Donald Trump a fait de «vous êtes viré», phrase culte de «The Apprentice», sa marque de fabrique. Photo: IMAGO/Newscom World

Daniel Jung

«Vous êtes viré!». Donald Trump a fait de cette phrase sa marque de fabrique dans la série télévisée «The Apprentice». Lors de son premier mandat de président américain, il a licencié d'innombrables collaborateurs. De retour à la Maison Blanche, personne n'est à l'abri de sa vengeance, à l'exception du vice-président J.D. Vance, qui a été élu par le peuple.

Actuellement, le gouvernement Trump fait face à de nombreux dysfonctionnements. La guerre commerciale avec la Chine coûte de plus en plus cher et les fuites d'informations embarrassantes se succèdent. Quand les têtes vont-elles tomber? Blick dévoile quels noms importants figurent sur la liste des cibles de Trump et quelle est la probabilité d'un licenciement imminent.

1 Jerome Powell, président de la Réserve fédérale américaine.

Donald Trump a déjà demandé publiquement et à plusieurs reprises le licenciement du président de la Fed Powell. Lundi, il lui a de nouveau reproché de ne pas baisser les taux d'intérêt assez rapidement. Trump a qualifié Jerome Powell de «Monsieur Trop tard» et de «gros loser». Trump avait déjà déclaré que le licenciement de Jerome Powell «n'arriverait jamais trop tôt».

Bien que l'indépendance de la Réserve fédérale rende un licenciement difficile et que les marchés boursiers réagissent négativement aux critiques de Trump à l'égard de Jerome Powell, Trump pourrait tenter de pousser Powell vers la sortie.

Jerome Powell est accusé de ne pas avoir baissé les taux d'intérêt assez rapidement. Photo: keystone-sda.ch

Mais mardi, un revirement soudain s'est produit lorsque Trump a déclaré qu'il n'avait pas l'intention de limoger Jerome Powell. Le président a souligné une nouvelle fois: «Je souhaiterais qu'il mette en œuvre un peu plus activement son idée de baisser les taux d'intérêt. C'est le moment idéal pour baisser les taux.»

Trump changera-t-il à nouveau d'avis mercredi au sujet de Jerome Powell? Affaire à suivre.

2 Pete Hegseth, secrétaire à la Défense

Avant même son entrée en fonction, Pete Hegseth s'est attiré des critiques, car l'ancien présentateur de télévision a été accusé de violence domestique. En mars, il a partagé dans un groupe de discussion, auquel participait également le rédacteur en chef de l'«Atlantic», des informations détaillées sur une attaque militaire contre les Huthi au Yémen. Aux dernières nouvelles, il avait partagé ces plans dans un deuxième groupe de discussion avec sa femme, son frère et son avocat.

Le secrétaire à la Défense Pete Hegseth court de scandale en scandale. Photo: IMAGO/ABACAPRESS

Vendredi dernier encore, Pete Hegseth a licencié plusieurs collaborateurs importants du Pentagone, ce qui laisse présager des problèmes au sein du ministère. Chez «Politico», un ancien porte-parole du Pentagone a qualifié la situation d'«effondrement total», alors que la Maison Blanche a démenti un rapport de NPR selon lequel elle chercherait déjà un remplaçant. Néanmoins, les faux pas de Pete Hegseth le rendent vulnérable à un licenciement imminent.

3 Elon Musk, directeur du Département de l'efficacité gouvernementale

NBC News a rapporté début avril que Donald Trump avait informé son cabinet qu'Elon Musk allait démissionner dans les mois à venir. Bien que cela n'ait pas été confirmé, il existe des tensions entre Musk et Trump. Celles-ci sont devenues visibles lorsque Musk a critiqué la politique douanière de Trump et a traité le «tsar des douanes» Peter Navarro d'«idiot».

Elon Musk a annoncé s'éloigner de son rôle au gouvernement pour se consacrer à ses entreprises. Photo: keystone-sda.ch

Selon le «New York Times», une grande dispute a éclaté en mars entre Elon Musk et le ministre des Affaires étrangères Marco Rubio, à la suite de quoi Trump a limité le pouvoir de l'homme le plus riche du monde. Le rôle de Musk n'est pas protégé par le Sénat, ce qui facilite son licenciement.

Parallèlement, Elon Musk est soumis à une forte pression en tant que CEO de Tesla, après des résultats trimestriels décevants et un cours de l'action en baisse. Il est possible que Musk quitte bientôt volontairement son poste pour se concentrer sur ses entreprises.

4 Marco Rubio, ministre des Affaires étrangères

Le ministre des Affaires étrangères Marco Rubio est positionné comme un républicain plus conventionnel, ce qui entre parfois en conflit avec l'agenda «America First» de Trump. Marco Rubio a par exemple une position nettement plus critique que Trump vis-à-vis de la Russie. Il a longtemps été favorable à l'aide au développement américaine, mais il a dû décimer l'organisation qui s'en chargeait.

Le secrétaire d'Etat Marco Rubio entre en conflit avec la politique «America First» de Trump. Photo: keystone-sda.ch

Son engagement pour une politique étrangère américaine active pourrait provoquer des tensions avec les forces qui plaident plutôt pour un retrait des Etats-Unis, comme le vice-président J.D. Vance.

5 Kash Patel, directeur du FBI

Kash Patel est considéré comme un allié loyal de Donald Trump. En tant que directeur du FBI, il a un agenda controversé, comme le licenciement des fonctionnaires impliqués dans l'enquête sur l'attaque du Capitole du 6 janvier 2021. Son attitude radicale et ses appels à «nettoyer» le FBI sont certes bien accueillis par le camp de Trump, mais pourraient déclencher des réactions juridiques et politiques en retour. Cela pourrait inciter Trump à le laisser tomber.

Allié fidèle de Trump, le directeur du FBI Kash Patel suscite la controverse. Photo: AFP

Trump tourne également le dos à des collaborateurs loyaux lorsqu'ils suscitent trop de controverses, ce qui rend Kash Patel vulnérable. En avril, la supervision intérimaire du Bureau de l'alcool, du tabac, des armes à feu et des explosifs (ATF) lui a été retirée.