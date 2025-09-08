Donald Trump a exhorté dimanche les entreprises étrangères à respecter les lois américaines sur l'immigration. Plus de 300 travailleurs sud-coréens avaient été arrêtés vendredi dans une usine Hyundai-LG en Géorgie. Il étaient soupçonnés de travailler illégalement.

Trump veut mettre les entreprises étrangères au pas sur l'immigration

Donald Trump a exhorté dimanche les entreprises étrangères à respecter les lois américaines sur l'immigration. Photo: AFP

Donald Trump a enjoint dimanche aux entreprises étrangères de respecter les lois américaines sur l'immigration, après l'arrestation de plus de 300 travailleurs sud-coréens dans une usine en construction de Hyundai et LG en Géorgie (sud-est).

«Veuillez respecter les lois de notre pays en matière d'immigration», a déclaré le président américain sur les réseaux sociaux. «Vos investissements sont les bienvenus, et nous vous encourageons à faire venir LEGALEMENT vos employés les plus compétents», a-t-il ajouté, mais «en contrepartie, nous vous demandons d'embaucher et de former des travailleurs américains».

La police de l'immigration a annoncé vendredi avoir mené la veille un raid dans une usine de fabrication de batteries pour automobiles des groupes sud-coréens Hyundai et LG Energy Solution à Ellabell, dans l'Etat de Géorgie. Les personnes interpellées sont soupçonnées de travailler illégalement aux Etats-Unis.

Près de 500 personnes arrêtées

C'est l'opération la plus importante menée sur un seul site dans le cadre de la campagne d'expulsion d'immigrés initiée par Donad Trump. 475 personnes au total ont été arrêtées. Des images du raid, diffusées par les autorités américaines, montrent des employés arrêtés, menottés et avec des chaînes aux chevilles, en train d'embarquer dans un bus.

Environ 250 des personnes arrêtées seraient des employés de sous-traitants de LG Energy Solution, et sud-coréens pour la plupart, avait indiqué samedi l'entreprise, et 47 (46 Sud-Coréens et un Indonésien) sont des salariés directs de LG. Un cadre supérieur de LG Energy Solution s'est envolé dimanche pour la Géorgie.

LG veut faire libérer ses employés

«La priorité immédiate est la libération rapide de nos employés LG Energy Solution et de ceux de nos entreprises partenaires», a déclaré Kim Ki-soo aux journalistes avant de monter à bord de l'avion. Les plus de 300 Sud-Coréens arrêtés vont bientôt être libérés et rapatriés dans leur pays, a annoncé dimanche Séoul. Hyundai a précisé qu'aucun de ses salariés n'a été interpellé.

La Corée du Sud, quatrième économie d'Asie, est un important constructeur automobile et fabricant de produits électroniques qui possède plusieurs usines aux Etats-Unis. En juillet, Séoul avait promis d'investir 350 milliards de dollars aux Etats-Unis. Une décision prise la suite des menaces sur les droits de douane de Donald Trump.



