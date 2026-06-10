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Fraude et blanchiment
Neuf inculpations après l'immense incendie meurtrier de Hong Kong

Hong Kong a inculpé sept personnes et deux entreprises pour l'incendie meurtrier de novembre 2025 ayant causé 168 morts, le pire drame résidentiel depuis 1980.
Publié: il y a 16 minutes
La justice poursuit ce mercredi sept individus et deux sociétés pour le sinistre de novembre.
Photo: IMAGO/Newscom / SCMP
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AFP Agence France-Presse

Les autorités de Hong Kong ont inculpé mercredi sept personnes et deux entreprises dans l'enquête sur l'incendie de plusieurs tours d'habitation qui a fait 168 morts en novembre, le plus meurtrier incendie d'un ensemble résidentiel dans le monde depuis 1980. Les autorités «ont inculpé aujourd'hui sept personnes et deux entreprises pour 25 chefs d'accusation, notamment d'homicide involontaire, complot en vue de commettre une fraude, 'blanchiment d'argent', tentative d'entrave à la justice et fraude fiscale», a indiqué le gouvernement dans un communiqué.

Parmi les sept personnes inculpées figurent des dirigeants et des inspecteurs d'un cabinet de conseil impliqué dans la rénovation de l'immeuble, ainsi que l'entrepreneur principal du projet, selon la même source. Le sinistre, le plus meurtrier à Hong Kong depuis 1948, a ravagé le 26 novembre sept des huit tours d'habitation de la résidence Wang Fuk Court du district de Tai Po, dans le nord du territoire.

«Erreurs humaines»

Les causes du sinistre ont fait l'objet d'une enquête de plusieurs mois, dans cette région à statut spécial de Chine. Les audiences publiques de la commission d'enquête indépendante ont montré que presque toutes les mesures de sécurité destinées à sauver des vies en cas d'incendie avaient échoué, «en raison d'erreurs humaines», avait indiqué devant la commission l'avocat général Victor Dawes.

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Les tours ravagées par l'incendie étaient en rénovation et recouvertes d'échafaudages en bambou, de filets de protection sans résistance au feu et de panneaux en mousse qui ont pu contribuer à la propagation rapide de l'incendie. Des filets non conformes aux normes et la présence de mégots de cigarette ont été au centre de l'enquête sur les causes du sinistre et sa propagation rapide.

Les alarmes incendie de sept des huit tours étaient désactivées au moment de l'incendie, «retardant grandement l'évacuation des résidents», avait également avancé Me Dawes. Des milliers de résidents ont perdu leur logement et ont été relogés dans des hébergements temporaires.

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