Une ville allemande frontalière de la Belgique appelle ses habitants à partir

Une ville allemande à la frontière de la Belgique a recommandé dimanche aux habitants de la zone de quitter les lieux, en raison du vaste incendie qui ravage une forêt belge et se rapproche de l'Allemagne. Selon un communiqué de la ville de Monschau, le front de flamme se situe actuellement à 1,5 kilomètre de la frontière allemande et à 1,8 kilomètre de la zone habitée la plus proche.

Cet incendie, qui a ravagé près de 3000 hectares dans une réserve boisée difficile d'accès, est l'un des pires de l'histoire de la Belgique. Si les flammes ne devraient pas atteindre le territoire allemand, «une forte pollution de l'air à cause des fumées» est à prévoir, prévient la ville d'environ 12'000 habitants dans un communiqué.

«Il a donc été décidé de recommander aux habitantes et habitants des zones proches de la frontière de quitter ces secteurs», ajoute la commune. Les autorités belges ont déjà ordonné l'évacuation de la localité de Küchelscheid, à 10 minutes en voiture de Monschau.

Dans la nuit de jeudi à vendredi, 1800 personnes avaient été évacuées dans l'ouest de l'Allemagne à cause d'un incendie affectant 300 hectares et menaçant des habitations. Le feu est désormais en grande partie maîtrisé, ont annoncé dimanche les autorités locales à la chaine de télévision publique WDR.

Source: AFP