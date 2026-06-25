Incendie dans un dépôt de carburant russe attaqué par l'Ukraine

Un incendie s'est déclaré dans un dépôt de carburant de Krasnodar, dans le sud de la Russie, touché par un débris de drone ukrainien, ont annoncé jeudi les autorités locales.

«A la suite de la chute de débris d'un drone, un incendie s'est déclaré au dépôt pétrolier de Poltavskaïa. Les services d'urgence et d'intervention sont à pied d'oeuvre sur place», a écrit sur les réseaux sociaux le chef du district de Krasnorarmeysky de la région de Krasnodar, Alexandre Kharitonov.

Selon un récent rapport d'Energy Intelligence, une société américaine de recherche dans le secteur de l'énergie, environ un tiers des capacités de raffinage de pétrole russes ont été mises à l'arrêt en raison des frappes ukrainiennes.

Source: AFP