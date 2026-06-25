Incendie dans un dépôt de carburant russe attaqué par l'Ukraine
Un incendie s'est déclaré dans un dépôt de carburant de Krasnodar, dans le sud de la Russie, touché par un débris de drone ukrainien, ont annoncé jeudi les autorités locales.
«A la suite de la chute de débris d'un drone, un incendie s'est déclaré au dépôt pétrolier de Poltavskaïa. Les services d'urgence et d'intervention sont à pied d'oeuvre sur place», a écrit sur les réseaux sociaux le chef du district de Krasnorarmeysky de la région de Krasnodar, Alexandre Kharitonov.
Selon un récent rapport d'Energy Intelligence, une société américaine de recherche dans le secteur de l'énergie, environ un tiers des capacités de raffinage de pétrole russes ont été mises à l'arrêt en raison des frappes ukrainiennes.
Source: AFP
Un cargo en feu en mer Noire après une frappe de drones russe
Un cargo a pris feu en mer Noire après une attaque de drone russe, faisant au moins un mort, a annoncé lundi le Premier ministre adjoint ukrainien Oleksii Kuleba, la marine ukrainienne faisant pour sa part état de «plusieurs pertes».
«Une frappe de drone a provoqué l'incendie d'un navire battant pavillon panaméen. Un membre d'équipage a été tué: il s'agissait d'un cuisinier âgé de 58 ans, de nationalité égyptienne», a écrit Oleksii Kuleba sur Telegram.
Source: AFP
Les quatre aéroports de Moscou temporairement fermés après une attaque de drones
Les autorités aéroportuaires russes ont annoncé tôt lundi la fermeture des quatre aéroports de Moscou, après la destruction de près de 60 drones ukrainiens en une heure et demie.
Les autorités aéroportuaires avaient ordonné, entre 2h39 et 5h16 locales (1h39 à 4h16 en Suisse), la fermeture successive des infrastructures de Cheremetievo, Zhoukovski, Domodedovo et Vnoukovo.
Dans une série de messages sur Telegram, le maire de Moscou, Sergueï Sobianine, dénombrait alors quelque 59 drones abattus par les défenses antiaériennes, évoquant des essaims volant en direction de la capitale. Les autorités ont néanmoins annoncé à 5h39 (4h39 en Suisse) la levée de toutes les restrictions.
Source: AFP
«L'Ukraine reste forte» et le soutien européen aussi, dit Merz
Le chancelier allemand, Friedrich Merz, a prévenu mercredi la Russie que l'Ukraine restait forte et que le soutien européen ne faiblissait pas, en recevant plusieurs homologues européens pour se préparer à un sommet de l'Otan début juillet.
«Le gouvernement fédéral (allemand) propose qu'en tant qu'alliés européens dans l'Otan, nous apportions à Kiev un engagement financier fort. Le message adressé à la Russie est le suivant: l'Ukraine reste forte, le soutien de l'Europe ne faiblit pas», a dit devant la presse M. Merz en recevant à Berlin le président français et les chefs de gouvernements polonais, italien et britannique.
Source: ATS
Des frappes ukrainiennes font un mort en Russie
Une personne a été tuée dans une attaque de drones ukrainiens dans la région de Belgorod et plus de 300 drones ont été interceptés en Russie au cours de la nuit, ont indiqué mercredi les autorités.
«Dans le district de Veidelevsky, au hameau de Privetny, un homme est décédé sur place à la suite de l'explosion d'un drone» ont écrit dans un communiqué les autorités de la région de Belgorod rapportant «une attaque menée par des drones des forces armées ukrainiennes».
323 drones interceptés
«Une femme, blessée par un éclat d'obus qui lui a transpercé le dos, a été transportée en ambulance à l'hôpital», ont-elles ajouté dans le message publié sur Telegram.
Au cours de la nuit, «les moyens de défense aérienne en service ont intercepté et détruit 323 drones» ukrainiens, au-dessus d'une vingtaine de régions russes dont celles frontalières de Belgorod ou Briansk, de Moscou ou encore, plus au sud, de Rostov, a de son côté détaillé le ministère russe de la Défense mercredi.
