1/5 Il semble que le milliardaire de la technologie Elon Musk ne sera plus très impliqué dans les affaires du gouvernement américain à l'avenir. Photo: AFP

SDA et Janine Enderli

Le milliardaire de la tech Elon Musk aimerait continuer à être actif quelques jours par semaine pour Donald Trump, mais le président américain agit comme si le chapitre était déjà clos de son côté. «Il a été d'une aide considérable», a déclaré Trump à la Maison Blanche lorsqu'un journaliste lui a demandé comment il envisageait la suite du rôle de Musk à Washington.

Elon Musk lui-même avait déclaré mardi qu'il passerait à nouveau plus de temps à diriger ses entreprises, dont Tesla. Il souhaitait toutefois continuer à être actif un à deux jours par semaine pour le compte de Trump, tant que le président en avait besoin.

«Nous devons le laisser partir»

L’an dernier, Elon Musk est devenu un allié proche de Donald Trump, lui versant plus de 250 millions de dollars pour soutenir sa campagne présidentielle. En retour, Trump lui a confié la mission de réduire les dépenses de l’administration fédérale. Toutefois, les prises de position de Musk, clairement ancrées à droite, ont terni son image publique et, par ricochet, affecté la réputation de Tesla.

Trump, de son côté, s’est montré reconnaissant pour l’engagement de Musk, autant sur le plan politique que dans les efforts de rationalisation des coûts. «C’est un ami, et j’aurais aimé pouvoir le garder plus longtemps», a-t-il confié. Mais il a aussi reconnu que Musk avait d’autres priorités, notamment dans les domaines de l’aérospatiale et de la technologie médicale. «À un moment, il faut le laisser reprendre ses activités. Et ce moment est probablement arrivé. Mais je vais en discuter avec Elon», a ajouté Trump.

«Va te faire foutre!»

Au début du mandat de Trump, Musk était souvent aux côtés de Trump. Ces dernières semaines, sa position dans l’entourage du président semble toutefois s’être affaiblie. Cependant, un incident vient éclipser la situation difficile de Musk à Washington: la semaine dernière, selon le portail d'information «Axios», il y a eu un échange de mots houleux à la Maison Blanche entre Musk et le secrétaire au Trésor de Trump, Scott Bessent. «Il y avait deux hommes milliardaires qui pensaient que c'était la WWE (World Wrestling Entertainment) dans les bureaux de l'aile ouest», a déclaré un témoin.

Le conflit aurait pour origine un problème de personnel au sein de l'administration fiscale américaine, l'IRS. Le directeur de l'agence de l'époque, Gary Sharpley, aurait été nommé à ce poste par le président Trump à la demande d'Elon Musk. Scott Bessent s'est ensuite plaint auprès de Trump que le milliardaire de la tech l'avait contourné. La situation a fini par dégénérer. «Va te faire foutre!», a crié le ministre des Finances. Ce a quoi Musk a répondu: «Dites-le plus fort!»

«Ils l'ont exfiltré dans le couloir»

La controverse a été si vive qu'un employé a dû intervenir. Donald Trump était à portée de voix. «Le président l’a vu et ils l’ont ensuite exfiltré dans le couloir», a déclaré le témoin.

La porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt, n'a pas démenti ces informations. Ce n’est «pas un secret» que Trump s’est entouré de personnes très «passionnées». Les divergences d’opinion font partie intégrante de la politique.