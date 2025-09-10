Donald Trump nie avoir signé une lettre d'anniversaire controversée adressée à Jeffrey Epstein. Le président américain affirme que ce n'est pas sa signature ni sa façon de s'exprimer, qualifiant l'accusation d'absurde.

La Maison Blanche veut tester l'écriture de Trump sur la lettre à Epstein

La Maison Blanche fera recours à des experts en écriture pour juger de l'authenticité des signatures attribuées à Donald Trump sur les documents le reliant à Jeffrey Epstein. Photo: imago/UPI Photo

AFP Agence France-Presse

Donald Trump a assuré mardi que ce n'était «pas sa signature» qui figurait sur une lettre d'anniversaire à la tonalité salace adressée au délinquant sexuel Jeffrey Epstein, rendue publique lundi par l'opposition démocrate.

«Ce n'est pas ma signature et ce n'est pas ma façon de parler, quiconque me suit depuis longtemps sait que ce n'est pas ma manière de m'exprimer. C'est absurde», a lancé le président américain pendant un court échange avec la presse à l'extérieur d'un restaurant de Washington.

Il s'agit de la première réaction publique du dirigeant républicain depuis la diffusion de cette lettre de 2003 faisant apparaître une esquisse de buste féminin avec un échange imaginaire entre lui-même et le riche financier.

Expertises en écriture

La Maison Blanche s'est dite mardi favorable au recours à des experts en écriture pour juger de l'authenticité des signatures attribuées à Donald Trump sur les documents le reliant au délinquant sexuel Jeffrey Epstein, dans une affaire qui embarrasse le président américain.

«Bien sûr que nous le soutiendrions», a répondu la porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt, au cours d'un point presse, en référence à l'éventualité de faire appel à des experts en écriture. «Le président a une des signatures les plus connues au monde, et c'est le cas depuis de très nombreuses années», a-t-elle souligné.

«Le président n'a pas écrit cette lettre. Il n'a pas signé cette lettre», a-t-elle répété. «C'est la raison pour laquelle son équipe juridique a attaqué en justice le Wall Street Journal et va continuer.» Le Wall Street Journal avait révélé en juillet l'existence de la lettre.

Ressemblances troublantes

Le New York Times a toutefois publié lundi plusieurs lettres signées de Donald Trump et datant de la fin des années 90 ou du début des années 2000, dont les signatures portent une ressemblance frappante avec celle figurant sur la lettre de 2003.

Celle-ci fait apparaître une esquisse de buste féminin, avec un échange imaginaire entre Jeffrey Epstein et Donald Trump, à l'époque deux visages de la jet-set new-yorkaise. Une signature semblant être celle du futur président américain figure au pied du texte, à la place du pubis de la femme dessinée. «Joyeux anniversaire. Que chaque jour soit un autre merveilleux secret», conclut le texte dactylographié.

Un deuxième document révélé

Un autre document a été rendu public lundi par les démocrates, une photo sur laquelle Jeffrey Epstein apparaît avec plusieurs personnes, tenant un chèque géant de 22'500 dollars visiblement signé du nom de Donald Trump ("DJTRUMP"), accompagné d'un texte évoquant la «vente» d'une femme «complètement dévalorisée».

«Avez-vous vu la signature sur ce chèque?», a lancé Karoline Leavitt. «Ce n'est pas la signature de Donald Trump. Absolument pas. Le président n'a pas signé ce chèque», a-t-elle insisté.

L'affaire Epstein empoisonne depuis de longues semaines la présidence de Donald Trump, en particulier auprès de sa base qui s'abreuve de théories complotistes, selon lesquelles Jeffrey Epstein aurait été assassiné pour l'empêcher d'impliquer des personnalités de premier plan.