Source: AFP
Une femme tuée dans une frappe russe à Kharkiv
Une femme a été tuée dans une frappe russe sur la ville de Kharkiv, dans le nord-est de l'Ukraine, ont annoncé mercredi matin les autorités locales. «Une femme de 56 ans a été tuée lors de l'attaque», a écrit le chef de l'administration militaire de la région de Kharkiv, Oleg Synegubov, sur le réseau social Telegram.
«Quatre maisons individuelles, un magasin et une dépendance ont été endommagés. Des incendies se sont déclarés sur les lieux des frappes», a-t-il ajouté, précisant que les services d'urgence étaient à pied d'oeuvre.
Une attaque ukrainienne sur Sébastopol, important port de la Crimée annexée par la Russie en 2014, a par ailleurs provoqué un coupure de courant temporaire, a indiqué le gouverneur de la ville nommé par Moscou. «A la suite d'une attaque ennemie contre nos infrastructures énergétiques, la ville s'est retrouvée temporairement privée d'électricité», a écrit sur Telegram Mikhaïl Razvojaïev.
Source: AFP
Cinq morts dans une frappe ukrainienne en Russie
Une frappe de missile ukrainien a fait cinq morts à Voronej, dans le sud-ouest de la Russie, ont indiqué lundi les autorités régionales russes. Kiev a revendiqué avoir ciblé une entreprise de composants électroniques militaires.
«Nous avons subi des pertes extrêmement lourdes aujourd’hui. Cinq personnes ont été tuées dans une attaque de missile sur la ville», a indiqué le gouverneur régional, Alexandre Goussev, sur Telegram, ajoutant que plusieurs dizaines de personnes avaient été blessées mais que la plupart étaient rentrées «chez elles après avoir reçu les soins nécessaires».
Cette frappe a particulièrement touché «un site industriel sur la rive gauche de Voronej», y provoquant un incendie dont les flammes ont été éteintes à 18h30 (heure suisse), selon Alexandre Goussev, qui a également fait état de dégâts sur les façades d’immeubles résidentiels, les toits de maisons et des voitures.
Les autorités de cette région frontalière de l’Ukraine avaient émis une alerte sur le danger de frappe de missiles ukrainiens dans la matinée. L’état-major des forces armées ukrainiennes a de son côté revendiqué une attaque sur une «usine produisant des composants électroniques pour des missiles russes» à l’aide de «missiles de croisière aéroportés de haute-précision».
Source: ATS
Zelensky salue le soutien de Starmer à l'Ukraine
Le président ukrainien a remercié lundi le Premier ministre britannique démissionnaire Keir Starmer pour son soutien à Kiev, le Kremlin déclarant de son côté ne pas s'attendre à un changement dans des relations russo-britanniques déjà au plus bas.
«Keir, merci pour toute notre coopération, votre soutien et les décisions conjointes qui ont contribué à renforcer notre Europe et protéger des vies», a déclaré le président Volodymyr Zelensky sur X.
Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a de son côté estimé lors de son point quotidien à la presse auquel participait l'AFP qu'il y a «peu de chance» pour que «quiconque sur la scène politique britannique actuelle» adopte «une position différente de celle de Keir Starmer à propos de nos relations bilatérales».
Source: AFP
Plusieurs dirigeants européens se réuniront mercredi pour l'Ukraine
Les dirigeants des principales puissances militaires européennes se réuniront mercredi 24 juin à Berlin, a annoncé l'Italie lundi, alors que l'Europe cherche à jouer un rôle plus important dans les efforts visant à mettre fin à la guerre en Ukraine.
Le gouvernement a indiqué que la Première ministre Giorgia Meloni participerait à la réunion avec ses homologues britannique, français, allemand et polonais.
Ce groupe appelé «E5» a été formé en 2024 à la suite d'appels croissants à un réarmement européen et afin d'améliorer la coordination pour soutenir l'Ukraine face à l'invasion russe. Le chancelier allemand Friedrich Merz a déclaré que la réunion aurait lieu cette semaine sans préciser de date.
Lors du sommet du G7 de la semaine dernière, auquel participait le président ukrainien Volodymyr Zelensky, les dirigeants ont convenu d'augmenter les livraisons de matériel de défense aérienne à l'Ukraine et de renforcer les sanctions contre la Russie. Les dirigeants du G7 ont également accepté d'accorder des licences à des entreprises basées en Ukraine pour produire des missiles de longue portée et des systèmes de défense aérienne.
