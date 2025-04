Proche conseiller de Trump, Elon Musk compte se consacrer davantage à Tesla dès le mois prochain (archives). Photo: AFP

«Probablement à partir du mois prochain, de mai, le temps que je vais allouer à Doge va baisser de manière très importante», a indiqué Elon Musk lors d'une audioconférence consacrée aux résultats du premier trimestre du spécialiste des véhicules électriques. «A partir du mois prochain, je vais allouer davantage de mon temps à Tesla», a-t-il poursuivi, affirmant que le «travail crucial» de la commission était «en grande partie accompli».

Le spécialiste américain des véhicules électriques Tesla a publié mardi des résultats inférieurs aux attentes. L'entreprise a été affectée par l'étroite collaboration de son patron avec l'administration Trump, par une gamme vieillissante et une concurrence accrue. Vandalisme, appels au boycott, manifestations, Tesla est pris à partie aux Etats-Unis et dans d'autres pays.

Une chute brutale

Ses ventes mondiales ont chuté plus abruptement qu'anticipé au premier trimestre, avec seulement 336'681 véhicules livrés (-13% sur un an), selon des chiffres publiés début avril. «Comme l'on sait, il y a eu des répercussions à cause du temps que je passe au gouvernement (...). Je pense que le travail que nous y accomplissons est en réalité très important pour contrôler le déficit insensé qui entraîne notre pays, les Etats-Unis, vers la destruction», a affirmé Elon Musk.

«L'équipe de Doge a effectué beaucoup de progrès pour éliminer le gaspillage et la fraude», a-t-il poursuivi, accusant «ceux qui recevaient les dollars gaspillés» d'être à l'origine des représailles contre Tesla et des «attaques» contre lui et «ceux qui me sont associés». Selon le directeur financier Vaibhav Taneja, «l'impact négatif du vandalisme et de l'hostilité injustifiée envers notre marque et nos employés a eu un impact sur certains marchés».

«Malgré cela, nous avons été en mesure de vendre la totalité du stock de modèles anciens aux Etats-Unis, en Chine et dans quelques autres marchés dans le monde», a-t-il ajouté. Tesla a procédé au premier trimestre à l'adaptation de ses chaînes de production à la version plus récente de sa Model Y, dernier modèle grand public commercialisé depuis 2020.