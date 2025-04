L'homme le plus riche du monde s’apprêterait à quitter son bureau du Département de l’efficacité gouvernementale (DOGE), selon le «New York Post». Les tensions récentes entre Trump et son acolyte milliardaire semblent avoir eu raison de leur amitié.

A partir de maintenant, Elon Musk n'est plus le bienvenu à la Maison Blanche

Difficile de savoir si l'entrepreneur pourra fouler le sol de la Maison Blanche avant le terme de son mandat. (Image d'archive) Photo: IMAGO/NurPhoto

Dimitri Faravel Journaliste Blick

C'est officiel: Elon Musk va devoir quitter son bureau du Département de l'efficacité gouvernementale (DOGE), situé à quelques pas de la Maison Blanche. Il devrait néanmoins rester en fonction, à distance. «Je ne le verrai plus en personne, mais je l’aurai régulièrement au téléphone», a déclaré Susie Wiles, cheffe de cabinet du Bureau ovale. Il semble que la lune de miel entre Trump et son allié milliardaire soit bel et bien terminée.

Un article du journal américain «New York Post» paru ce 29 avril précise que si cette décision réduit la présence physique du multimilliardaire dans les locaux du gouvernement, elle ne devrait pas altérer son influence, en tout cas selon Susie Wiles: «Il reste entièrement impliqué, tout comme son équipe».

Une «success story» chancelante

Au cours des derniers mois, Elon Musk conseillait directement Donald Trump au sein du Bureau ovale, participait aux réunions du cabinet et voyageait à bord d’Air Force One. Il avait alors l'occasion de promouvoir ses plans visant à réduire le déficit fédéral de 1000 milliards de dollars – donc de moitié.

Par la suite, d'autres positions radicales se sont succédées: le CEO de Tesla a notamment voté pour la suppression de l’Agence américaine pour le développement international (USAID) et de ses 10'000 employés. Il a aussi encouragé la dissolution du Bureau de protection financière des consommateurs (CFPB), qui en compte 1'700.

Aujourd'hui, au vu du contexte politico-économique et des tensions qui demeurent entre le chef de l'Etat américain et l'homme d'affaires, difficile de savoir si Elon Musk pourra à nouveau fouler le sol de la Maison Blanche avant le terme de son mandat officiel, prévue pour la fin du mois de mai.