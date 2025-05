L'échec cuisant de la mission d'économie d'Elon Musk

1/5 Elon Musk devait aider le président américain Donald Trump à réduire massivement les dépenses publiques. Photo: IMAGO/ZUMA Press Wire

Gabriel Knupfer

Ces dernières semaines, Elon Musk s’est mis en retrait. Il est devenu clair au fil des mois que son travail pour l’administration Trump nuisait de plus en plus aux affaires de l’homme le plus riche du monde. Musk avait pour mission de redresser les finances publiques américaines pour Donald Trump. Il est ainsi devenu le visage de mesures parfois impopulaires et violentes, comme les licenciements massifs au sein des administrations.

Elon Musk devra quitter son poste de chef du département de l’efficacité gouvernementale (Department of Government Efficiency, en abrégé «Doge») à la fin du mois de mai. Et le patron de Tesla veut également prendre du recul sur le plan politique. Il a annoncé mardi qu’il dépenserait «beaucoup moins» à l’avenir pour des dons politiques. Mais quel est le bilan après quatre mois d’activité au sein du Doge? Elon Musk est-il au moins parvenu à mettre fin au gaspillage de l’argent public, comme il l’avait promis pendant la campagne électorale de Trump?

170 milliards au lieu de 2000

Sur son site web, le Doge donne un aperçu de toutes les mesures d’économie mises en place. Selon ses propres estimations, 170 milliards de dollars ont été économisés jusqu’à présent. Cela représente un bon millier de dollars par contribuable américain, comme l’annonce le département de Musk. Mais au vu des dépenses publiques annuelles de 6750 milliards de dollars en 2024 et de l’endettement de 36'000 milliards de dollars, ces économies sont une goutte d’eau dans l’océan. Le déficit à lui seul s’élevait l’année dernière à 1830 milliards de dollars.

Le Doge n’est pas non plus à la hauteur de ses propres exigences: lors de la campagne électorale en octobre, Musk avait promis d’économiser «au moins 2000 milliards de dollars». Il a ensuite révisé ce chiffre à 1000 milliards, qu’il souhaitait «majoritairement» économiser d’ici fin mai. Musk est bien loin de ces deux objectifs au moment de quitter la Maison Blanche.

Des économies sur plusieurs années

Les économies se sont récemment ralenties. Ainsi, entre le 23 avril et le 11 mai, date de la dernière mise à jour de la page, seuls 10 milliards de dollars ont été ajoutés. Les recherches de différents médias ont en outre montré que les chiffres du Doge étaient en partie exagérés.

La BBC a écrit en avril qu’il s’agissait parfois de dépenses prévues sur plusieurs années et non d’une économie directe sur les dépenses annuelles. Et «The Economist» a rapporté en février que les dépenses publiques au début du mandat de Trump étaient même supérieures à celles de la même période de l’année précédente sous Biden.

Le déficit continue de se creuser

Au final, Musk a certes fait économiser des milliards au Trésor public. Mais par rapport aux objectifs démesurés qu’il s’était fixés, il a tout de même échoué. Le Doge continuera son travail, même après son départ. Et le multimilliardaire lui-même continuera à conseiller le gouvernement américain, même sans fonction officielle. Car contrairement aux attentes de nombreux observateurs, il n’y a pas eu de rupture entre Trump et Musk.

Néanmoins, il est peu probable que le Doge ou Elon Musk puissent un jour tenir leurs promesses. Le déficit américain devrait encore se creuser cette année: selon les estimations du Congressional Budget Office d’avril 2025, il s’élevait à 1100 milliards de dollars au cours des sept premiers mois de l’exercice budgétaire 2025. Ce montant est supérieur de 196 milliards au déficit de la même période de l’année précédente.

Deux tiers pour le social et la santé

Problème: les très gros postes de dépenses ne peuvent pas être réduits si facilement. Ainsi, en 2024, les deux tiers du budget de l’Etat étaient consacrés aux dépenses sociales et à l’assurance maladie.

Les autres grands postes étaient le paiement des intérêts de la dette publique (882 milliards de dollars) et les dépenses de défense (874 milliards de dollars), où les républicains ne veulent de toute façon pas mettre le crayon rouge.

A titre de comparaison, l’USAID, l’agence de coopération au développement que Musk a fait fermer, coûtait environ 45 milliards de dollars par an. Une autre goûte d'eau dans l'océan...