propager et a désormais parcouru 300 hectares.
Selon les médias allemands, il ne se trouverait plus qu'à environ 200 mètres d'un quartier d'une ville de 9000 habitants, Hürtgenwald, située tout près de la frontière avec la Belgique. D'après la porte-parole de l'arrondissement concerné, celui de Düren, environ 300 personnes sont mobilisées pour combattre les flammes.
Source: AFP