Lors d'une interview le 26 décembre 2025, Donald Trump a affirmé que les Etats-Unis avaient mené une frappe au Venezuela contre une installation liée au narcotrafic. Le gouvernement vénézuélien n'a pas commenté cette déclaration.

Trump laisse entendre que les Etats-Unis ont mené une frappe au Venezuela

Trump laisse entendre que les Etats-Unis ont mené une frappe au Venezuela

«Il y a deux nuits, nous l'avons détruite»

ATS Agence télégraphique suisse

Une remarque lancée la semaine dernière par Donald Trump a soulevé des interrogations quant à une éventuelle première frappe terrestre américaine contre des cartels de la drogue au Venezuela.

Alors qu'il évoquait, lors d'un entretien diffusé vendredi, les pressions américaines contre le président vénézuélien Nicolas Maduro, l'une de ses bêtes noires, le président républicain a affirmé que les Etats-Unis avaient frappé une «grande installation» servant selon lui à la production de bateaux utilisés pour le narcotrafic.

«Ils ont une grande usine ou une grande installation (...) d'où viennent les navires», a déclaré Donald Trump dans une interview avec le milliardaire John Catsimatidis, l'un de ses soutiens, sur la station de radio new-yorkaise WABC. «Il y a deux nuits, nous l'avons détruite. Donc nous les avons frappés très durement», a-t-il ajouté. Il n'a pas précisé où se situait cette installation et n'a pas donné plus de détails.

Plus de 100 morts

Interrogé par l'AFP au sujet de cette frappe, le Pentagone a renvoyé vers la Maison Blanche, qui n'a pas donné suite. Le gouvernement vénézuélien n'a fait aucun commentaire officiel.

Les Etats-Unis exercent une forte pression sur Caracas depuis des mois, cherchant à pousser au départ le président Nicolas Maduro, accusé par Washington d'être à la tête d'un vaste réseau de narcotrafic. Les forces américaines ont bombardé des embarcations accusées de transporter de la drogue, faisant plus de 100 morts dans les Caraïbes et le Pacifique.

Washington a également déployé un important dispositif militaire dans les Caraïbes et imposé au Venezuela un blocus visant des pétroliers sous sanctions. Nicolas Maduro dément les accusations américaines, et assure que les Etats-Unis cherchent à le renverser pour s'emparer du pétrole vénézuélien, principale ressource du pays.