Le match Sinner-Alcaraz, finale au sommet de l'US Open, a commencé en retard à cause... de Donald Trump. Les mesures de sécurité du premier président en exercice à assister à l'événement depuis 25 ans ont pris plus de temps que prévu.

C'est la première fois qu'un président en exercice assiste à la finale de l'US Open depuis Bill Clinton en 2000. Photo: keystone-sda.ch

AFP Agence France-Presse

Donald Trump a été brièvement sifflé dimanche par les spectateurs de la finale de l'US Open à New York entre Sinner et Alcaraz, un match qui a commencé en retard en raison des mesures de sécurité mises en place pour la venue du président américain. Alors que l'Espagnol Carlos Alcaraz venait de remporter le premier set 6-2, le visage du premier chef d'Etat américain en exercice à assister à une finale à Flushing Meadows depuis 2000 a été projeté sur les écrans géants du stade Arthur-Ashe, suscitant un concert de sifflets et quelques applaudissements, a constaté un journaliste de l'AFP.

Son arrivée dans le stade, environ deux heures plus tôt, et sa présence en tribune lors du chant de l'hymne national américain avait reçu un accueil plus partagé, entre sifflets et applaudissements. Le match avait commencé avec plus d'une demi-heure de retard avec un stade alors pas encore rempli et de longues files d'attente à l'entrée du court.

Les organisateurs du tournoi ont formellement repoussé le début de la finale «pour s'assurer que les supporters aient du temps supplémentaire pour rejoindre leurs sièges», selon un communiqué. Avec la venue du président américain à Flushing Meadows, un contrôle de sécurité supplémentaire a été instauré dimanche aux grilles d'entrée.

Par ailleurs, selon plusieurs médias américains, les organisateurs du tournoi ont demandé aux diffuseurs TV de la finale de «s'abstenir de montrer toute perturbation vis-à-vis de la présence du président, à quelque titre que ce soit». Le républicain de 79 ans avait été hué par le public quand il était venu voir en septembre 2015 un match de l'US Open, un an avant de remporter à la surprise générale sa première élection présidentielle.

«Je ne veux pas me rendre nerveux»

Interrogés sur la venue du président en fin de semaine, les deux joueurs n'ont eux pas marqué d'opposition. «C'est un privilège pour les tournois d'accueillir un président, quel que soit le pays qu'il dirige», a déclaré Carlos Alcaraz après sa victoire vendredi contre Novak Djokovic en demi-finale. «Je ne veux pas me rendre nerveux» à cause de la présence du président américain, «mais je pense que le fait qu'il assiste au match, c'est génial pour le tennis», a conclu l'Espagnol de 22 ans, n°2 mondial.

«Cela signifie que le tennis est important» et la venue du président américain fera donc «plaisir» aux joueurs, a estimé de son côté l'Italien Jannik Sinner, n°1 mondial. Le président américain, grand amateur de compétitions sportives, a déjà assisté cette année à la finale du championnat de foot américain, le SuperBowl, et à la finale de la Coupe du monde des clubs de football. Le dernier président américain en exercice à avoir assisté à ce tournoi du Grand Chelem est Bill Clinton, pour la finale dames de 2000, remportée par Venus Williams.

Donald Trump et le président démocrate s'étaient d'ailleurs vus cette année-là en marge de la compétition. Une photographie publiée par les archives officielles de Bill Clinton, à la demande du site Politico, montre les deux hommes dans une loge, très souriants et en compagnie de deux femmes, dont Melania Knauss, future épouse de Donald Trump et actuelle Première dame.