Il réclame 15 milliards
La plainte de Trump contre le «New York Times» jugée irrecevable

Un juge fédéral américain a rejeté la plainte en diffamation de Donald Trump contre le 'New York Times', la jugeant irrecevable. Trump dispose de 28 jours pour reformuler sa plainte de 85 pages en 40 pages maximum.
Publié: 19:35 heures
Donald Trump réclame la somme astronomique de 15 milliards de dollars pour diffamation.
Photo: Keystone/AP/Alex Brandon
AFP Agence France-Presse

Un juge fédéral américain a rejeté vendredi en l'état la plainte en diffamation du président Donald Trump contre le «New York Times», la déclarant «irrecevable» et lui accordant quatre semaines pour la reformuler.

La plainte de 85 pages déposée le 15 septembre contre le «New York Times», auquel Donald Trump réclame la somme astronomique de 15 milliards de dollars, contrevient aux règles de procédure, affirme le juge Steven Merryday, la considérant comme «inappropriée et irrecevable». Elle est en conséquence «rejetée avec permission de l'amender dans les 28 jours», dans un format ne dépassant pas 40 pages, selon le texte de la décision. Le juge déplore une litanie d'allusions ou d'allégations non étayées, sans que le plaignant expose clairement ses griefs, selon lui.

En lien avec l'affaire Epstein

Dans la plainte visant le quotidien et quatre de ses journalistes, ainsi qu'une maison d'édition qui a publié deux d'entre eux, Donald Trump attaque un «livre désobligeant» sur l'origine de sa fortune et «trois articles faux, malveillants, diffamatoires et désobligeants». «Cette action en justice est dénuée de fondement», avait réagi le plus célèbre des quotidiens américains. «Elle ne repose sur aucune revendication juridique légitime et vise uniquement à museler et à décourager le journalisme indépendant.»

Cette plainte a été déposée quelques jours après que Donald Trump avait menacé de poursuites le «New York Times» après la publication d'articles consacrés à une lettre d'anniversaire, à la tonalité salace, qui lui est attribuée et adressée en 2003 à l'homme d'affaires Jeffrey Epstein. Ce dernier a été retrouvé mort en 2019 dans sa cellule avant son procès pour exploitation sexuelle.