Source: AFP
Des frappes russes sur l'Ukraine font six morts, une famille décimée
Des bombardements russes dans le sud et le nord-est de l'Ukraine ont fait au moins six morts dont trois membres d'une même famille, ont annoncé lundi les autorités. Dans un communiqué, le Parquet ukrainien affirme qu'un drone russe a frappé lundi à 4h50 locales la maison d'une «famille nombreuse» dans la localité de Znob-Novgorodské, dans la région de Soumy (nord-est).
«Un garçon de 13 ans, son père de 36 ans et sa grand-mère de 73 ans ont été tués», indique le Parquet, ajoutant que la mère de cet enfant, âgée de 31 ans, son frère de 10 ans et sa soeur de 13 ans avaient été blessés dans l'attaque.
Dans la ville ukrainienne de Zaporijjia, une femme est décédée après avoir été piégée dans une maison incendiée par une attaque de drone russe, a annoncé sur Telegram le chef de l'administration militaire de la région, Ivan Fedorov. Son homologue de la région d'Odessa (sud), Oleg Kiper, a fait état d'une attaque de «missile balistique Iskander» dimanche soir contre un site agricole, déplorant la mort d'une personne.
Source: AFP
La distribution de carburant suspendue en Crimée occupée
La distribution de carburant dans les stations-service a été suspendue en Crimée, a annoncé dimanche le gouverneur de la péninsule occupée depuis 2014 par la Russie. «Aujourd'hui, 21 juin, à partir de 9h (8h en Suisse), la vente de carburant dans les stations-service de Crimée a été suspendue», a annoncé le gouverneur Sergueï Aksyonov.
L'armée ukrainienne vise quasiment chaque semaine des raffineries, oléoducs et dépôts pétroliers en Russie, un effort visant à priver Moscou des revenus tirés de la vente d'hydrocarbures, qui servent notamment à financer son effort de guerre en Ukraine depuis 2022.
Source: ATS
Trois morts dans des attaques dans l'est de l'Ukraine, cinq en Russie
Des frappes russes dans les régions ukrainiennes de Poltava et Dnipropetrovsk ont fait trois morts, ont annoncé dimanche les autorités locales. «Une personne a été tuée et neuf blessées» dans des bombardements, des attaques de drones et des tirs d'artillerie contre trois districts de la région de Dnipropetrovsk, a écrit sur Telegram le chef de l'administration militaire locale, Oleksandr Ganzha.
Son homologue de Poltava, Vitali Dyakivnich, a indiqué que deux personnes avaient trouvé la mort, dont une à l'hôpital, après un assaut survenu samedi soir, évoquant le chiffre de 13 blessés. Côté russe, le ministre de la Défense a rapporté que 239 drones ukrainiens avaient été abattus dans la nuit.
Par ailleurs, selon le chef de la République de Crimée, Sergueï Aksyonov, une attaque de drones ukrainiens a fait quatre morts et 28 blessés sur la péninsule de Kertch. Et une personne est décédée lors d'une attaque de drone sur le ferry Panagia qui effectuait une traversée entre le district de Temriouk et la péninsule de Kertch, selon les autorités de la péninsule de Krasnodar (sud de la Russie).
Source: AFP
Un bombardement russe à Kharkiv fait au moins un mort
Au moins une personne a été tuée samedi dans un bombardement russe sur la ville de Kharkiv, dans le nord-est de l'Ukraine, selon les autorités locales. «A la suite d'un bombardement aérien ennemi à l'aide de bombes guidées, une frappe a été signalée dans un quartier résidentiel», a écrit sur Telegram le maire de Kharkiv, Igor Terekhov.
«Malheureusement, au cours des opérations de recherche et de sauvetage, le corps d'une personne décédée a été retrouvé sous les décombres du bâtiment détruit», a-t-il ajouté par la suite.
Au moins neuf personnes ont été blessées dans cette attaque nocturne, a indiqué pour sa part le chef de l'administration militaire de Kharkiv, Oleg Synegoubov. Du côté russe, le ministère de la Défense a fait état de 187 drones ukrainiens abattus au cours de la nuit au-dessus du pays, y compris dans la région de Moscou.
Source: AFP